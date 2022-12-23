F1 2022 teknik: Alfa Romeo'nun kısa ve hafif C42'si geri dönüşte nasıl etkili oldu?

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Ancak 2022 aracın üzerinde çalışmaya erkenden başlaması ve F1'in aerodinamik handikap sisteminin yardımıyla takım, bu sezon birkaç kez etkilemeyi başardı.

C42, griddeki en kısa araçlardan biriydi ve aynı zamanda kurallarda izin verilen minimum ağırlığa ilk ulaşan takımdı.

Bu faktörler diğer bazı akıllı tasarım seçenekleriyle birleştiğinde, takımı üreticiler şampiyonasında yükselmek için harika bir konuma getirdi.

Alfa Romeo C42 Photo by: Erik Junius

Yukarıdaki fotoğrafta Alfa Romeo C42, sezonun ilk yarışı için garajda hazırlanıyor.

Steering wheel for the Alfa Romeo C42 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Botta'nın direksiyonunun arkası, debriyajı ayarlamasına yardımcı olmak için sol tarafta parmak yuvası tasarımına sahip tek bir debriyaj pedalını kullandığını gösteriyor.

Alfa Romei C42 rear detail Photo by: Giorgio Piola

Karoserin takılı olmadığı bu fotoğrafta, C42'nin güç ünitesinin nasıl paketlendiği ve sidepodlara takılan radyatörler görülüyor. Diğer taraftan arka süspansiyon detayları da dikkat çekiyor.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Pistin yüksek hızlı doğasına uyması için Suudi Arabistan'da daha düşük yere basma gücüne sahip bir arka kanat çözümü tanıtıldı. Genel değişiklikler arasında yeni bir arka fren kanalı düzeni ve arka süspansiyon kaplamaları da bulunuyordu.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Emilia Romagna Grand Prix'sinde karoserin arka kısmına vurgu yapan yeni bir sidepod paketi geldi.

Bu bölüm daha önce altı kesilmiş ve kola şişesi bölgesine doğru hızla sivrilmişti ancak bu güncelleme, aşağıdaki zeminle birleşen rampalı bir bölümü dahil ederek eski yaklaşımı ortadan kaldırdı.

Alfa Romeo C42 floor detail Photo by: Giorgio Piola

Yukarıda belirtilen değişikliklerin devamında Alfa Romeo, İspanya Grand Prix'sinde sidepod paketinde daha fazla optimizasyon yaptı.

Alfa Romeo Racing C42 rear detail Photo by: Uncredited

İspanya'da kullanılan yüksek yere basma gücü üreten arka kanada bir bakış ve kampana yerine takılmadan önce arka fren kanalı tertibatının iyi bir görüntü. Diskin nasıl yerleştirildiğine ve boru tesisatının soğuk hava vermek ve kaliper tarafından üretilen sıcak havayı çıkarmak için nasıl kullanıldığına dikkat edin.

Alfa Romeo Racing C42 brake drum detail Photo by: Uncredited

Benzer şekilde, 2022 için çok daha büyük tambur göz önüne alındığında, aracın ön tarafında, takımın hava akışının geçişini ve üretilen ısıyı izole etmeye yardımcı olmak için fren diskini nasıl tasarladığını görebiliriz.

Alfa Romeo Racing C42 nose and front wing detail Photo by: Uncredited

Dış kısmı modifiye edilen C42'nin ön kanadına tepeden bir bakış. Takımın ayrıca, hava akışının yönünü az da olsa etkilemek için açılı olan planya ayırıcı braketlerini nasıl kullandığına dikkat edin.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

DRS aktifleştirilmişken çekilen bu görüntü, kanadın çok fazla kapanmasını önleyen ortadaki ayırıcı braketi gösteriyor.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Önden arkaya doğru yere basma gücünü dengelemeye yardımcı olmak için ön kanadın üst planyalarının kırpıldığı Bakü'de yeni bir düşük yere basma gücü üreten arka kanat tanıtıldı.

Steering wheel for the Alfa Romeo C42 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Çeşitli güç ünitesi ve şasi fonksiyonlarını kontrol etmek için kullanılan çeşitli düğmelere, anahtarlara ve döner mekanizmalara sahip C42'nin direksiyon simidi.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Takım ön süspansiyon, şasi ve sidepodların etrafındaki akış yapıları hakkında bazı görseller toplamaya çalışırken flo-viz boyasını kullandı.

