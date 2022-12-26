F1 2022 teknik: Alpine, nasıl 2022'nin en agresif gelişeni oldu?
Son yıllarda gelişimi yavaşlayan Alpine, 2022'de durumu tersine çevirebilmek için sene boyunca A522 aracında agresif bir gelişim programı uygulayarak iyi sonuçlar almaya çalıştı.
Enstone'daki iyileştirilen kaynaklardan ve Viry-Chatillon'dan çok daha geliştirilmiş bir güç ünitesinden en iyi şekilde yararlanan takım, sezonun sürprizlerinden biri oldu.
Bu kısmen, diğer takımlara kıyasla agresif bir geliştirme çabası benimsemesinin bir sonucuydu. Alpine, rakipleri gibi şaşırtmak yerine sezonun hemen hemen her yarışına güncellemeler getirdi.
Alpine A521 ve 522 ön fren kıyaslaması
Fotoğraf: Uncredited
Alpine, 2022 için kaliperinin konumunu düzeneğin arkasına değil önüne taşıyarak bir değişiklik yaptı.
Bu, muhtemelen mekanik değil aerodinamik gerekçeyle alınan bir karardı. Kaliper muhafazasının tasarımı, disk tarafından üretilen ısının içinden geçmesini sağlamak için titizlikle hazırlanmıştı.
Alpine A522 sidepod kıyaslaması
Fotoğraf: Uncredited
Alpine, güncelleme programını sidepodun arka profilinde hızlı bir değişiklikle başlattı ve daha sezonun başında, rampanın aşağı eğimli bölümünün şeklini büyük ölçüde değiştirdi. Daha çıkıntılı dış omuz, sadece hava akışının geçişini tanımlamaya yardımcı olmak için değil, aynı zamanda arka lastik tarafından üretilen kirli hava üzerinde de daha fazla etkiye sahip olmak için daha derin bir iç kanal bölümü ile sonuçlandı.
Alpine A522 arka kanat kıyaslaması
Fotoğraf: Uncredited
Takım Bahreyn'de ayrıca yeni bir düşük yere basma gücü üreten arka kanadı piste çıkardı. İngiliz-Fransız takım bu kanatla, pistin gereksinimlerine uygun olarak gerekli yere basma gücü seviyesine ulaşabildi.
Fernando Alonso, Alpine A522
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Arka kanat, Suudi Arabistan Grand Prix'si için tutuldu ancak takım, kenar plakası tasarımında yeni bir yaklaşım benimsedi ve arka üst köşede bir kesik kullanmadı.
Bu, kanadın yere basma gücü ve sürtünme özelliklerini değiştirme etkisine sahip olacaktı ve sezonun ilerleyen dönemlerinde Mercedes W13'te de kullanılacak bir tasarımdı.
Alpine A522 taban kıyaslaması
Fotoğraf: Uncredited
Takım, Avustralya GP'de paketini optimize etmeyi sürdürdü ve dış taban çitinin (beyaz noktalı çizgi) ve ardından rampalı bölümün (kırmızı ok) şeklini değiştirdi.
Esteban Ocon, Alpine A522
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
İlk birkaç yarış boyunca sidepodlarda ve zeminde yapılan değişiklikleri gösteren Imola'da çekilmiş harika bir fotoğraf.
Alpine A522 yan detay
Fotoğraf: Giorgio Piola
Imola'da bir kez daha güncellenen sidepod ve tabanı yakından gösteren bir fotoğraf. Takım, genel ağırlığı azaltmak için tabanı hafifletmiş ve bunun üzerine metal destek çubuklarını kullanmıştı.
Alpine A522 taban kıyaslaması
Tabanın kırmızı ok ile gösterilen bölümünde ve aynı zamanda beyaz çizgi ile gösterilen bölümünde daha fazla değişiklik yapıldı. Takım, düzenli bir şekilde değişiklikler yaparak performans kazanmanın yollarını aramaya başladı.
Alpine A522 sidepod detay
Fotoğraf: Giorgio Piola
Miami GP'de tabanın uç kısmındaki önlük (çay tepsisi) bölümüne eklenen kanadı gösteren bir fotoğraf. Aston Martin'in başını çektiği bu kanat, gridde birçok araca eklendi.
Esteban Ocon, Alpine A522
Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images
Yukarıdan çekilen bu fotoğraf, A522'nin sidepodları üzerine eklenen soğutma çıkışlarını daha iyi gösteriyor.
Esteban Ocon, Alpine A522
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Araç altını nadir gösteren karelerden birisi, Alpine aracının taban altını ve taban tünellerindeki detayları net bir şekilde gösteriyor.
Alpine A522 ön kanat kenar plakası
Fotoğraf: Giorgio Piola
İspanya Grand Prix'sinde ön kanat kenar plakasının (sarı çizgi) ile gösterilen bölümünde Haas'tan alınan ilhamla değişiklikler yapıldı. Bu doğal olarak, kırmızı ok ile göreceğiniz üzere yüzeyin şeklinde de değişiklikle sonuçlandı.
