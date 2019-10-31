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Formula 1 / Son dakika

F1, 2021'de karoser özelliklerini ilk seanstan önce donduracak

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2021 Formula 1 concept model

2021 Formula 1 concept model
1/6

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

2021 Formula 1 concept model

2021 Formula 1 concept model
2/6

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

2021 Formula 1 concept model

2021 Formula 1 concept model
3/6

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

2021 Formula 1 concept model

2021 Formula 1 concept model
4/6

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

2021 Formula 1 concept model

2021 Formula 1 concept model
5/6

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

2021 Formula 1 concept model

2021 Formula 1 concept model
6/6

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ekleyen:
Yardımcı Editör: Cem Özel
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
31 Eki 2019 20:28

Formula 1 takımları 2021'den itibaren cuma sabahı karoser özelliklerini donduracak ve son antrenmandan önce büyük ayar kararları vermek zorunda kalacaklar.

Bu yılın başında önerildiği üzere üç günlük yeni format, personelin yarıştan önce perşembe günü pistte olma zorunluluğunu ortadan kaldıracak ve böylelikle takımların pist üstündeki aktivite sayısı azalacak.

İncelemeler şimdi bir gün sonra, Cuma sabahları gerçekleşecek ve ilk antrenmandan bir buçuk saat önce tamamlanması gerekecek.

Yeni 'referans özellikler' hazırlanacak ve bu sayede araçlar ilk incelemeye tabi tutulacak, hemen ardından radyatörler hariç olmak üzere karoser efektif şekilde dondurulacak.

Gelişim parçaları kısa bir süre sonra birinci ve ikinci antrenman seansında kullanılabilecek ancak son antrenman başlamadan önce çıkarılması gerekecek ve hafta sonu boyunca kullanılamayacak.

F1'in yöneticilerinden Ross Brawn, bunun maliyetleri azaltacağını da söyledi.

Brawn, "Referans özelliklerini tanıtmak, önemli bir konu. Cuma günü bir şeyler deneyebilirsiniz. Yeni bir ön kanat denemek istiyorsanız, bunu yapabilirsiniz ancak bununla yarışamazsınız."

"Bunun arkasındaki temel fikir, ön kanadın çalışması durumunda çoğaltma ve pek çok parça hazırlama zorunluluğunu durdurmak."

"Şu anda F1'de yeni bir ön kanat alıp denemek istiyorsunuz, ancak iyi çalışacağı konusunda endişelisiniz. Bu nedenle pistte her iki sürücü için de iki ya da üç tane yapmalısınız. Aniden büyük bir masraf oluyor." dedi.

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Buna ek olarak, yarış öncesi kapalı park, üçüncü antrenman seansında bir aracın pit yolundan ayrılmasıyla başlayacak.

Şu anda bu işlem, bir aracın pit yolunu sıralama turlarında ilk kez terk ettiğinde başlıyor.

Bir araç parçası üzerinde yapılan herhangi bir değişiklikte, örneğin süspansiyon düzeni veya aerodinamik kurulum değişikliğinde sürücünün yarışa pit yolundan başlaması gerekecek.

Yayınlanan ilk sportif düzenlemeler, birinci ve ikinci antrenman seanslarının 90 dakika olarak kalacağını belirtirken, Brawn bunların kısaltılabileceğini söyledi. Üçüncü antrenman seansı ise bir saat uzunluğunda kalmaya devam edecek.

Brawn, çalışma zamanı harici çalışma yasağının da ayrıca daha sıkı olacağını söyledi.

Araç operasyonlarıyla ilgili takım çalışanlarının, birinci antrenman seansından dört saat öne sona eren 13 saatlik bir süre boyunca pistte olması engellenecek.

Çalışma zamanı harici çalışma yasağının ikinci bölümü, dokuz saatlik bir süreyi kapsayacak ve üçüncü antrenman seansı başlamadan üç saat önce sona erecek.

Şu anda bu yasak, her iki durumda da antrenman seanslarının başlamasından 3 saat önce bitiyor ve çalışanların sekiz saat boyunca pistte olmasını engelliyor.

Perşembe günü düzenlenen pilotlar basın toplantısı ise cuma günü 1. ve 2. antrenman seanslarından önce gerçekleştirilecek.

Tüm sürücüler, birinci antrenman seansından önce “medya ve tanıtım faaliyetleri” için hazır bulunmak durumunda olacaklar.

Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM, Chase Carey, Chairman, Formula 1 and Nikolaz Tombazi unveil the 2021 Formula 1 regulations in a press conference. Jean Todt, President, FIA, speaks via a video feed

Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM, Chase Carey, Chairman, Formula 1 and Nikolaz Tombazi unveil the 2021 Formula 1 regulations in a press conference. Jean Todt, President, FIA, speaks via a video feed

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Editör Scott Mitchell

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