F1 2022 teknik: Alpine, nasıl 2022'nin en agresif gelişeni oldu?

Haberi dinle

Enstone'daki iyileştirilen kaynaklardan ve Viry-Chatillon'dan çok daha geliştirilmiş bir güç ünitesinden en iyi şekilde yararlanan takım, sezonun sürprizlerinden biri oldu.

Bu kısmen, diğer takımlara kıyasla agresif bir geliştirme çabası benimsemesinin bir sonucuydu. Alpine, rakipleri gibi şaşırtmak yerine sezonun hemen hemen her yarışına güncellemeler getirdi.

Alpine A521 ve 522 ön fren kıyaslaması Fotoğraf: Uncredited

Alpine, 2022 için kaliperinin konumunu düzeneğin arkasına değil önüne taşıyarak bir değişiklik yaptı.

Bu, muhtemelen mekanik değil aerodinamik gerekçeyle alınan bir karardı. Kaliper muhafazasının tasarımı, disk tarafından üretilen ısının içinden geçmesini sağlamak için titizlikle hazırlanmıştı.

Alpine A522 sidepod kıyaslaması Fotoğraf: Uncredited

Alpine, güncelleme programını sidepodun arka profilinde hızlı bir değişiklikle başlattı ve daha sezonun başında, rampanın aşağı eğimli bölümünün şeklini büyük ölçüde değiştirdi. Daha çıkıntılı dış omuz, sadece hava akışının geçişini tanımlamaya yardımcı olmak için değil, aynı zamanda arka lastik tarafından üretilen kirli hava üzerinde de daha fazla etkiye sahip olmak için daha derin bir iç kanal bölümü ile sonuçlandı.

Alpine A522 arka kanat kıyaslaması Fotoğraf: Uncredited

Takım Bahreyn'de ayrıca yeni bir düşük yere basma gücü üreten arka kanadı piste çıkardı. İngiliz-Fransız takım bu kanatla, pistin gereksinimlerine uygun olarak gerekli yere basma gücü seviyesine ulaşabildi.

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Arka kanat, Suudi Arabistan Grand Prix'si için tutuldu ancak takım, kenar plakası tasarımında yeni bir yaklaşım benimsedi ve arka üst köşede bir kesik kullanmadı.

Bu, kanadın yere basma gücü ve sürtünme özelliklerini değiştirme etkisine sahip olacaktı ve sezonun ilerleyen dönemlerinde Mercedes W13'te de kullanılacak bir tasarımdı.

Alpine A522 taban kıyaslaması Fotoğraf: Uncredited

Takım, Avustralya GP'de paketini optimize etmeyi sürdürdü ve dış taban çitinin (beyaz noktalı çizgi) ve ardından rampalı bölümün (kırmızı ok) şeklini değiştirdi.

Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

İlk birkaç yarış boyunca sidepodlarda ve zeminde yapılan değişiklikleri gösteren Imola'da çekilmiş harika bir fotoğraf.

Alpine A522 yan detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Imola'da bir kez daha güncellenen sidepod ve tabanı yakından gösteren bir fotoğraf. Takım, genel ağırlığı azaltmak için tabanı hafifletmiş ve bunun üzerine metal destek çubuklarını kullanmıştı.

Alpine A522 taban kıyaslaması

Tabanın kırmızı ok ile gösterilen bölümünde ve aynı zamanda beyaz çizgi ile gösterilen bölümünde daha fazla değişiklik yapıldı. Takım, düzenli bir şekilde değişiklikler yaparak performans kazanmanın yollarını aramaya başladı.

Alpine A522 sidepod detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Miami GP'de tabanın uç kısmındaki önlük (çay tepsisi) bölümüne eklenen kanadı gösteren bir fotoğraf. Aston Martin'in başını çektiği bu kanat, gridde birçok araca eklendi.

Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Yukarıdan çekilen bu fotoğraf, A522'nin sidepodları üzerine eklenen soğutma çıkışlarını daha iyi gösteriyor.

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Araç altını nadir gösteren karelerden birisi, Alpine aracının taban altını ve taban tünellerindeki detayları net bir şekilde gösteriyor.

Alpine A522 ön kanat kenar plakası Fotoğraf: Giorgio Piola

İspanya Grand Prix'sinde ön kanat kenar plakasının (sarı çizgi) ile gösterilen bölümünde Haas'tan alınan ilhamla değişiklikler yapıldı. Bu doğal olarak, kırmızı ok ile göreceğiniz üzere yüzeyin şeklinde de değişiklikle sonuçlandı.

Alpine A522 arka kanat detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Aynı zamanda, diğer kanatların temelini takip eden yeni bir yüksek yere basma gücü üreten arka kanat getirildi.

Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

DRS aktifleştirilmişken çekilen bu fotoğraf, bize kanadın kapalıyken fazla ileri gitmesini önlemek için alt tarafına monte edilmiş metal durdurucuları gösteriyor.

Alpine A522 kiriş kanat kıyaslaması

Alpine, Azerbaycan Grand Prix'si için sadece düşük yere basma gücüne sahip yeni bir arka kanat getirmekle kalmadı, aynı zamanda Red Bull'un sezon başından beri kullandığı üst üste gelen kiriş kanat tasarımına geçiş yaptı.

Alpine A522 yan Fotoğraf: Giorgio Piola

Bakü'ye yeni bir sidepod girişi de geldi ve hava girişi, eski tasarıma göre oldukça önemli ölçüde öne alındı. Bu sadece sidepodlara giden akışı etkilemekle kalmadı, aynı zamanda sidepod altındaki kesikleri genişleterek etraflarındaki akışı iyileştirdi.

Alpine A522 yan taban detayı Fotoğraf: Giorgio Piola

Yandan görüldüğü üzere uzatılmış sidepod girişi, altında oldukça uzun kesik olduğunu gösteriyor.

Alpine A522 beam wing comparison Photo by: Giorgio Piola

Kanada GP'de, pistin yapısına uyacak şekilde kiriş kanadında daha fazla optimizasyon yapıldı. Daha geleneksel yapıya dönülürken, noktalı bölümde göreceğiniz üzere parçanın şekli değiştirildi.

Alpine A522 sidepods detail Photo by: Giorgio Piola

Silverstone'da sidepod karoserinde güncelleme yapılırken sezonun başlarında tanıtılan yarık çok daha ileriye doğru uzatıldı.

Alpine A522 detail Photo by: Uncredited

Karoser eklenmeden önce önlük bölgesinin harika bir görünümü. Burada çok sayıda ekipman bulunurken, tırpan şeklindeki metal desteğin kökleri, takımın Lotus adı altında yarıştığı döneme kadar uzanıyor.

Alpine A522 'Ice Skate'

İlk olarak Red Bull RB18'de kullanılan ve diğer araçlarda da kendine yer bulan 'Buz Pateni' çözümünü zeminin altından baktığımızda görebiliyoruz.

Alpine A522 nose detail Photo by: Uncredited

Burundaki dış panel çıkarıldığında ortaya çıkan bu görüntüde, sürücü soğutması için kullanılan kanal gösteriliyor.

Alpine A522 detail Photo by: Giorgio Piola

Taban altındaki venturi tünellerini gösteren ender fotoğraflardan birisi.

Alpine A522 rear wing detail Photo by: Giorgio Piola

Takım, pist ve rakım için mükemmel dengeyi bulmaya çalışırken, Avusturya Grand Prix'ye yeni bir arka kanat getirdi.

Alpine A522 beam wing comparison Photo by: Giorgio Piola

Macaristan GP'de kiriş kanadın dış kısmındaki yükü azaltmak için bu bölüm kırpıldı.

Alpine A522 rear brake duct comparison Photo by: Giorgio Piola

Takım, Belçika GP hafta sonunda arka fren diskinin tasarımında değişiklik yaptı. Bu kapsamda arka kanatçıklara (kırmızı ok) doğru bir yol açmak için dış kanalı kaldırdı ve çit ile lastiğin yanağı arasında bir giriş açtı.

Alpine A522 floor fence comparison (green highlight) Photo by: Giorgio Piola

Hem üst hem de alt yüzeydeki geçişi yumuşatmak için tabanın ucundaki eğimli bölüm yuvarlanarak en dıştaki zemin çiti de bir kez daha optimize edildi.

Alpine A522 rear wing detail Photo by: Uncredited

Takım, Hollanda GP'de ön kanat ve kiriş kanadındaki değişikliklerle aracı dengelemeye çalıştı.

Alpine A522 floor comparison Photo by: Alpine

Singapur GP'de tabandaki optimizasyonlar devam etti. Bu kapsamda kenar kısmı yeniden şekillendirilirken esneme için ekstra destek kolu eklendi.

Alpine A522 floor detail Photo by: Giorgio Piola

Güncelleme çalışmaları Austin'de de devam etti ve takım, gridde diğer takımlarda da görülen taban kesiği araca eklendi. Bu, buz pateni konseptiyle birlikte çalışan bir konsept.

Kanat, zemin yerine patene göre hareket ettirildi ve lastik fışkırmasının difüzörün performansı üzerindeki etkisini azaltmaya yardımcı oldu.