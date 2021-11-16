F1 2022: Tüm takımlar sürücü kadrolarını açıkladı
Alfa Romeo'nun bugün Guanyu Zhou ile anlaştığını açıklamasının ardından 2022'deki son boş koltuk da dolmuş oldu.
Gelecek yıl Formula 1 gridinde yine 10 takım olacak ve takımlardan yedisi sürücü kadrosunu korurken, üçü yeni döneme yeni sürücülerle başlayacak.
Ferrari, Red Bull, McLaren, AlphaTauri, Haas, Alpine ve Aston Martin mevcut sürücüleriyle devam ederken, Mercedes, Williams ve Alfa Romeo ise en az bir pilotunu değiştirecek.
Mercedes
Mercedes gelecek yıl, beş yıldır birlikte yarışan Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton kadrosunu değiştirecek. Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, son yılları Williams'ta geçiren George Russell ile takım arkadaşı olacak.
Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, with a Brazilian flag on the podium
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
George Russell, Williams
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Red Bull
Bu yıl şampiyonluk savaşı veren Red Bull, yeni sezonda Max Verstappen ve Sergio Perez ikilisiyle devam etme kararı aldı.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Racing
Sergio Perez, Red Bull Racing speaks to the media
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
McLaren
Bu yıl Lando Norris'in yanına Daniel Ricciardo'yu getiren McLaren, Avustralyalı pilotla yarışmayı sürdürecek.
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Daniel Ricciardo, McLaren
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Aston Martin
Aston Martin, gelecek yıl Lance Stroll ve Sebastian Vettel ikilisiyle devam etme kararı almış durumda.
Sebastian Vettel, Aston Martin
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Lance Stroll, Aston Martin
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Alpine
Bu yıl çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso ve Esteban Ocon ile yarışan Fransız üretici, sürücü kadrosunu bozmayan yedi ekipten birisi.
Fernando Alonso, Alpine F1
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Esteban Ocon, Alpine in the drivers press conference
Fotoğraf: FIA Pool
Ferrari
Ferrari, yeni dönem de Charles Leclerc ve Carlos Sainz gibi gelecek vadeden bir kadroyla giriyor.
Charles Leclerc, Ferrari at the press conference
Fotoğraf: FIA Pool
Carlos Sainz Jr., Ferrari
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
AlphaTauri
Pierre Gasly gösterdiği güçlü performansa rağmen AlphaTauri ile bir başka sezon daha geçirecek ve yanında bu yıl, seride çaylak sezonunu geride bırakan Yuki Tsunoda olacak.
Pierre Gasly, AlphaTauri
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Yuki Tsunoda, AlphaTauri
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Alfa Romeo
Alfa Romeo, 2022 için iki sürücüsünü birden değiştiren tek takım oldu. İsviçreli ekip, emekliliğini açıklayan Kimi Raikkonen'in yerini Valtteri Bottas'ı getirirken, Antonio Giovinazzi'nin yerini ise Guanyu Zhou aldı.
Böylelikle gridde bir çaylağa sahip olan tek takım Alfa Romeo olacak.
Valtteri Bottas, Mercedes speaks to the media
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Guanyu Zhou, Alfa Romeo Racing
Fotoğraf: Alfa Romeo
Haas
Haas, çaylak ikilisi Nikita Mazepin ve Mick Schumacher ile yarışmaya devam edecek.
Nikita Mazepin, Haas F1, Drivers Press Conference
Fotoğraf: FIA Pool
Mick Schumacher, Haas F1 speaks to the media
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Williams
Russell'ın Williams'a geçmesiyle yeni bir pilot arayışına giren Williams, Red Bull'un yedek pilotu Alex Albon'la anlaştı. Yanında ise Nicholas Latifi olacak.
Alex Albon, Williams
Fotoğraf: Williams
Nicholas Latifi, Williams in the drivers press conference
Fotoğraf: FIA Pool