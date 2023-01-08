F1 2022 teknik: Red Bull RB18'le 2022'yi nasıl domine etti?

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Ancak yeni araç ilk tanıtıldığında ve hatta ilk yarışa çıkmasının ardından, onun bu kadar mükemmel performans göstereceğini kimse düşünmüyordu.

Sezonun başında Ferrari'nin arkasında ikinci güçlü takım olarak öne çıkan Red Bull, yoğun güncelleme programı sayesinde sezonun en güçlü aracına sahip oldu.

Bu içeriğimizde Red Bull'un RB18'i şampiyonluk kazanan bir araç haline çevirme sürecini inceleyeceğiz.

Red Bull Racing RB18 ön süspansiyonu Fotoğraf: Giorgio Piola

RB18, çekme kollu ön süspansiyon düzenine (ayar noktası, sağ ek resim, kırmızı ok) sahipti ancak ters çevrilmiş olsa da (sol ek) seleflerinin tam genişlikte salıncak düzenini sürdürdü.

Şasi ucu ve süspansiyon bağlantıları Fotoğraf: Giorgio Piola

Revize edilmiş süspansiyon düzeniyle, direksiyon tertibatının RB16 ve RB16B'de olduğundan daha geleneksel bir konuma geri döndürüldüğü görüldü. Bu, şasi içinde daha arkaya yerleştirilmesine neden oldu.

Red Bull Racing RB18 taban ucu ve önlük bölümü Fotoğraf: Giorgio Piola

RB18'in önlük bölümünde, önlük pist yüzeyiyle temas ettiğinde sapmayı düzenlemeye yardımcı olan bir Belleville yay mekanizması bulunuyordu.

Red Bull Racing RB18 taban güçlendirmesi Fotoğraf: Giorgio Piola

RB18'in sidepod yerleşimi, alt kaza barının taban içinde, üst kaza kolunun ise sidepod girişi ile radyatörler arasında yer almasıyla sonuçlandı. RB18, yükü zemine dağıtmaya yardımcı olmak için birkaç dahili metal destekle birlikte birkaç kiriş benzeri desteğe sahipti.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Takımın Barcelona'daki ilk testlere çıkardığı RB18'de uzun, yüksek belli, altı derin bir şekilde kesik ve tabana doğru rampa şeklinde inen bir sidepod bulunuyordu.

Red Bull Racing RB18 sidepod detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Ancak takım çok kısa süre içerisinde sidepodda kırmızı ok ile göreceğiniz bölgede güncelleme yaptı ve hava akımının o bölgede farklı bir şekilde çalışmasını sağladı.

Red Bull Racing RB18 arka detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Motor kapağı takılmadan çekilen bu nadir fotoğraf, güç ünitesiyle karoser arasında yer alan, hava akımını karoser içerisinde yönlendirmeye yardımcı olacak bir parça olduğunu gösteriyor.

Red Bull Racing RB18 kiriş kanat kıyaslaması Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull, kiriş kanadının spora dönüşünde bu bölüme gridin geri kalanından farklı bir şekilde yaklaştı ve bir parçanın diğerinin üzerine yığıldığı çift düzlemli bir tasarımı tercih etti. Bu, iki parçanın sıralı tasarıma (ek) kıyasla hava akışını farklı şekilde çalıştırmasına izin verdi.

Red Bull Racing RB18 yeni kiriş kanadı Fotoğraf: Giorgio Piola

Takım, belirgin pist özellikleri için yere basma gücünü ve sürüklemeyi azaltabilmek için Suudi Arabistan GP'de kiriş kanatlarda düzenleme yaptı.

Red Bull Racing RB18 arka kanadı Fotoğraf: Giorgio Piola

Takım ayrıca yeni versiyon arka kanat ile yere basma gücünü ve sürüklenmeyi azaltmaya devam etti.

Red Bull Racing RB18 burun ucu Fotoğraf: Giorgio Piola

Makyaj panelinin altındaki burun yapısına bir bakış. Burun, ön kanadın ikinci planyası seviyesine kadar uzanıyordu. Bu burun yapısı, takımın sezon boyunca gerektiğinde değişiklik yapabilmesini sağladı.

Red Bull RB18 ön kanat kenar plakası Fotoğraf: Giorgio Piola

Avustralya'da ön kanat kenar plakasının dış yüzeyindeki kanat güncellendi ve hafif kıvrımlı düz tasarım yerine daha çok S şeklinde kıvrımlı bir tasarıma geçildi.

