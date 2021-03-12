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Formula 1 / Son dakika

F1 2021'de ilk HDR TV yayın testlerini gerçekleştirmeyi planlıyor

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Memet Kağan Bilgili
, Editör

HDR yayınlarını TV programlarının "bir sonraki basamağı" olarak gören Formula 1, ilk HDR yayın testlerini bu sene gerçekleştirecek.

F1 2021'de ilk HDR TV yayın testlerini gerçekleştirmeyi planlıyor

HDR (high dynamic range - yüksek dinamik aralık) son 12 aydır artan bir şekilde spor yayınlarında kullanılmaya başlandı. HDR sayesinde hem geleneksel ekranlardan en yüksek kalite TV görüntüsü alınabiliyor hem de telefon ve tablet ekranlarından.

BT Sport halihazırda Birleşik Krallık'ta bir dizi HDR spor yayını gerçekleştirdi ve Sky da, yaza kadar HDR altyapısını tamamlamış olmayı planlıyor.

Tokyo Olimpiyat Oyunları süresinde spor yayınlarında birçok büyük yenilik yapılması bekleniyor. ABD'de TV yayınları açısından, yakın zamanda atılan en büyük adımlardan biri ise NFL ve NASCAR'da 8K yayın teknolojisi kullanılması oldu.

Aralarında Motorsport.com da olmak üzere seçili medya kuruluşlarıyla F1 TV'nin güncellenmiş versiyonunun tanıtımında konuşan F1 medya hakları direktörü Ian Holmes, HDR'ın serilerin yayınlarını geliştirme açısından çok büyük bir teknoloji olduğunu söyledi.

Motorsport.com tarafından F1'in 8K kamera kullanmayı planlayıp planlamadığı sorulduğunda Holmes, "Elbette bu teknolojinin geliştirilmesi yönüne de bakıyoruz."

"Özellikle incelediğimiz şeylerden biri -8K'dan bahsettiğinizi için- HDR, yüksek dinamik aralık, çünkü yüksek hızla hareket eden cisimleri yakalamakta çok başarılı. Bu sene testler gerçekleştireceğiz ve yayınlarımız açısından, bir sonraki aşamanın bu olduğunu düşünüyorum."

"Aynı zamanda bunu kimlerin izleyebileceğine de bakmalıyız. Yarın yayını açarsak, bunu izleyebilecek çok az insan olacaktır. Diğer bir şey ise, bazen böyle mükemmel bir teknoloji oluşturuyorsunuz ve yayıncıların da bunu yayınlama yetisi oluyor, fakat insanların cihazı bunu görüntüleyebilecek özellikte olmuyor."

"Bunun bir orta noktası var. Fakat yayının, her açıdan olabildiğince iyi görülmesi gerek."

"Olimpiyatlar 4 yılda bir düzenlendiğinden her zaman yayınları bir adım öteye taşıyor. Genelde bundan pek çok yeni teknoloji doğuyor, dolayısıyla bu konuda çok ilgiliyim. Özellikle Japonya'da olduğu için, ilgi çekici olacağına eminim."

"Fakat kesinlikle bizim için, HDR'ın heyecan verici bir şey olduğunu düşünüyorum."

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2017'den beri F1, yayıncılara 4K UHD yayın sağlıyor, Sky Q ise bunu Birleşik Krallık'ta aynı görüntü kalitesinde yayınlıyor.

4K UHD, ekranda daha çok piksel kullanarak daha yüksek kalitede bir görüntü oluşmasını sağlarken, HDR bu piksellerin daha yüksek kalitede görüntü vermesini sağlıyor ve küçük ekranlarda, 4K'ya kıyasla daha iyi görüntüler sunuyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Luke Smith

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