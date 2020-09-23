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Formula 1 / Son dakika

Suudi Arabistan, 2021 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor!

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Suudi Arabistan, 2021 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor!
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Formula 1, Orta Doğu'da üçüncü bir yarışa sahip olacak gibi görünüyor. RaceFans'in özel haberine göre Suudi Arabistan, Cidde kentinde yapılacak cadde yarışıyla birlikte 2021 takvimine dahil olacak.

Aylardır Suudi Arabistan'ın Formula 1 takvimine dahil olacağı yönünde iddialar bulunuyor ancak bu iddialar şimdiye kadar gerçeğe dönüşmedi.

Ancak RaceFans ve Dieter Rencken'in özel haberine göre Suudi Arabistan, 3.5 milyon kişinin yaşadığı Cidde kendinde bir cadde yarışı düzenlemeyi planlıyor.

Şehrin, yeni bir spor ve eğlence kompleksi inşa etmeden önce gelecek yıl tek seferlik bir yarış düzenleyeceği söyleniyor. Ancak küresel salgın nedeniyle yaşanan gecikmeler, Cidde'deki pistin önümüzdeki yıllardan biden fazla yarışa ev sahipliği yapmasına olanak tanıyabilir.

Suudi Arabistanlı Aramco şirketi, bu yılın başında Formula 1'le uzun vadeli bir sponsorluk anlaşması yapmıştı.

Şimdiye kadar hemen hemen tüm yarışlarda -pist üzerinde- Aramco logosu yer aldı ve üç ayrı yarışın isim sponsoru olacaklar.

Yarışın ne zaman yapılacağı bilinmiyor ancak RaceFans, yarışın Abu Dhabi'deki final yarışından hemen önce yapılmasını bekliyor.

Suudi Arabistan son dönemde motor sporlarında önemli atılımlar yapmaya başladı.

Formula E yarışına ev sahipliği yapan ülke, bu yılın başında Dakar Rallisi'ne de ev sahipliği yaptı.

 
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Editör Bjorn Smit

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