Alpine A522 arka kanat detay
Fotoğraf: Giorgio Piola
Aynı zamanda, diğer kanatların temelini takip eden yeni bir yüksek yere basma gücü üreten arka kanat getirildi.
Esteban Ocon, Alpine A522
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
DRS aktifleştirilmişken çekilen bu fotoğraf, bize kanadın kapalıyken fazla ileri gitmesini önlemek için alt tarafına monte edilmiş metal durdurucuları gösteriyor.
Alpine A522 kiriş kanat kıyaslaması
Alpine, Azerbaycan Grand Prix'si için sadece düşük yere basma gücüne sahip yeni bir arka kanat getirmekle kalmadı, aynı zamanda Red Bull'un sezon başından beri kullandığı üst üste gelen kiriş kanat tasarımına geçiş yaptı.
Alpine A522 yan
Fotoğraf: Giorgio Piola
Bakü'ye yeni bir sidepod girişi de geldi ve hava girişi, eski tasarıma göre oldukça önemli ölçüde öne alındı. Bu sadece sidepodlara giden akışı etkilemekle kalmadı, aynı zamanda sidepod altındaki kesikleri genişleterek etraflarındaki akışı iyileştirdi.
Alpine A522 yan taban detayı
Fotoğraf: Giorgio Piola
Yandan görüldüğü üzere uzatılmış sidepod girişi, altında oldukça uzun kesik olduğunu gösteriyor.
Alpine A522 beam wing comparison
Photo by: Giorgio Piola
Kanada GP'de, pistin yapısına uyacak şekilde kiriş kanadında daha fazla optimizasyon yapıldı. Daha geleneksel yapıya dönülürken, noktalı bölümde göreceğiniz üzere parçanın şekli değiştirildi.
Alpine A522 sidepods detail
Photo by: Giorgio Piola
Silverstone'da sidepod karoserinde güncelleme yapılırken sezonun başlarında tanıtılan yarık çok daha ileriye doğru uzatıldı.
Alpine A522 detail
Photo by: Uncredited
Karoser eklenmeden önce önlük bölgesinin harika bir görünümü. Burada çok sayıda ekipman bulunurken, tırpan şeklindeki metal desteğin kökleri, takımın Lotus adı altında yarıştığı döneme kadar uzanıyor.
Alpine A522 'Ice Skate'
İlk olarak Red Bull RB18'de kullanılan ve diğer araçlarda da kendine yer bulan 'Buz Pateni' çözümünü zeminin altından baktığımızda görebiliyoruz.
Alpine A522 nose detail
Photo by: Uncredited
Burundaki dış panel çıkarıldığında ortaya çıkan bu görüntüde, sürücü soğutması için kullanılan kanal gösteriliyor.
Alpine A522 detail
Photo by: Giorgio Piola
Taban altındaki venturi tünellerini gösteren ender fotoğraflardan birisi.
Alpine A522 rear wing detail
Photo by: Giorgio Piola
Takım, pist ve rakım için mükemmel dengeyi bulmaya çalışırken, Avusturya Grand Prix'ye yeni bir arka kanat getirdi.
Alpine A522 beam wing comparison
Photo by: Giorgio Piola
Macaristan GP'de kiriş kanadın dış kısmındaki yükü azaltmak için bu bölüm kırpıldı.
Alpine A522 rear brake duct comparison
Photo by: Giorgio Piola
Takım, Belçika GP hafta sonunda arka fren diskinin tasarımında değişiklik yaptı. Bu kapsamda arka kanatçıklara (kırmızı ok) doğru bir yol açmak için dış kanalı kaldırdı ve çit ile lastiğin yanağı arasında bir giriş açtı.
Alpine A522 floor fence comparison (green highlight)
Photo by: Giorgio Piola
Hem üst hem de alt yüzeydeki geçişi yumuşatmak için tabanın ucundaki eğimli bölüm yuvarlanarak en dıştaki zemin çiti de bir kez daha optimize edildi.
Alpine A522 rear wing detail
Photo by: Uncredited
Takım, Hollanda GP'de ön kanat ve kiriş kanadındaki değişikliklerle aracı dengelemeye çalıştı.
Alpine A522 floor comparison
Photo by: Alpine
Singapur GP'de tabandaki optimizasyonlar devam etti. Bu kapsamda kenar kısmı yeniden şekillendirilirken esneme için ekstra destek kolu eklendi.
Alpine A522 floor detail
Photo by: Giorgio Piola
Güncelleme çalışmaları Austin'de de devam etti ve takım, gridde diğer takımlarda da görülen taban kesiği araca eklendi. Bu, buz pateni konseptiyle birlikte çalışan bir konsept.
Kanat, zemin yerine patene göre hareket ettirildi ve lastik fışkırmasının difüzörün performansı üzerindeki etkisini azaltmaya yardımcı oldu.
Alpine, 2022 motorunu geliştirirken "büyük riskler" almış
Hırs: Mark Webber
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