F1, 2021'de sezon öncesi testini üç güne düşürecek

Formula 1, birkaç yıl boyunca sekiz günlük sezon öncesi test programına sahipti ancak bu yıl toplamda 6 gün süren iki üç günlük test programına geri dönüldü. Testler genellikle Barcelona'da yapıldı.

Ancak gelecek yıl mevcut araçlarda çok küçük değişiklikler yapılacak ve araçlar genel anlamda gelecek yıl da kullanılabilecek. Bu da F1 takımlarını sadece üç günlük bir test programını kabul etmeye itti.

Motorsport.com, üç günlük testin büyük olasılıkla Bahreyn'de yapılacağını öğrendi, ancak yerle ilgili nihai karar henüz alınmadı.

Bahreyn, son olarak 2014 yılında Formula 1 sezon öncesi testlerine ev sahipliği yapmıştı.

O zamandan beri pistte hem 2017 hem de 2019'daki yarışların ardından bazı sezon içi testleri yapıldı. Önümüzdeki ay, revize edilmiş takvimi desteklemek amacıyla iki Bahreyn yarışı düzenlenecek.

2020 Formula 1 sezonunun 21 Mart'ta Avustralya'da yapılması bekleniyor.

Bahreyn'deki testlerin tarihiyle ilgili belirsizlik devam ediyor ancak 2020 sezonu geç biteceği için sezon öncesi testini Mart ayının başında yapmak mümkün olacak.

Test günü sayısındaki azalma sayesinde lojistik maliyeti azalacak ve Bahreyn, rota olarak Avustralya'ya daha yakın olduğu için önemli bir tasarruf da sağlayacak.