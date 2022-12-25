F1 2022 teknik: McLaren, ilk yarıştaki şoku nasıl atlattı?

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Ancak sezon öncesi testlerin ikinci seansının gerçekleştirildiği ve ilk yarışın yapıldığı Bahreyn'de yaşanan fren sorunlarıyla takım için her şey, beklediğinden çok daha kötü başladı.

Takım her ne kadar ilk yarıştaki felaketin ardından iyileşmeyi başarsa da, Sakhir'de yaşananların olumsuz etkisi aylar sürdü.

McLaren'ın araç gelişimi, ilk başta yaşanan sorunun ardından istediği kadar hızlı olmadı çünkü takım, kaynaklarının bir bölümünü fren sorununa ayırmak zorunda kaldı.

Buna rağmen McLaren, sezon ilerledikçe cesaret verici ilerleme kaydetmeyi başardı.

Mclaren MCL36 ön kanat detay Fotoğraf: Giorgio Piola

McLaren MCL36'nın burnu ve ön kanat birleşim noktası, ana planyanın gerisindeydi ve ana planyanın kırmızı ok ile gösterilen orta kısmı aşağıya doğru eğimliydi.

McLaren MCL36 taban başlangıcı Fotoğraf: McLaren

MCL36'nın ilk taban tasarımı, tünel girişi için şasinin yanından kaydırılan bir yan duvara sahipti (kırmızı ok) ve merkez hattındaki hava akışının üst tarafa doğru ilerlemesi için merkezi bir oluk oluşturmuştu. Bu, taban altı tünel girişlerinin genişliğini açıkça azalttı ancak McLaren açık bir şekilde bu yeni yaklaşımın meyve verebileceğini düşünüyordu.

McLaren MCL36 ön fren kıyaslaması Fotoğraf: Giorgio Piola

Barselona'daki ilk testte göreceli olarak hızlı görüntü çizen McLaren, Bahreyn'e vardığında fren sorunu nedeniyle direkt zorlandı.

Çok kısa sürede, iç disk fren kaplamasının daha yüksek sıcaklıkları karşılayamadığı ve geçici bir düzeltmenin kullanılması gerektiği anlaşıldı. Takım uzun vadeli bir çözüm üzerinde çalışırken, metal versiyon kaplama sonraki birkaç yarış boyunca araçta kalmaya devam etti.

Ferrari F1-75 ve McLaren MCL36 taban kıyaslaması Fotoğraf: Giorgio Piola

McLaren'in taban yanında yer alan kenar kanat çözümü, yeni düzenlemelerin sınırları dahilinde olmasına rağmen Barselona'da ilgi odağıydı ve bazıları onun yasallığını sorguladı. Uzunlamasına L şeklindeki taban eklentisi, tasarımın yararlarını gören Ferrari tarafından da hızlıca kopyalandı.

McLaren MCL36 tabanı Fotoğraf: Giorgio Piola

Taban kenarı, tüm takımlar için sezon boyunca sürekli olarak geliştirilen alandı. McLaren sezonun ilk yarışı için hazırlanırken kenar kanadını ileriye doğru uzattı ve hava akımının yönünü değiştirecek üç parçalı tasarım kullandı.

McLaren MCL36 arka fren kanalı kıyaslaması Fotoğraf: Uncredited

Takım, hava akışının geçişini optimize etmeye çalışırken, Avustralya Grand Prix'sinde arka fren kanalının alt kanatçık çitinde küçük bir değişiklik yaptı.

McLaren MCL36 arka detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Takım, Imola pistinin özelliklerine daha iyi uyması için kiriş kanadı kırpmayı tercih etti.

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Takım, hava akımını optimize etmenin yollarını ararken Miami'de ön süspansiyon kaplamalarında değişiklik yaptı. Bu kapsamda yapılan değişikliklerin beklenti dahilinde olup olmadığını görmek için flo-viz boyası ile test yapıldı.

McLaren MCL36 bargeboard detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Tabanın arka tekerleğin ön kısmına gelen bölümünde, esnemeyi engellemek için metal destek kolu kullanıldı.

McLaren MCL36 ön fren detay Fotoğraf: Giorgio Piola

McLaren'in ön fren diski kaplama sorunlarına yönelik uzun vadeli çözümü, sezonun ilk büyük güncelleme paketinin bir parçası olarak İspanya Grand Prix'sinde geldi.

Yeni tasarımda çok daha büyük bir kaplama kullanıldı ve kaliperi besleyen boru tesisatı revize edildi. Bu arada ön fren kanalı girişi de yeni tasarımın gereksinimlerini kolaylaştırmak için değiştirildi.

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

DRS açıkken çekilen bu fotoğrafta yer alan yeni paket, yüksek yere basma gücü üreten bir arka kanat içeriyordu. Ayrıca, kanadın kapalıyken çok fazla geri dönmesini önlemek için ortada ve dışta metal desteklere sahip olduğunu görebilirsiniz.

