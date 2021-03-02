F1, 2021'den itibaren podyum kutlamalarında köpüklü şarap kullanacak

Bugün yapılan açıklamada F1'in Ferrari Trento ile en az 3 sene boyunca resmi Köpüklü Şarap tedarikçisi olması için anlaşma yaptığı duyuruldu.

İtalyan şarap şirketinin şişeleri hem podyumda, hem de Padok Kulübü ve diğer noktalarda kullanılacak.

Ferrari Trento, F1'e ilk defa şarap tedarik etmeyecek. Geçmişte İtalya GP podyumunda bu şirketin şarapları kullanılmıştı.

Lunelli Group Genel Müdürü Simone Mase, "1981'de Monza yarışının podyumundaydık ve harika şampiyonlarla güzel fotoğraflarımız var. Onlar Ferrari'nin tadına baktılar ancak artık partner olduk ve orada olmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

F1 podyumunda geleneksel olarak hep şampanya kullansa da bu her zaman olmadı. Yıllarca Moet ve Mumm şampanyalarının kullanılmasının ardından 2016'nın başında bir başka köpüklü şarap üreticisi olan Chandon'un ürünleri kullanılmıştı.

Chandon şarapları 2017 ortasına kadar kullanıldı ancak F1 daha sonra şampanya üreticisi Carbon şirketi ile anlaştı.

F1 CEO'su Stefano Domenicali, sporun geleneklerinin aksine bir karar alarak Ferrari Trento ile anlaşmalarını savundu.

Neden böyle bir değişiklik yaptıklarının sorulması üzerine Domenicali, "Cevap çok basit: Ürünün kalitesi ve şirketin kalitesi ilk sırada yer alır. Bu yüzden onlarla ilişkimiz gelişti."

"Teknik kelimelerin dışında, İtalyan köpüklü şarapları takdir görme fırsatına sahip olacak. F1, Ferrari Trento şaraplarının kalitesini takdir edecek insanlara sahip doğru platform."

"Tabii ki her zaman şampanyalar yer aldı ve şampanya her zaman kaliteyle eş anlamlı oldu. Bu yüzden F1'in tüm dünyaya Ferrari Trento'yu tanıtacağından eminim." dedi.

Domenicali, Ferrari Trento ile yaptıkları anlaşmanın gelecekte podyum kutlamalarında farklı şeyler denemenin kapısını açacağını düşünüyor.

Geçtiğimiz dönemde şampanya şişelerinin üzerine GoPro kameraları takılmış ve şampanya patlatıldığında ortaya çıkan görüntü farklı bir açıdan yansıtılmıştı.

Domenicali, "Sıra dışı bir İtalyan ürün olan Ferrari Trento ile kutlamaların farklı bir şekilde olacağından emin olmak istiyorum." dedi.

Orta Doğu yarışlarında podyumlarda alkol kullanılmadığı için, Ferrari Trento şarapları ilk olarak Nisan ayındaki Imola yarışında kullanılacak.