F1, yarışları yeniden saat başında başlatmaya hazırlanıyor!

Formula 1, 2018 sezonunda yarışların saatlerini büyük oranda değiştirmiş ve özellikle Avrupa'daki geleneksel saatlerde değişiklik yapmıştı.

Yarışlar normalde her zaman saat başında başlıyordu, ancak Liberty yönetimindeki F1, reklam gelirlerini artırmayı hedefleyerek 2018'den bu yana yarışları 10 dakika geç başlatıyordu. Buna göre normalde 15:00'te başlayan bir yarış 15:10'da başlıyordu.

Formula 1 bundan epey fayda sağlamayı bekliyordu. Fakat şimdi bu uygulama artık gözden düştü ve yarışların başlangıç saati yeniden eski haline dönecek.

RaceFans, Formula 1'un 2021 yılıyla birlikte eski yarış saati formatına geri döneceğini öğrendi.

Değişiklik Formula 1 ile takımlar arasında görüşülecek ve büyük ihtimalle resmi onayı da alacak.

Öte yandan Formula 1, çoğu Avrupa yarışının başlangıç saatini de değiştirmeyi düşünüyor. RaceFans'e göre yarışların bir saat daha erken yapılması planlanıyor.

Buna göre TSI 16:10'da başlayan pek çok yarış artık 15:00'te başlayacak.

Haberde yarış saatlerinin henüz onaylanmadığına yer verildi.