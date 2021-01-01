F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
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2021 Formula 1 sezonunda yarışacak takımları ve pilotları, yarışlara ev sahipliği yapacak yarışları ve test takvimini sizler için hazırladık.
2021 Formula 1 lansman tarihleri:
|Takım
|Lansman tarihi
|Ferrari
|Açıklanacak
|Red Bull
|Açıklanacak
|Alpine
|Açıklanacak
|McLaren
|Açıklanacak
|Mercedes
|Açıklanacak
|AlphaTauri
|Açıklanacak
|Aston Martin
|Açıklanacak (Şubat)
|Williams
|Açıklanacak
|Haas
|Açıklanacak
|Alfa Romeo
|Açıklanacak
Bilgi:
- Aston Martin, yeni aracını Şubat ayında tanıtacağını açıkladı.
- Not: Lansman hakkında bilgiler Geldikçe tablo güncellenecek.
2021 Formula 1 test tarihleri:
|Tarih
|Pist
|2-4 Mart
|Barcelona
Bilgi:
- F1, COVID-19 pandemisi nedeniyle 2021 kurallarını 2022'ye ertelendiği için yeni sezonda aynı araçlar kullanılacak ve bundan ötürü test sayısı üç güne düşürüldü.
2021 Formula 1 takvimi:
|Tarih
|Yarış
|Pist
|21 Mart
|Avustralya GP
|Melbourne
|28 Mart
|Bahreyn GP
|Sakhir
|11 Nisan
|Çin GP
|Şanghay
|25 Nisan
|Açıklanacak
|Açıklanacak
|9 Mayıs
|İspanya GP
|Barcelona
|23 Mayıs
|Monako GP
|Monako
|6 Haziran
|Azerbaycan GP
|Bakü
|13 Haziran
|Kanada GP
|Montreal
|27 Haziran
|Fransa GP
|Paul Ricard
|4 Temmuz
|Avusturya GP
|Spielberg
|18 Temmuz
|Britanya GP
|Silverstone
|1 Ağustos
|Macaristan GP
|Budapeşte
|29 Ağustos
|Belçika GP
|Spa-Francorchamps
|5 Eylül
|Hollanda GP
|Zandvoort
|12 Eylül
|İtalya GP
|Monza
|26 Eylül
|Rusya GP
|Sochi
|3 Ekim
|Singapur GP
|Singapur
|10 Ekim
|Japonya GP
|Suzuka
|24 Ekim
|Amerika Birleşik Devletleri GP
|Austin
|31 Ekim
|Mexico City GP
|Meksika
|14 Kasım
|Sao Paulo GP
|São Paulo
|28 Kasım
|Suudi Arabistan GP
|Cidde
|5 Aralık
|Abu Dhabi GP
|Abu Dabi
Neler yeni:
- F1, pandemi nedeniyle 2020 takviminden çıkarılan tüm yarışları 2021 F1 takvimine ekledi.
- 2020 takviminden çıkarılan Vietnam, 2021 takviminde de yer almıyor.
- Suudi Arabistan, Cidde'de yapılacak cadde yarışıyla beraber ilk kez F1'e ev sahipliği yapacak.
2021 sürücü kadroları:
|Pilot
|Takım
|Motor
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|Mercedes
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|Carlos Sainz
|Ferrari
|Ferrari
|Max Verstappen
|Red Bull
|Honda
|Sergio Perez
|Red Bull
|Honda
|Fernando Alonso
|Alpine
|Renault
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|Nikita Mazepin
|Haas
|Ferrari
|Mick Schumacher
|Haas
|Ferrari
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|Ferrari
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|Ferrari
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Honda
| Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Honda
|George Russell
|Williams
|Mercedes
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
*Hamilton henüz yeni kontrat imzalamadı.
Neler yeni?
- Yeni sezonda Racing Point'in adı Aston Martin olacak. Renault ise Alpine adına geçiş yapacak.
- Alex Albon, Red Bull koltuğunu Racing Point'ten ayrılan Sergio Perez'e bırakacak.
- Sebastian Vettel yeni sezonda Aston Martin'e geçecek ve Ferrari'deki yerini Carlos Sainz alacak.
- McLaren'da Sainz'dan boşalan yere Renault'dan Daniel Ricciardo geçecek.
- Ricciardo'nun Renault'daki (Alpine) koltuğuna iki yıl aradan sonra F1'e dönen Fernando Alonso geçecek.
- Haas'ta Kevin Magnussen ve Romain Grosjean'la yollar ayrılırken, yerlerini iki çaylak; Nikita Mazepin ile Mick Schumacher alacak.
- AlphaTauri'de Daniil Kvyat'ın yerini Yuki Tsunoda alacak.
- McLaren yeni sezonda Mercedes motoruna geçiş yapacak.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
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