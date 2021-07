F1, 2022 sezon öncesi testlerini Barselona ve Bahreyn'de yapabilir

Formula 1'de bu yıl COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle Melbourne yarışının yıl sonuna alınmasının ardından, sezon öncesi testleri İspanya'dan Bahreyn'e alınmıştı. Ayrıca bu testlerin gün sayısı azaltıldı ve testler toplamda üç gün sürdü.

Bu, son yılların en düşük sezon öncesi test sayısıydı ve bunun temel sebebi, geçen yılki araçların büyük ölçüde geçen sezondan bu yıla taşınması ve maliyetlerin azaltılmasıydı.

Fakat 2022'de Formula 1'de büyük kural değişiklikleri olacağı için üç günlük sezon öncesi testleri yeterli olmayacak.

Auto Motor und Sport'a göre 2022'de sezon öncesi testler altı gün sürecek ve farklı pistlerde yapılacak. İlk üç günlük testin 23-25 Şubat'ta Barselona'da yapılması planlanıyor.

Sonrasında takımla yaklaşık iki haftalık vakit verilecek ve ardından 11-13 Mart tarihlerinde Bahreyn'de ikinci üç günlük sezon öncesi testi daha olacak.

Sezonun ilk yarışı ise Bahreyn'de yapılacak gibi görünüyor. Takımlar, testten bir hafta sonra 20 Mart'ta, Sakhir'de sezonun ilk yarışına çıkacaklar ve Bahreyn'den sonra da Suudi Arabistan'a gidecek gibi görünüyorlar. Çünkü Formula 1, Cidde'deki yarışı 27 Mart'ta gerçekleştirmeyi planlıyor.

Üçüncü yarışın hangi tarihte ve nerede yapılacağı henüz bilinmiyor. Spielberg yarışının ise 10 Temmuz'da yapılacağı kesinleşmiş durumda.

Prince Khalid Bin Sultan Al Faisal, president of the Saudi Arabian motorsport federation, and Toto Wolff, Executive Director - Business, Mercedes AMG, on the grid

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images