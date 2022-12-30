F1 2022 teknik: Ferrari'nin yarış kazanan aracı, sene sonunda nasıl geride kaldı?

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Ancak dayanıklılık konusunda yaşanan sorunlar, strateji ve sürücü hataları ve Red Bull'un hızlı ilerlemesinin bir araya gelmesi, takımın şampiyonluk mücadelesini yeterince uzun süre sürdüremeyeceği anlamına geliyordu.

Takımın şampiyonluk umutları sönmüş olsa da bu, 2022 aracından daha fazla performans çıkarma çalışmalarını engellemedi.

Ferrari airbox detail Photo by: Giorgio Piola

F1-75 tanıtıldığında, takımın 2021'de takla barını çevreleyen ve hava kutusunun daha çok oval görünmesini sağlayan iki kanaldan vazgeçerek 2020'deki üçgen şeklindeki tasarıma döndüğü görüldü. Hava kutusunun yan tarafına monte edilen L şeklindeki kanatçıklar da aynı şekilde kaldı.

Ferrari F1-75 front wing detail Photo by: Giorgio Piola

Ferrari, griddeki diğer pek çok takım gibi, burun tasarımıyla bir miktar uyarlanabilirlik sağlamak istedi ve ön bölümde bir makyaj paneli kullanmayı seçti. Bu, tamamen yeni bir burnun tasarlanması, hazırlanması ve çarpışma testinin büyük mali yükü olmadan kolayca değişiklik yapmasına izin verecekti.

Ferrari F1-75 open nose detail Photo by: Giorgio Piola

Makyaj paneli yerinde değilken önden görüntü bu şekildeydi. Bu çizimde burnun yapısal kısmının uç kısmına kadar uzamadığını görüyoruz. Bu, takımın gerekirse burnu ön kanada bağlama şeklini değiştirmesine olanak tanır. .

Ferrari F1-75 floor detail Photo by: Giorgio Piola

Ferrari tarafından kullanılan orijinal zemin kenarı tasarımında arka tarafta küçük bir oyuk vardı ve alttan dışarı fırlayan dil benzeri başka bir kanatçık bulunuyordu. Zeminden farklı bir yükseklikte bulunan bu kanat, hava akışının arka tekerleğe yönlendirilmesine ve böylece lastik püskürmesinin neden olduğu bazı olumsuz etkilerin hafifletilmesine yardımcı olur.

Ferrari F1-75 side pods Photo by: Giorgio Piola

F1-75'te görülen oluklu sidepod çözümü, 2022'de çoğu takımın tercih ettiğinden çok farklı bir yaklaşım olduğunu kanıtladı. Oluklu bölüm, özellikle soğutma ızgaralarıyla birleştiğinde yalnızca çok farklı bir görsel değil, aynı zamanda ilginç bir aerodinamik dönüş de sağlıyor.

Ferrari F1-75 and McLaren MCL36 floor comparison Photo by: Giorgio Piola

Barselona'daki ilk sezon öncesi testlerde McLaren'in kenar kanat tasarımını fark eden Ferrari, Bahreyn'de kendi versiyonunu denedi. Tasarım, artık hava akışını etkileyebilen çok daha büyük bir kenar kanadı ve kanatçığı olmasına rağmen, önceden tasarlanmış fikrinin devamı şeklindeydi. Ayrıca Ferrari'nin esnekliği azaltmak için zeminin arka kısmına metal bir destek kolu eklediğini de görebilirsiniz.

Ferrari F1-75 t-tray damper Photo by: Giorgio Piola

Ferrari F1-75'in önlük kısmını sadece bir miktar sapmaya izin vermek için şasinin altına menteşelenmekle kalmamış, aynı zamanda onu kontrol etmeye yardımcı olması için bir amortisör de kullanmış.

Ferrari F1-75 rear wing Saudi Arabian GP Photo by: Giorgio Piola

Ferrari Suudi Arabistan GP'de yüksek hızlı bölümlerde sürtünmeyi azaltmak için yeni, kaşık şeklinde orta bölüme sahip bir düşük yere basma gücü üreten arka kanat tanıttı.

Ferrari F1-75 engine cooling Photo by: Giorgio Piola

F1-75 hazırlanırken çekilen bu fotoğrafta, soğutma radyatörlerinin nasıl konumlandırıldığı ve etraflarındaki akışı iyileştirmeye yardımcı olmak için takılan bölmeler görünüyor. Ayrıca, sidepod hava girişinin alttaki çarpışma direğine bir bağlantısı olduğu dikkatlerden kaçmıyor.

Ferrari diffuser comparison Photo by: Giorgio Piola

Ferrari, Avustralya'da difüzörün tekne kuyruğu bölümünde değişiklikler yaparak, mevcut hacmi değiştirmek ve sürüş yüksekliği hassasiyetini artırmak için orta bölümü daralttı.

Ferrari F1-75 bottom view

F1-75'in zemin altı, takımın daha fazla performans ararken bol miktarda kaynak harcadığı bir alan oldu.

Ferrari F1-75 rear brake Photo by: Giorgio Piola

F1-75'te kaliper boru tesisatı ve kampana yerinde olmadan arka fren tertibatına bir bakış. Fren çitinin iç tarafındaki kanatçıklara ve arkaya dönük çıkışa dikkat.

Ferrari F1-75 rear brake fins comparison Photo by: Giorgio Piola

Birden çok sıraya sahip olmakla kalmayıp aynı zamanda daha küçük bölümlere ayrılan fren kanatçıklarını gösteren bir başka açı.

Ferrari F1-75 new floor Photo by: Giorgio Piola

Ferrari, ilk olarak Red Bull tarafından tanıtılana benzer şekilde zeminin kenarına bir 'Buz Pateni' ekledi. Paten sadece aerodinamik olarak yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda sürüş yüksekliği hassasiyetini iyileştirmek için zeminin hareketini de sınırlar.

Ferrari F1-75 rear wing comparison Photo by: Giorgio Piola

Ferrari, İspanya Grand Prix'sinde daha fazla yere basma gücü üretebilmek için yeni bir arka kanat getirdi. Bu kapsamda kaşık şeklindeki ana planyada ve üst planyanın geometrisinde değişiklik yapıldı.

Ferrari F1-75 floor Photo by: Giorgio Piola

Tabanın ön tarafında, dış zemin çitinde de değişiklikler yapıldı ve eski spesifikasyona (noktalı sarı çizgi) kıyasla bu bölümün yüzeyi genişletti. Bu resimde aynı zamanda, takımın kendi lansmanından bir hafta önce 2022 aracını tanıtan Aston Martin'den kopyaladığı önlük kanadı da görülüyor.

Ferrari F1-75 floor comparison Photo by: Giorgio Piola

Taban altında yapılan değişiklikler, zeminin [1] tekne kuyruğu kısmına kademeli bir kenar, farklı bir oyuk ve kenar kanat düzenlemesi ve buz pateni kaplamasını [2] içeriyordu.

Ferrari F1-75 front brakes Photo by: Giorgio Piola

F1-75'in tamburu yerinde olmayan ön fren tertibatına bir bakış, çitin iki yanından geçen girişi, kalipere soğuk hava sağlayan ve termal bir kaplama ile işlenmiş boruları gösteriyor. Ayrıca, Ferrari'nin çeşitli yüzeyler arasındaki ısı transferinde etkisi olan fren diskini kaplamak için, rakiplerinin çoğu gibi bir kaporta kullanmadığını da belirtmekte fayda var.

Ferrari F1-75 rear wing Azerbaijan GP Photo by: Giorgio Piola

Ferrari'nin Miami'ye getirdiği ancak yarıştırmadığı düşük yere basma gücü üreten arka kanadı, Bakü'de yeniden ortaya çıktı. Kanat, çok daha sığ bir orta bölümü bulunan ana planyaya sahipti ve bu, dış bölümde daha dik bir geçişe neden oldu.

Ferrari F1-75 rear wing comparison Photo by: Giorgio Piola

Kanada Grand Prix'si için başka bir arka kanat getirildi ancak yalnızca Charles Leclerc için mevcuttu. Yeni kanat, Sainz tarafından kullanılan spesifikasyondan farklı bir şekilde yere basma gücünü ve sürtünmeyi azaltan özelliklere sahipti.

Ferrari F1-75 detail

Radyatör yerinde olmadan sidepod girişine bakıldığında, hava akışının yaklaştığı sırada yönünü değiştirmeye yardımcı olmak için kullanılan direkler görülüyor.

Ferrari F1-75 new mirror, British GP Photo by: Giorgio Piola

Ferrari, Britanya Grand Prix'sinde dikiz aynasının dış muhafazasında ve kollarında değişiklikler yaptı; içteki kol, daha fazla girdap oluşturan bir yüzey oluşturmak için keskinleştirildi ve dıştaki kol, bir dizi kanatçık eklenebilmesi için yer değiştirildi.

Ferrari F1-75 sidepods detail Photo by: Giorgio Piola

Sidepod karoseri Britanya Grand Prix'si için değiştirildi ve alttaki kesik bölüm, hava akışının aracın arkasına geçişini iyileştirmek için daraltıldı.

