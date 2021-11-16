Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Resmi: Giovinazzi, 2022'de Dragon'la Formula E'de yarışacak
Formula 1 Haberler

F1 2022: Tüm takımlar sürücü kadrolarını açıkladı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo'nun bugün Guanyu Zhou ile anlaştığını açıklamasının ardından 2022'deki son boş koltuk da dolmuş oldu.

F1 2022: Tüm takımlar sürücü kadrolarını açıkladı

Gelecek yıl Formula 1 gridinde yine 10 takım olacak ve takımlardan yedisi sürücü kadrosunu korurken, üçü yeni döneme yeni sürücülerle başlayacak.

Ferrari, Red Bull, McLaren, AlphaTauri, Haas, Alpine ve Aston Martin mevcut sürücüleriyle devam ederken, Mercedes, Williams ve Alfa Romeo ise en az bir pilotunu değiştirecek.

Mercedes

Mercedes gelecek yıl, beş yıldır birlikte yarışan Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton kadrosunu değiştirecek. Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, son yılları Williams'ta geçiren George Russell ile takım arkadaşı olacak.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, with a Brazilian flag on the podium

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, with a Brazilian flag on the podium

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

George Russell, Williams

George Russell, Williams

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

 

Red Bull

Bu yıl şampiyonluk savaşı veren Red Bull, yeni sezonda Max Verstappen ve Sergio Perez ikilisiyle devam etme kararı aldı.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing speaks to the media

Sergio Perez, Red Bull Racing speaks to the media

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

 

McLaren

Bu yıl Lando Norris'in yanına Daniel Ricciardo'yu getiren McLaren, Avustralyalı pilotla yarışmayı sürdürecek.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, McLaren

Daniel Ricciardo, McLaren

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

 

Aston Martin

Aston Martin, gelecek yıl Lance Stroll ve Sebastian Vettel ikilisiyle devam etme kararı almış durumda.

Sebastian Vettel, Aston Martin

Sebastian Vettel, Aston Martin

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Lance Stroll, Aston Martin

Lance Stroll, Aston Martin

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

 

Alpine

Bu yıl çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso ve Esteban Ocon ile yarışan Fransız üretici, sürücü kadrosunu bozmayan yedi ekipten birisi.

Fernando Alonso, Alpine F1

Fernando Alonso, Alpine F1

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Esteban Ocon, Alpine in the drivers press conference

Esteban Ocon, Alpine in the drivers press conference

Fotoğraf: FIA Pool

 

Ferrari

Ferrari, yeni dönem de Charles Leclerc ve Carlos Sainz gibi gelecek vadeden bir kadroyla giriyor.

Charles Leclerc, Ferrari at the press conference

Charles Leclerc, Ferrari at the press conference

Fotoğraf: FIA Pool

Carlos Sainz Jr., Ferrari

Carlos Sainz Jr., Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

 

AlphaTauri

Pierre Gasly gösterdiği güçlü performansa rağmen AlphaTauri ile bir başka sezon daha geçirecek ve yanında bu yıl, seride çaylak sezonunu geride bırakan Yuki Tsunoda olacak.

 

Pierre Gasly, AlphaTauri

Pierre Gasly, AlphaTauri

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

 

Alfa Romeo

Alfa Romeo, 2022 için iki sürücüsünü birden değiştiren tek takım oldu. İsviçreli ekip, emekliliğini açıklayan Kimi Raikkonen'in yerini Valtteri Bottas'ı getirirken, Antonio Giovinazzi'nin yerini ise Guanyu Zhou aldı.

Böylelikle gridde bir çaylağa sahip olan tek takım Alfa Romeo olacak.

Valtteri Bottas, Mercedes speaks to the media

Valtteri Bottas, Mercedes speaks to the media

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Guanyu Zhou, Alfa Romeo Racing

Guanyu Zhou, Alfa Romeo Racing

Fotoğraf: Alfa Romeo

 

Haas

Haas, çaylak ikilisi Nikita Mazepin ve Mick Schumacher ile yarışmaya devam edecek.

Nikita Mazepin, Haas F1, Drivers Press Conference

Nikita Mazepin, Haas F1, Drivers Press Conference

Fotoğraf: FIA Pool

Mick Schumacher, Haas F1 speaks to the media

Mick Schumacher, Haas F1 speaks to the media

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

 

Williams

Russell'ın Williams'a geçmesiyle yeni bir pilot arayışına giren Williams, Red Bull'un yedek pilotu Alex Albon'la anlaştı. Yanında ise Nicholas Latifi olacak.

Alex Albon, Williams

Alex Albon, Williams

Fotoğraf: Williams

Nicholas Latifi, Williams in the drivers press conference

Nicholas Latifi, Williams in the drivers press conference

Fotoğraf: FIA Pool

paylaşım
yorumlar
Resmi: Giovinazzi, 2022'de Dragon'la Formula E'de yarışacak
Önceki haber

Resmi: Giovinazzi, 2022'de Dragon'la Formula E'de yarışacak
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Resmi: Zhou, 2022'de Alfa Romeo ile Formula 1'de yarışacak Brezilya GP
Formula 1

Resmi: Zhou, 2022'de Alfa Romeo ile Formula 1'de yarışacak

Giovinazzi, 2022'de Formula E'ye geçebilir
Formula 1

Giovinazzi, 2022'de Formula E'ye geçebilir

Sainz: "McLaren'la olan mücadele henüz bitmedi" Brezilya GP
Formula 1

Sainz: "McLaren'la olan mücadele henüz bitmedi"

Son Haberler

F1 2022: Tüm takımlar sürücü kadrolarını açıkladı
Formula 1 Formula 1

F1 2022: Tüm takımlar sürücü kadrolarını açıkladı

Resmi: Giovinazzi, 2022'de Dragon'la Formula E'de yarışacak
Formula 1 Formula 1

Resmi: Giovinazzi, 2022'de Dragon'la Formula E'de yarışacak

Domenicali, Cidde pistinin zamanında hazır olacağını düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Domenicali, Cidde pistinin zamanında hazır olacağını düşünüyor

Red Bull, Mercedes'in hızının nereden geldiğini anlamaya çalışacak
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Mercedes'in hızının nereden geldiğini anlamaya çalışacak

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.