Red Bull Racing RB18 önlük kanadı Fotoğraf: Giorgio Piola

Rakiplerini takip eden Red Bull, Emilia Romagna GP hafta sonunda tabanın uç kısmına önlük kanadını ekledi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

RB18'in yukarıdan çekilen bu harika görüntüsü, araçtaki çeşitli tasarım özelliklerini görmemizi sağlıyor.

Red Bull Racing RB18 tabanı Fotoğraf: Giorgio Piola

İspanya GP hafta sonunda tabanın kenarında değişiklik yapıldı ve ilk kesik öncesine Gurney kanatçığı eklendi.

Red Bull RB18 taban detayı Fotoğraf: Uncredited

Zeminin ön alt kesiğin altındaki kısmında da büyük bir kabarcık oluşturuldu. Kırmızı ok ile gösterilen bu kısım, zemin söküldüğünde ortaya çıktı.

Red Bull Racing RB18 taban detayı Fotoğraf: Giorgio Piola

Tabanın araca eklenmeden önceki görüntüsü. 2021'dekine benzer şekilde zeminin arka kenarında Z şeklinde kesik olduğunu görebilirsiniz.

Red Bull Racing RB18 direksiyon bağlantısı

RB18'in şasisi ve burnunu içeren bu fotoğraf, ikisinin birbiriyle nasıl bağlantılı çalıştığını gösteriyor. Şasideki pimler burnu tutuyor ve iç resimde göreceğiniz kırmızı ok ile işaretli bölümden ayar yapılabiliyor.

Red Bull Racing RB18 minik etek detayı Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull'un "Buz Pateni" çözümü burada difüzörün arkasından dışarı çıkarken görülebilir. Metal yüzey, takımın kenar yerine zeminin altından sarkan bir kenar kanadı yorumuydu. Sunduğu aerodinamik sonuçların yanı sıra sürüş yüksekliği hassasiyetini iyileştirmeye nasıl yardımcı olabileceğini fark edildiği için başkaları tarafından hızla kopyalandı.

Red Bull Racing RB18 ekstra fren soğutması detayı Fotoğraf: Giorgio Piola

2022'de takımların, frenleme sırasında oluşan ısıyı, onlarca yıldır olduğu gibi tekerlek yüzeyinden dışarı çıkarmak yerine, arkaya bakan bir çıkış yoluyla dışarı atması gerekiyordu. Red Bull, Monako'da fren soğutma kapasitesini artırmak için bu bölümde değişiklik yaptı.

Red Bull Racing RB18 soğutma detayı Fotoğraf: Giorgio Piola

Takım, soğutma gereksiniminin arttığı yarışlarda motor kapağında yukarıya doğru uzanan dar ve uzun soğutma ızgara panelini kullandı.

Red Bull Racing RB18 tabanı Fotoğraf: Giorgio Piola

Zemin, yeni kural döneminde çok önemli bir performans faktörü haline geldi ve zemin altı, çeşitli sürüş yüksekliği koşullarında tutarlı bir yere basma gücü sağlamaya yardımcı olması açısından özellikle önem kazandı. Red Bull bu konuda, ön omurga bölümüne oyulmuş taraklı çıkıntılardan [1 ve 2], onu çevreleyen kavisli tünellere, tekne kuyruk bölümünde [3] kullanılan yeniden kaplanmış yüzeylerden "Buz Pateni" çözümüne [4] birçok çözüme sahipti.

Red Bull Racing RB18 taban kıyaslaması Fotoğraf: Giorgio Piola

Zeminin sertliğini artırmaya yardımcı olmak için, Azerbaycan Grand Prix'sinde bir zemin desteği eklendi ancak Red Bull'unki diğerlerine kıyasla çok daha kısaydı ve metal destek yalnızca dış zemin çıkıntısı ile rampalı bölüm arasındaki boşluktan geçiyordu.

Red Bull RB18 taban kıyaslaması Fotoğraf: Uncredited

Tabanın şasiyle (kırmızı oklar) ve dış zemin çiti (mavi oklar) oyukların birleştiği bölümünde de değişiklikler yapıldı.

Red Bull Racing RB18 kiriş kanat kıyaslaması Fotoğraf: Giorgio Piola

Takım, Azerbaycan GP'de daha düşük yere basma gücüne sahip arka kanatla birlikte ve sürüklemeyi daha da azaltmak için yalnızca tek parçayı içeren kiriş kanadı kullandı.