Ferrari F1-75 sidepods comparison Photo by: Giorgio Piola

Hem iç hem de dış hava akımını iyileştirmek için sidepodun arkasında ve motor kapağı kısmında da değişiklikler yapıldı.

Ferrari F1-75 turning vanes comparison Photo by: Giorgio Piola

Takım, hava akışının zeminin altından ve üzerinden geçişini yeniden dağıtmaya yardımcı olmak için zeminin ön kenarının yüksekliğinde bir değişiklik yaparak, daha önceden başka yerlerde görülen daha basitleştirilmiş kademeli geçiş yerine iki katmanlı bir yüzey oluşturdu.

Ferrari F1-75 new floor comparison Photo by: Giorgio Piola

Basamaklı, iki kademeli geçiş burada arkadan ¾ görünümde görülebilir. Bu resimde ayrıca dış zemin çitinde yapılan değişiklikler, yani eskiye göre daha büyük olan dış çit görülebiliyor.

Ferrari F1-75 bottom floor Photo by: Giorgio Piola

Zeminin ön kenarı ve dış zemin çitindeki değişiklikleri gösteren bir başka resim, aynı zamanda zeminin orta bölümünde yapılan değişiklikleri görmemize olanak sağlıyor.

Ferrari F1-75 rear wing comparison, Belgian GP Photo by: Giorgio Piola

Ferrari, Belçika GP 2. antrenman seansında kısa süreliğine Monza için hazırladığı arka kanadı test etti. Bu test, kanadın beklendiği gibi çalışıp çalışmadığına dair ipucu verirken aynı zamanda Belçika'da kullanılıp kullanılamayacağını gösterecekti. Orta sektörde çok fazla zaman kaybı olmuyorsa, bu kanat Belçika'da da kullanılabilirdi. Ancak takım, orta bölümde daha iyi çalışacağını düşündüğü Azerbaycan GP kanadını araçlarına taktı.

Ferrari F1-75 rear wing detail Photo by: Giorgio Piola

Belçika'da test edilen düşük yere basma gücü üreten arka kanat, Monza'ya has hazırlanan tek seferlik renk düzeniyle İtalya GP'de kullanıldı.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Takım, yüksek hızlı Monza'nın düzlüklerinde hızlı olabilmek için kiriş kanadını da tek parçaya düşürdü.

Ferrari F1-75 front wing detail Photo by: Giorgio Piola

Ön ve arka arasında bir denge bulabilmek için, ön kanadın üst planyaları da kırpıldı.

Ferrari F1-75 steering wheel, Charles Leclerc Photo by: Giorgio Piola

Charles Leclerc'in direksiyon simidinin arka düzenine genel bir bakış. Monakolu pilot, sağ tarafta parmak yuvaları olan tek, uzun kollu bir debriyaj pedalını tercih ediyor.

Ferrari F1-75 steering wheel, Carlos Sainz Photo by: Giorgio Piola

Sainz ise, McLaren döneminde kullandığına benzer bir tasarım kullanıyor. Sainz'ın direksiyonunda debriyajı kontrol etmek için her iki tarafta iki kulakçık bulunuyor. Bunun sonucunda vites değişikliğini sağlayan kulakçıkların tasarımı da farklılaşıyor.

Ferrari F1-75 sidepods comparison Photo by: Giorgio Piola

Japonya Grand Prix'si, Ferrari'nin 2022 aracının gelişimini tamamen durdurup artık 2023'e odaklandığı yarış oldu. Takım için güncellemelerin odak noktası olan dış zemin çiti, bir kez değiştirildi ve ön alt kısımdaki kesik optimize edildi.

Ferrari F1-75 new floor, Japanese GP Photo by: Giorgio Piola

Diğer taraftan zemini hafifleştirirken sağlamlığını artırmak için düzenlemeler yapıldı ve bu kapsamda metal destek kolu, tabana daha yukarıda bulunan rampa bölümünden bağlandı.

Ferrari F1-75 old floor Photo by: Giorgio Piola

Yukarıdaki resimde, metal destek kolunun önceden daha dışarıda bir noktaya bağlandığını ve tabanın karbon fiber deseninde değişiklik yapıldığını görebilirsiniz.

Ferrari F1-75 floor comparison Photo by: Giorgio Piola

2023 çalışmaları kapsamında gerçek dünya üzerinde veri toplamak isteyen Ferrari, sezonun son yarışı olan Abu Dhabi'de farklı bir versiyon tabanı test etti. Bu zemin, arka tekerleklerin hemen önünde revize edilmiş bir bölüme sahipti ve zeminin dudağı aşağı çevrilmek yerine yukarı doğru kıvrılmıştı (sağ iç resim).