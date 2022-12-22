F1 2022 teknik: Aston Martin, yanlış konseptten nasıl kurtuldu?
Aston Martin, Formula 1 sezonunu takımlar şampiyonasında Alfa Romeo ile son derece yakın bir mücadelede noktaladı.
Her ne kadar Aston Martin sezon sonunda rakibini yenemese de, yılın başlangıcının ne kadar zorlu olduğu düşünüldüğünde, bu savaşa girmesi bile etkileyiciydi.
İngiliz takımı için 2022 sezonu, umduğu performansı alamayınca lansman sidepod konsept tasarımını erken terk etmesinin ardından inişli ve çıkışlı oldu.
Bu içerikte AMR22 lansman konseptinden sezon ortasındaki ve daha sonraki güncellemelerine kadar teknolojik ilerlemesini inceleyeceğiz.
Aston Martin front comparison
Aston Martin'in 2022 kurallarındaki ilk yorumu; yüksek belli, tamamen alttan kesilmiş, kare bir hava girişine ve gövdenin arkasında bir dizi soğutma solungacına sahip bir sidepod çözümü şeklindeydi.
Aston Martin AMR22 double T tray detail
Photo by: Aston Martin Racing
Lansman fotoğraflarında görüldüğü gibi Aston Martin, aracında tabanın ön tarafına kar küreyici şeklinde kanat takan ilk ekip oldu. Bu çözüm, 2022 boyunca çok sayıda takım tarafından benimsendi.
Aston Martin AMR22 new caliper
Photo by: Giorgio Piola
Aston Martin, 2022'de ön fren kaliperini mekanizmanın önüne monte etmeyi seçti ve kaliper, disk tarafından atılan ısının disk ile fren kampanası arasındaki bir yoldan çıkacak şekilde tasarlandı.
Aston Martin AMR22 brake drum detail
Photo by: Uncredited
Orada bulunan karbon örtülü fren kaliperi, bu bölümü soğuk hava ile besliyor.
Aston Martin AMR22 wing mirrors detail
Photo by: Aston Martin
Takım, aerodinamik performansı artırmanın bir yolu olarak ayna muhafazasının ve kollarının tasarımında hızla bir değişiklik yaptı.
Aston Martin AMR22 Comparison
Photo by: Uncredited
Sezonun ilk yarışında takımın sidepodlarda değişiklikler yaptığı görüldü; hava girişinin köşeli alt köşesi daha az yarıçaplı (kırmızı ok) bir tasarımla değiştirildi. Bu, sadece hava girişine giden akışı değil, aynı zamanda karoserin alt kesiminin çevresini de etkiler.
Aston Martin AMR22 rear wing comparison
Photo by: Uncredited
Aston Martin, AMR22'yi Suudi Arabistan Grand Prix'si için çok daha düşük yere basma gücüne sahip bir arka kanatla donattı. Bu kanat daha derin bir orta kısım ve sığ dış kısım ile, daha yüksek yere basma gücüne sahip emsalinden daha agresif kaşık şeklindeki bir tasarıma sahipti.
Aston Martin AMR22 rear wing comparison
Photo by: Uncredited
Avustralya Grand Prix'si için, hâlihazırda kullanılanların yere basma gücü seviyeleri açısından ortada yer alan üçüncü bir spesifikasyon arka kanat tanıtıldı. Bu kanat, yeni kurallara daha uygun kaşık şeklindeki ana planyadan ziyade geleneksel bir ana planyayı öne çıkaran ilk kanattı.
Aston Martin AMR22 floor comparison
Photo by: Motorsport Images
Takım, Emilia Romagna GP'de esneme durumunda zemine doğru desteği sunması için taban destek çubuğunda güncelleme yaptı.
Aston Martin AMR22 Halo winglets
Photo by: Uncredited
Halo üzerine veya etrafına monte edilen kanatçıklar söz konusu olduğunda Aston Martin'in çeşitli çözümleri vardı. Tüm bunlar, aracın etrafındaki hava akışını yeniden dağıtmaya yardımcı olur.
Aston Martin AMR22 new layout
Photo by: Giorgio Piola
AMR22, İspanya Grand Prix'sinden itibaren tamamen yenilenmiş bir karoser yapısına sahipti ve takım, yüksek belli sidepod çözümünü terk ederek Red Bull'un izinden gitmeyi seçti. Aşağıya doğru akan rampa tarzı yan bölmede, RB18'de görülen ortadaki kanal ve dar, kıvrımlı soğutma solungaç paneli bile bulunuyordu.