Red Bull Racing RB18 yeni taban detayı Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull, Britanya Grand Prix'sinde Ferrari'yi takip ederek zemine yeni bir özellik ekledi. Bu kapsamda buz pateni kanadının yan tarafına, zeminin kenarındaki kesikten çıkıntı yapan yatay bir kanatçık eklendi. Bu kanatçık, etrafındaki zeminin geri kalanının hareket edebileceği yükseklikte değil, patenle dikey olarak hareket eder ve bu da lastik püskürmesi sorunuyla mücadeleye yardımcı olacak başka bir araç olmasını sağlar.

Red Bull Racing RB18 sidepod detayı Fotoğraf: Giorgio Piola

Silverstone'da RB18'in sidepod'unun ve motor kapağı gövdesinin aerodinamik ve soğutma özelliklerini geliştirmek için de adımlar atıldı. Bu kapsamda takım, halonun arka ayağından arkadaki soğutma çıkışına doğru uzanan raf benzeri bir çıkıntı ekledi.

Bu aynı zamanda panjurlu soğutma çıkış panelinin yapısını da değiştirdi. Bu panel kısaldı ve raf bölümüme otutturuldu.

Red Bull Racing RB18 yeni soğutma detayı Fotoğraf: Giorgio Piola

Bu güncelleme aynı zamanda Avusturya Grand Prix'sinde motor kapağının omurgasına yeni bir açık eklenmesiyle sonuçlandı.

Red Bull Racing RB18 detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Daha geniş bir sürüş yüksekliği koşullarında daha verimli çalışabilmeleri için zemin çitinde bazı optimizasyonlar yapıldı.

Red Bull RB18 ön fren sistemi kıyaslaması Fotoğraf: Uncredited

Ön fren diski kaplamasının gelişimi, çeşitli bileşenler arasındaki sıcaklık ilişkisinin iyileştirilmesine yardımcı olmak için Avusturya'da bir miktar ek hacim eklenerek (kırmızı ok) sürdürüldü. Bu süreçte Red Bull, kaplamayı ve kaliperi farklı bir boyayla kaplamaya başladı.

Red Bull Racing RB18 yeni taban detayı Fotoğraf: Giorgio Piola

Zeminin iki dış çiti bu bölüme kadar birbirine bağlantılıydı ancak Fransa GP'de bu iki parça birbirinden ayrıldı.

Red Bull Racing RB18 kiriş kanat kıyaslaması Fotoğraf: Giorgio Piola

Yere basma gücünü ve sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olmak için, kiriş kanadının üst elemanı Fransa Grand Prix'si (siyah ok) için değiştirildi. Bunun dışında yağ havalandırma borusu, çarpışma yapısının üstüne yerleştirildi.

Red Bull Racing RB18 kiriş kanat detayı Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull nihayet yumuşadı ve yere basma gücünü arttırmak için Macaristan'da daha geleneksel bir kiriş kanat düzenini kullandı.

Red Bull Racing RB18 kiriş kanat kıyaslaması Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull tarafından kullanılan farklı kiriş kanat tasarımları.

Red Bull Racing RB18 motor kapağı çözümleri

Sidepodlar ve motor kapağı arasındaki kaporta, Belçika GP'de hava akışının geçişini optimize etmeye yardımcı olması için bir çıkıntı eklenerek değiştirildi. Alt süspansiyon kolu kaplaması da takımın gereksinimlerine daha iyi uyacak şekilde düzenlendi.

Red Bull Racing RB18 arka kanat kıyaslaması Fotoğraf: Giorgio Piola

Takım İtalya Grand Prix'sinin 1. antrenman seansı sırasında sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olmak için arka kanatta bir kesik denedi. Ancak bu çözüm gereken dengeyi sağlamadığı için takım, hafta sonunun geri kalanında her zamanki tasarımına geri döndü.

Red Bull Racing RB18 difüzör detayı, Singapur GP Fotoğraf: Giorgio Piola

Takım Singapur GP'de bir kez daha yere basma gücünü arttırmaya çalıştı ve bu kapsamda yüksek yere basma gücü üreten kiriş kanat tasarımı yeniden araca döndü.

Red Bull Racing RB18 motor kapağı soğutma çıkışı kıyaslaması

Takım, Meksika GP'nin yüksek rakımı ve sıcaklık seviyesiyle baş edebilmek için motor kapağının arkasındaki çıkışın boyutunu arttırdı.