Takımın Silverstone'da ayrıca, pilot soğutmasına yardımcı olması için burun ucuna bir kanal ekledi.

Alfa Romeo Racing C42 front detail Photo by: Uncredited

Alfa Romeo, ön fren kanalı girişine oldukça benzersiz bir şekilde yaklaştı. Pist üstüne düşen lastik parçalarının ve diğer döküntülerin bu bölümlerde toplanmasını önlemek için metal tellerle üst ve alt çerçeveli ince ama uzun bir giriş kullanıldı.

Alfa Romeo C42 sensors detail Photo by: Giorgio Piola

Takım, tanıttığı yeni taban hakkında veri toplamak için Macaristan'da C42'ye bir dizi kamera ve sensör monte etti. Tabanın kenar kanadının yukarı doğru kalkan bölümünde akış yönlendirici kaplamalar kullanıldı.

Alfa Romeo C42 technical detail Photo by: Giorgio Piola

C42'nin metal önlük bölümünün ve çeşitli sürüş yüksekliği koşullarında önlüğü optimum yükseklikte tutması için kullanılan Bellville yaylı mekanizmasından harika bir görüntü.

*2022 araçlarının teknik incelemesinde kullandığımız "önlük" ifadesi, tabanın uç kısmında daha önceden çay tepsisi olarak da adlandırdığımız bölümde bulunan genellikle yaylı olan mekanizma için kullanılıyor. Bu sistem, tabanın farklı yüksekliklerde yere çarparak kırılmasını engellemeye yardımcı oluyor.

Alfa Romeo C42 rear wing Belgian GP Photo by: Giorgio Piola

Gerekli yere basma gücünü korurken sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olmak için Alfa Romeo, Belçika Grand Prix'si için arka kanadın kenar plakası ile planya arasındaki kesişim noktasında üçgen bir bölüm kesmeyi seçti.

Alfa Romeo C42 rear wing detail Photo by: Giorgio Piola

Belçika'da kullandığı kenar tasarımını koruyan takım, İtalya Grand Prix'si için sürtünmeyi azaltma arayışında bir aşama daha ileri gitti ve üst kanadın orta kısmını kırptı.

Alfa Romeo C42 front wing nose Photo by: Giorgio Piola

Alfa Romeo, Japonya Grand Prix'si için ön kanat tasarımını elden geçirdi ve planyaların statik ve hareketli kısmının oranını değiştirdi.

Alfa Romeo C42 front wing comparison

Bu yan yana karşılaştırmada, soldaki yeni tasarımda kanadın ne kadarının ayarlanabilir hale getirildiği görülüyor. Bu, sürücülere daha fazla aerodinamik ihtiyacı karşılayacak çok yönlü bir ayar penceresine erişim sağlıyor.

Kanatların en dış kısmında ve bunların kenar plakasıyla birleşim yerlerinde (iç resim, sarı bölüm) değişiklikler yapılırken, arka kenar oyuğu da kaldırıldı (mavi ok).

Alfa Romeo C42 technical detail Photo by: Giorgio Piola

Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si için tabanın ön kenar profilinde bir değişiklik yapıldı. Şasinin yan tarafına birleştirilen tabanda, resmi olarak önlük bölümünden hava akışını beslemesi için bir kanal oluşturmuş ve bu da mevcut tünel giriş bölümünü daraltmış.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Meksika GP'de dış taban çitinin eğimli kısmında, sadece dış hava akışını değil, aynı zamanda zeminin alt tarafını da etkileyecek değişiklik yapıldı.

Alfa Romeo C42 rear wing cutout comparison Photo by: Giorgio Piola

Alfa Romeo, 2022 sezonu boyunca arka kanatta iki farklı kenar plakası çözümüne sahipti. Daha geleneksel olan tasarımda (iç resim) üst kanat parçası kenar plakasına bağlanırken geriye doğru uzanırken, diğerinde kırmızı ok ile gösterilen bölümde derin bir kesik bulunuyordu. Her ikisi de kanat tarafından üretilen yüke bağlı olarak uç girdabını yönetmek için kullanılır.