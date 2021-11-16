F1 2022: Tüm takımlar sürücü kadrolarını açıkladı

Gelecek yıl Formula 1 gridinde yine 10 takım olacak ve takımlardan yedisi sürücü kadrosunu korurken, üçü yeni döneme yeni sürücülerle başlayacak.

Ferrari, Red Bull, McLaren, AlphaTauri, Haas, Alpine ve Aston Martin mevcut sürücüleriyle devam ederken, Mercedes, Williams ve Alfa Romeo ise en az bir pilotunu değiştirecek.

Mercedes

Mercedes gelecek yıl, beş yıldır birlikte yarışan Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton kadrosunu değiştirecek. Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, son yılları Williams'ta geçiren George Russell ile takım arkadaşı olacak.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, with a Brazilian flag on the podium Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Williams Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Red Bull

Bu yıl şampiyonluk savaşı veren Red Bull, yeni sezonda Max Verstappen ve Sergio Perez ikilisiyle devam etme kararı aldı.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Racing Sergio Perez, Red Bull Racing speaks to the media Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

McLaren

Bu yıl Lando Norris'in yanına Daniel Ricciardo'yu getiren McLaren, Avustralyalı pilotla yarışmayı sürdürecek.

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Aston Martin

Aston Martin, gelecek yıl Lance Stroll ve Sebastian Vettel ikilisiyle devam etme kararı almış durumda.

Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alpine

Bu yıl çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso ve Esteban Ocon ile yarışan Fransız üretici, sürücü kadrosunu bozmayan yedi ekipten birisi.

Fernando Alonso, Alpine F1 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine in the drivers press conference Fotoğraf: FIA Pool

Ferrari

Ferrari, yeni dönem de Charles Leclerc ve Carlos Sainz gibi gelecek vadeden bir kadroyla giriyor.

Charles Leclerc, Ferrari at the press conference Fotoğraf: FIA Pool Carlos Sainz Jr., Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

AlphaTauri

Pierre Gasly gösterdiği güçlü performansa rağmen AlphaTauri ile bir başka sezon daha geçirecek ve yanında bu yıl, seride çaylak sezonunu geride bırakan Yuki Tsunoda olacak.

Pierre Gasly, AlphaTauri Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Alfa Romeo

Alfa Romeo, 2022 için iki sürücüsünü birden değiştiren tek takım oldu. İsviçreli ekip, emekliliğini açıklayan Kimi Raikkonen'in yerini Valtteri Bottas'ı getirirken, Antonio Giovinazzi'nin yerini ise Guanyu Zhou aldı.

Böylelikle gridde bir çaylağa sahip olan tek takım Alfa Romeo olacak.

Valtteri Bottas, Mercedes speaks to the media Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images Guanyu Zhou, Alfa Romeo Racing Fotoğraf: Alfa Romeo

Haas

Haas, çaylak ikilisi Nikita Mazepin ve Mick Schumacher ile yarışmaya devam edecek.

Nikita Mazepin, Haas F1, Drivers Press Conference Fotoğraf: FIA Pool Mick Schumacher, Haas F1 speaks to the media Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Williams

Russell'ın Williams'a geçmesiyle yeni bir pilot arayışına giren Williams, Red Bull'un yedek pilotu Alex Albon'la anlaştı. Yanında ise Nicholas Latifi olacak.

Alex Albon, Williams Fotoğraf: Williams Nicholas Latifi, Williams in the drivers press conference Fotoğraf: FIA Pool