F1, 2022 için planladığı minimum araç ağırlığını daha da artırdı

RaceFans'in özel haberine göre, FIA tarafından yayınlanan son teknik yönetmeliklerde, Formula 1 aracının minimum ağırlığı daha da artırıldı.

Gelecek yıl araç ağırlığının artacağı biliniyordu ancak başlangıçta 790, sonra 792 ve şimdi de 795 kilogram olacağı belirtildi.

2021 Formula araçları 752 kilogram ağırlığında ve yeni kurallar geldiğinde, minimum ağırlığın daha da artacağı belirtilmişti. Kurallar, birkaç yıl önce ilk açıldığında 775 kilogram olan minimum ağırlık, zaman ilerledikçe 20 kilogram artarak 795'e ulaştı.

Böylelikle yeni nesil araçlar, 2021 araçlarına oranla 43 kilogram daha ağır olacak. Bu, 2014 yılında V6 turbo hibrit motorlara geçilmesinden bu yana, ağırlık artışının en yüksek olduğu yıl olacak. O sene araçlar, yeni güç ünitesiyle birlikte 48 kilogram ağırlaşmıştı.

Yeni nesil araçlar, mevcut araçlara kıyasla epey farklı olacak ve artık yere basma gücü, aracın tabanı tarafından üretilecek. Ayrıca artık 13 inç lastiklere göre daha ağır olan 18 inç lastikler kullanılacak.

Formula 1'in motor sporları şefi Ross Brawn, geçtiğimiz aylarda, 2026'daki yeni kural döneminde, araçların boyutunda ve ağırlığında azalma olması gerektiğini söylemişti.

Formula 1 araçlarının yıllar içerisindeki ağırlığı:

Yıl Ağırlık 1995-2008 595 kg 2009 605 kg 2010 620 kg 2011-2012 640 kg 2013 642 kg 2014 690 kg 2015-2016 702 kg 2017 728 kg 2018 734 kg 2019 740 kg 2020 746 kg 2021 752 kg 2022 795 kg

F1 2022 car Fotoğraf: Formula 1