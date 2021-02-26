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F1, 2021'de yarışların "çoğunluğunda" seyirci olmasını bekliyor

Ekleyen:
, Editör

Formula 1, 2021'de yarışların "çoğunluğunda" seyirci olması konusunda ümitli - ancak her bir yarış, yerel koşullar içerisinde seyircili yapılıp yapılmama konusunda değerlendirilecek.

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F1, 2021'de yarışların "çoğunluğunda" seyirci olmasını bekliyor

F1'in yarış tanıtımından sorumlu uluslararası direktörü Chloe Targett-Adams, Birleşik Krallık'ta yürütülen başarılı aşılamanın ve COVID-19 yayılımının kontrolünün, Britanya GP'sinin taraftarlar ile yapılabileceğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Ancak Targett-Adams aynı zamanda seyircilerin yarışlarda yer alışının sezonun ikinci yarısı için bir normal olacağını düşünmenin yanlış olduğunu, bunun nedeninin ise ülkelerin pandemi sırasında farklı politika yürütmeleri olduğunu söyledi.

Blackbook web seminerinde konuşan Targett-Adams şunları söyledi: "Bu noktada ben, sezonun büyük bir çoğunluğunda taraftar olmasını bekliyorum."

"Ve bence bu durum tabii ki de spesifik olarak konumla ve bölgeyle alakalı. İngiltere'ye bakın, şu anda çok iyi bir bölgedeyiz, hükûmet aşılama politikasında çok iyi bir iş yapıyor."

"Bu sayede Silverstone yöneticileri ve Birleşik Krallık hükûmeti tarafından uygulanan geri bildirime göre, yarışın seyircili yapılabilmesi konusunda bir takım planlamalar yapabiliriz."

"Tabii ki de kapasite hâlâ belirlenmedi. Bunun için de hükûmetin direktiflerini takip edeceğiz."

"Ancak aynı zamanda diğer ülkeler daha farklı bir yönde ilerliyor. Bana göre, biraz daha farklı ve karışık bir sene göreceğiz."

"Ve yılın üçüncü ve dördüncü çeyreklerine doğru bir yükseliş göremeyebiliriz, ancak yarış tarihlerine yaklaştıkça hangi bölgede neler olduğunu görebileceğiz."

"Ancak genele baktığımızda, umuyoruz ki sene sonuna kadar, en azından yarışların çoğunluğunda, oldukça yeterli - fazla kelimesini kullanmaktan kaçınıyorum, çünkü hâlâ pandemi koşulları içerisindeyiz ve daha bilmediğimiz mutasyonlar ortada bulunuyor - anlamlı kalabalıklar olmasını bekliyoruz.

Targett-Adams, geçtiğimiz sene taraftarlar ile gerçekleştirilen yarışlardan ders çıkardıklarını söyledi.

"Örnek vermek gerekirse geçtiğimiz sene Portekiz ve Rusya'da 30.000 taraftar ile yarış düzenleyebildik. Bu da bize, bunun güvenli yapılması durumunda iyi bir temel bilgi sağladı, çünkü güvenlik bizim için hâlâ bir numaralı öncelik."

"Sosyal mesafenin kalacağını biliyoruz. Ve organizatörlerimiz ve onların yönetimleri ile beraber çalışarak, elimizde olan bu zorunlulukları ortaya koyduğumuz konusunda net olmamız lazım, aksi takdirde bu durum hiçbir işe yaramayacak. Bu nedenler bu sene yarışlarda taraftarları yeniden aramızda görme konusunda umutlu ve planlıyız."

 

Targett-Adams aynı zamanda sezonunun başarı şansı konusunda ve 23 yarışlık takvim ortaya çıkarma konusunda iyimser olduğunu söyledi. 

"Önümüzdeki sezon konusunda hem heyecanlı hem de oldukça iyimserim."

"Tabii ki önümüzde bir takım net zorluklar var, pandemi hâlâ etkisini sürdürüyor. Ancak bu takvim, orijinal olarak beklediğimizden daha farklı bir takvim."

"Uzun seneler sonra ilk defa Bahreyn'de test yapacağız, bu da bizim bir format ve ürün olarak testleri nasıl geliştirmemiz gerektiği konusunda yardımcı olacak ve daha büyük bir organizasyon ortaya çıkarmak için, yayın ekibimiz ve etrafındaki pazarlama ekibinin ortaya koyduğu işin üzerine çıkmamıza destek olacak."

"Bu iş de, pandeminin devam ediyor olmasıyla beraber, canlı olan bir organizasyon perspektifine göre daha zorlu olmasına neden oluyor.

"Biz de sezonumuza, Avustralya yerine, Bahreyn'de başlayacağız. Avustralyalı organizatörler ve Victoria eyaleti hükûmeti ile bu organizasyonu Kasım ayı için planlama konusunda çoktan görüşmeler ve ayarlamalar yapmaya başladık."

"F1 tarihinde ilk defa 23 yarış takvimine sahip bir planlama yapıyoruz. F1'deki her şeyde olduğu gibi, hevesimizi oldukça güçlü tutuyoruz."

"Ve sadece pandeminin olması, imkansızı mümkün kılma konusunda çalışmamızı durdurmayacaktır."

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Editör Efe Kahya

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