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Formula 1 / Son dakika

F1, 2021’de altı yeni TV grafiği yayınlayacak

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Formula 1, 2021 sezonunda taraftarları daha çok bilgilendirmek için altı yeni grafik yayınlamayı planlıyor.

F1, 2021’de altı yeni TV grafiği yayınlayacak

Bulut platformu Amazon Web Servisleri’yle ortaklık kuran Formula 1, geçtiğimiz yıllarda birçok istatistik ve grafiği taraftarlara sunuyordu. Ancak taraftarların fikirleri bu konuda çok değişkendi.

Bazıları, eklenen detayları ve tahmini bilgileri sevse de, diğerleri bu bilgilerin doğrulunu sorgulayarak, bunun canlı yayınların dinamiğini olumsuz etkilediğini belirtti.

Son eklemelerle birlikte, 2021’in sonuna doğru toplam 18 grafik olacak.

Bu hafta sonu gerçekleşen Emilia Romagna Grand Prix’sinde, yeni bir ‘Frenleme Performansı’ grafiği olacak ve bu grafik sayesinde her sürücünün, tur boyunca kullandığı frenleme tarzı görülebilecek.

Veriler, her sürücünün ne zaman frenlediğinden ve apeks hızlarının, viraj hızlarına değişiminden yola çıkılarak hesaplanacak.

Bu sezon, ilerleyen zamanlarda beş grafiğin daha eklenmesi planlanıyor.

Bu grafikler:

  • Araç Kullanımı: Kanada Grand Prix’sinden itibaren kullanılmaya başlanacak bu grafik, sürücülerin araçların, yol tutuşu, frenleme, hızlanma ve viraj alma performans sınırlarını ne kadar zorladığını gösterecek.
  • Enerji Kullanımı: İngiltere Grand Prix’sinden itibaren kullanılmaya başlanacak bu grafik, sürücülerin batarya kullanımını hesaplayacak.
  • Başlangıç Analizi: İtalya Grand Prix’sinden itibaren kullanılmaya başlanacak bu grafik, her sürücünün tepki süresini ve rakipleri üzerinde kazandığı mesafeyi hesaplayacak.
  • Pit yolu Performansı: Japonya Grand Prix’sinden itibaren kullanılmaya başlanacak bu grafik, aracın hareketsiz olduğu süre dışında, pit stopta kaybedilen veya kazanılan zamanı gösterecek.
  • Erken Pit Stop İhtimali: Avustralya Grand Prix’sinden itibaren kullanılmaya başlanacak bu grafik, öndeki rakibinin önüne geçmek için erken pit stop yapma ihtimalinin faydalarını analiz edecek.

AWS (Amazon Web Servisleri) grafikleri, her Formula 1 aracının üzerinde bulunan 300 sensörden gelen verileri analiz edip, yorumlamak için Makine Öğrenimi ve Yapay Zeka kullanacak.

Formula 1’in şef mühendisi Rob Smedley, yeni grafiklerin taraftarların daha çok detay almasına yarayacağını söyledi.

‘’2021 yılında gelecek yeni istatistikler sayesinde, hiç olmadığımız kadar derine ineceğiz.’’

‘’Frenleme Performansı ve Erken Pit Stop İhtimali gibi grafikler, yarış stratejilerinin ve performansların ek katmanlarını kaldırıyor ve geliştirilmiş görselleştirmeler de sporu daha anlaşılabilir ve heyecanlı kılıyor.’’

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Editör Jonathan Noble

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