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Formula 1 Haberler

F1, 2022 için planladığı minimum araç ağırlığını daha da artırdı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2022 Formula 1 araçlarının, başlangıçta planlanandan daha ağır olacağı ve toplamda 795 kilogramı bulacağı belirtildi.

F1, 2022 için planladığı minimum araç ağırlığını daha da artırdı

RaceFans'in özel haberine göre, FIA tarafından yayınlanan son teknik yönetmeliklerde, Formula 1 aracının minimum ağırlığı daha da artırıldı. 

Gelecek yıl araç ağırlığının artacağı biliniyordu ancak başlangıçta 790, sonra 792 ve şimdi de 795 kilogram olacağı belirtildi.

2021 Formula araçları 752 kilogram ağırlığında ve yeni kurallar geldiğinde, minimum ağırlığın daha da artacağı belirtilmişti. Kurallar, birkaç yıl önce ilk açıldığında 775 kilogram olan minimum ağırlık, zaman ilerledikçe 20 kilogram artarak 795'e ulaştı.

Böylelikle yeni nesil araçlar, 2021 araçlarına oranla 43 kilogram daha ağır olacak. Bu, 2014 yılında V6 turbo hibrit motorlara geçilmesinden bu yana, ağırlık artışının en yüksek olduğu yıl olacak. O sene araçlar, yeni güç ünitesiyle birlikte 48 kilogram ağırlaşmıştı.

Yeni nesil araçlar, mevcut araçlara kıyasla epey farklı olacak ve artık yere basma gücü, aracın tabanı tarafından üretilecek. Ayrıca artık 13 inç lastiklere göre daha ağır olan 18 inç lastikler kullanılacak.

Formula 1'in motor sporları şefi Ross Brawn, geçtiğimiz aylarda, 2026'daki yeni kural döneminde, araçların boyutunda ve ağırlığında azalma olması gerektiğini söylemişti.

Formula 1 araçlarının yıllar içerisindeki ağırlığı:

Yıl Ağırlık
1995-2008 595 kg
2009 605 kg
2010 620 kg
2011-2012 640 kg
2013 642 kg
2014 690 kg
2015-2016 702 kg
2017 728 kg
2018 734 kg

2019

 740 kg
2020 746 kg
2021 752 kg
2022 795 kg

 

F1 2022 car

F1 2022 car

Fotoğraf: Formula 1

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