Mclaren MCL36 yan detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Takım, araç üzerindeki akışı iyileştirmeye çalışırken taban çitlerinde, sidepod profilinde ve motor kapağının tasarımında da değişiklikler yaptı.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

MCL36'nın yüksek yere basma gücüne sahip arka kanadını gösteren arkadan çekilmiş bir fotoğraf. Bu paketteki güncellemede difüzörde de değişiklik yapıldı.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Bakü'deki yüksek hızlı pistte, yere basma gücünü ve sürtünmeyi azaltmak için ön ve arka kanat kırpıldı.

McLaren MCL36 arka kanadı

Kanada Grand Prix'si için başka bir arka kanat araca eklendi. Burada takımın, kanadın beklendiği gibi performans gösterdiğini belirleyebilmesi için flo-viz boya uyguladığı görülüyor.

McLaren MCL36 taban destek kolu Fotoğraf: Uncredited

Takım, tabanın esnemesi konusunda ilerleme kaydetmeye çalışırken, arka taraftaki metal destek kolunun pozisyonunda da değişiklik yaptı.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Silverstone'da arka kanadın kırpılmış bir versiyonu araca eklendi. Takımın, aracın ağırlığını azaltmanın yollarını aramaya devam ederken mavi boyayı kaldırıldığını görebilirsiniz.

McLaren MCL36 arka detay Fotoğraf: Uncredited

Avusturya GP'de arka kanat kenar plakasının ön kısmında ve arka fren kanalında güncelleme yapıldı.

McLaren MCL36 kıyaslaması

McLaren, 2022'deki en büyük değişikliği Fransa GP hafta sonunda yaptı. Bu güncellemede takım, Red Bull'un başını çektiği sidepod konseptine geçiş yaptı.

Üstteki resimde, alt fotoğrafta sidepodun kola şişesi şeklinde geriye doğru incelmek yerine rampa şeklinde aşağıya doğru alçaldığını görebilirsiniz.

McLaren MCL36 teknik detay Fotoğraf: Luke Smith

McLaren'ın boyayı azaltma çalışmaları, bu güncellemede yeni bir seviyeye ulaştı. Mümkün olan tüm alanlarda boya kaldırıldı ve böylece takımın orijinal renk düzeni bayağı değişmiş oldu.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Yeni sidepod ve motor kapağı karoseri, daha geniş soğutma ızgaralarının kullanılmasıyla sonuçlandı.

McLaren MCL36 taban altı Fotoğraf: Giorgio Piola

Taban altı, yeni kurallara göre kritik bir performans sağlayıcı alan olarak öne çıktı. McLaren'ın kaynaklarının büyük bir kısmını bu alanı iyileştirmeye harcadığı açık. Yukarıda bahsedilen kenar kanat tasarımına [2] dikkat ederseniz, 3 numaralı bölümde kenar kanadındaki hava akış yönlendiriciler yer alıyor.

Bu arada McLaren, diğer takımlar gibi, farklı sürüş yüksekliği profillerinde istikrarı artırmak için tamamen konik olan yerine kademeli bir tekne kuyruğu bölümünü [1] tercih ettiği görülüyor.

McLaren MCL36 detay Fotoğraf: Uncredited

Fransa GP'deki güncellemede motor kapağı üzerinde yer alan büyütülmüş soğutma ızgaralarına yakından bir bakış.

McLaren MCL36 detay Fotoğraf: Uncredited

Tabana yakından bakıldığında, daha önce 3 tane kanatçığa sahip olan kenar kanadındaki kanatçık sayısının beşe çıktığı görülüyor.

McLaren MCL36 arka detay Fotoğraf: Uncredited

Belçika GP'de yeni bir difüzör ve arka kanat tasarımı araca eklendi ancak bu arka kanat yarışta kullanılmadı.

McLaren MCL36 arka kanadı - Belçika GP Fotoğraf: Giorgio Piola

Test edilen arka kanadın önden görüntüsü. Bu kanadın üst planyasının orta kısmı yukarıya doğru uzuyordu.

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Tahmin edeceğiniz üzere, McLaren Monza'ya özel düşük yere basma gücü üreten bir arka kanat getirdi.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Alessio Morgese

Aracın ön ve arka arasında bir denge olması için, ön kanat elemanları kırpıldı.

McLaren sidepod detay Fotoğraf: Giorgio Piola

McLaren'ın Singapur'a getirdiği güncellemesinde bir kez daha Red Bull'un sidepod tasarımından esinlenildi. Tam olarak Red Bull'daki gibi sidepodun üst kısmı açılmasa da, o yönde bir adım atıldı.

McLaren MCL36 arka süspansiyon Fotoğraf: Giorgio Piola

Meksika Grand Prix'si için arka fren kanalına ekstra kanatçıklar eklenerek yerel yük artırıldı.

McLaren MCL36 arka süspansiyon Fotoğraf: Giorgio Piola

Arka fren kanalına eklenen kanatçıkları gösteren bir başka fotoğraf.

McLaren MCL36 motor kapağı

Sıcaklık ve irtifaya yardımcı olması için McLaren, motor kapağının orta kısmına birkaç tane daha soğutma kanalı açtı.