Bununla birlikte, sidepodun giriş bölümü, rakiplerinin araçlarında görülen üstü açık tasarımı almak yerine köşeli şekilde kaldı.
Aston Martin AMR22 side detail
Photo by: Giorgio Piola
İspanya Grand Prix güncelleme paketinin bir parçası olarak taban da değiştirildi. Ve karoser değişiklikleri gibi, taban güncellemesi de Red Bull'da görülen tasarıma çok benziyordu. Bu, daha önce yalnızca RB18'de görülen iki dış zemin çitinin birleşimini de içeriyordu.
Lance Stroll, Aston Martin AMR22
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Takım ayrıca İspanya'da yüksek yere basma gücüne sahip bir arka kanadı kullandı. Takımın bu kanadın beklendiği gibi çalıştığını görsel olarak doğrulayabilmesi için uyguladığı flo-viz boyası resimde görülüyor.
Aston Martin AMR22 engine
Kanada Grand Prix'sinde çekilen bu fotoğraf, radyatörlerin sidepod içine yerleştirilmesi ve hava kutusu kanalları da dahil olmak üzere takımın güç ünitesini nasıl paketlediğini görmemizi sağlıyor.
Aston Martin AMR22 rear wing
Photo by: Uncredited
Takım, uç kısımdan biraz daha yüksek bir orta bölüme sahip yeni bir üst planya hazırlayarak, arka kanat havuzuna bir yenisini eklemiş oldu.
Aston Martin AMR22 brake duct detail
Photo by: Giorgio Piola
Takım hem fren soğutmasını hem de aerodinamik verimliliği iyileştirmeye çalışırken Britanya Grand Prix'sinde arka fren kanalı çitinin iç kısmına bir dizi kanatçık eklendi.
Aston Martin AMR22 rear brake
Photo by: Giorgio Piola
Fransa Grand Prix'sinde AMR22'nin arkasındaki fren kampanasının kapağının altından bu görüntü, soğuk havanın geçişini kontrol etmek ve sıcaklık transferiyle başa çıkmak için kullanılan boru tesisatına ve korumaya dikkat çekiyor.
Aston Martin AMR22 bottom detail
Photo by: Giorgio Piola
Araç çalışmaya hazır hale getirilirken ve karoserin büyük bir kısmı monte edilmemiş durumda olduğundan, bu fotoğrafta aracın ön kısmını, tabanın önündeki yaylı mekanizmayı net bir şekilde görebiliyoruz.
Aston Martin AMR22 rear wing
Photo by: Giorgio Piola
Arka kanattaki Flo-viz boyası, takıma hava akışının nerelerden geçtiğine dair görsel bir doğrulama veriyor.
Aston Martin AMR22 rear wing detail
Photo by: Giorgio Piola
Aston Martin, Macaristan'da yeni kuralların amacına meydan okuyan ve daha önceki senelerde gördüğümüz, daha tanıdık tam yükseklikte kenar plakası tasarımının sahte bir versiyonunu yaratan bir arka kanat tasarımını tanıttı. Bu zekice yorum, kuralları başarıyla atlattı ancak bunu yapmak için yüzeylerin çok özel bir şekilde yuvarlanmasını gerektirdi.
Aston Martin AMR 22 2023 mirrors
Photo by: Giorgio Piola
Aston Martin, takımların Hollanda Grand Prix'sinde 2023 için yaptıkları toplu testte, normal ayna gövdesinin ve destek tasarımının büyütülmüş bir versiyonunu kullandı. Hava akışının geçişini daha etkili bir şekilde yönlendirmeye yardımcı olmak için normal tasarıma kıyasla ekstra bir dikey bölme eklendi.
Aston Martin AMR22 rear wing detail
Photo by: Giorgio Piola
İlk olarak Belçika'da görülen ancak İtalya'ya kadar yarıştırılmayan bu arka kanat, yalnızca Aston Martin'de değil, belki de tüm gridde görülen en radikal tasarımdı. Kaşık şeklindeki bir ana planya ve yoğun şekilde konturlu üst kanatçıklara sahip olan araç, açıkça çok düşük yere basma gücü ve dolayısıyla da düşük sürtünmeye sahipti.
Aston Martin AMR22 floor comparison
Photo by: Giorgio Piola
Aston Martin, bir kez daha Red Bull'un RB18'de yaptığı güncellemelerden ilham alarak Singapur'da yeni bir zemin tanıttı.
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