F1, 2021'de nasıl bir takvime sahip olacak?

F1'in sahibi Liberty Media, COVID-19'a rağmen 23 yarışlık bir 2021 takvimi açıklamıştı ve dünyadaki mevcut durum göz önüne alındığında bu takvimde değişiklik olmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Sezonun ilk yarışı olarak açıklanan Avustralya GP, ülkedeki sıkı karantina kuralları nedeniyle ertelenecek ve yeni sezonun ilk yarışı büyük bir sürpriz olmadığı takdirde Bahreyn GP olacak.

RacingNews365, şimdi takvimle ilgili daha fazla detay ortaya koydu.

Sitenin özel haberine göre F1, Çin Grand Prix'sini de iptal etmeyi planlıyor. İddiaya göre Çin ile F1 yönetimi arasındaki görüşmeler halen sürüyor ancak yeni bir tarihin bulunması pek olası görünmüyor.

F1, COVID-19'u göz önünde tutarak yeni bir taslak takvim hazırladı ve bu taslak takvim, pazartesi günü Stefano Domenicali ile takım patronları arasında yapılan toplantıda tartışıldı.

Takvime göre Bahreyn GP'nin ardından San Marino/Emilia Romagna GP yani Imola yarışı yapılacak. Sonrasında ise Portekiz GP için Portimao'ya gidilecek.

Ayrıca sezon sonunda Avustralya GP'yi yapabilmek için bazı yarışların tarihleri değiştirildi ve Avustralya GP için sezon sonunda bir boşluk açıldı.

Yeni takvime göre sezon 28 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak ve 18 Nisan'da San Marino/Emilia Romagna GP ile devam edecek. Sonrasında 2 Mayıs'ta Portekiz GP ile gerçekleştirilecek.

Avustralya GP ise 21 Kasım'da yapılacak. F1 daha sonra Suudi Arabistan ile Abu Dhabi'ye gidip sezonu tamamlayacak.

F1, kış testlerini de daha önce Motorsport.com'un duyurduğu üzere Bahreyn'de yapacak.

RacingNews365'e göre Pazartesi günü takım patronları ile F1 yönetimi arasında tartışılan takvime aşağıdan ulaşabilirsiniz.

RacingNews365'e göre geçici 2021 Formula 1 takvimi: