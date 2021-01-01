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Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

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F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
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2021 Formula 1 sezonunda yarışacak takımları ve pilotları, yarışlara ev sahipliği yapacak yarışları ve test takvimini sizler için hazırladık.

2021 Formula 1 lansman tarihleri:

Takım Lansman tarihi
 Ferrari Açıklanacak
Austria Red Bull Açıklanacak
France Alpine Açıklanacak
United Kingdom McLaren Açıklanacak
 Mercedes Açıklanacak
 AlphaTauri Açıklanacak
United Kingdom Aston Martin Açıklanacak (Şubat)
United Kingdom Williams Açıklanacak
United States Haas Açıklanacak
 Alfa Romeo Açıklanacak

Bilgi:

  • Aston Martin, yeni aracını Şubat ayında tanıtacağını açıkladı.
  • Not: Lansman hakkında bilgiler Geldikçe tablo güncellenecek.

2021 Formula 1 test tarihleri:

Tarih Pist
2-4 Mart Spain Barcelona

Bilgi:

  • F1, COVID-19 pandemisi nedeniyle 2021 kurallarını 2022'ye ertelendiği için yeni sezonda aynı araçlar kullanılacak ve bundan ötürü test sayısı üç güne düşürüldü.

2021 Formula 1 takvimi:

Tarih Yarış Pist
21 Mart Avustralya Avustralya GP Melbourne
28 Mart Bahreyn Bahreyn GP Sakhir
11 Nisan
 Çin Çin GP Şanghay
25 Nisan Açıklanacak Açıklanacak
9 Mayıs ispanya İspanya GP Barcelona
23 Mayıs Monako Monako GP Monako
6 Haziran Azerbaycan Azerbaycan GP Bakü
13 Haziran Kanada Kanada GP Montreal
27 Haziran Fransa Fransa GP Paul Ricard
4 Temmuz Avusturya Avusturya GP Spielberg
18 Temmuz Birleşik Krallık Britanya GP Silverstone
1 Ağustos Macaristan Macaristan GP Budapeşte
29 Ağustos Belçika Belçika GP Spa-Francorchamps
5 Eylül
 Hollanda Hollanda GP Zandvoort
12 Eylül İtalya İtalya GP Monza
26 Eylül Rusya Federasyonu Rusya GP Sochi
3 Ekim
 Singapur Singapur GP Singapur
10 Ekim Japonya Japonya GP Suzuka
24 Ekim Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri GP Austin
31 Ekim Meksika Mexico City GP Meksika
14 Kasım Brezilya Sao Paulo GP São Paulo
28 Kasım
 Suudi Arabistan Suudi Arabistan GP Cidde
5 Aralık Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi GP Abu Dabi

Neler yeni:

  • F1, pandemi nedeniyle 2020 takviminden çıkarılan tüm yarışları 2021 F1 takvimine ekledi.
  • 2020 takviminden çıkarılan Vietnam, 2021 takviminde de yer almıyor.
  • Suudi Arabistan, Cidde'de yapılacak cadde yarışıyla beraber ilk kez F1'e ev sahipliği yapacak.

2021 sürücü kadroları:

Pilot Takım Motor
 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes
 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes
 Charles Leclerc Ferrari Ferrari
 Carlos Sainz Ferrari Ferrari
 Max Verstappen Red Bull Honda
 Sergio Perez Red Bull Honda
ispanya Fernando Alonso Alpine Renault
 Esteban Ocon Alpine Renault
 Nikita Mazepin Haas Ferrari
 Mick Schumacher Haas Ferrari
 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes
 Lando Norris McLaren Mercedes
 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes
 Lance Stroll Aston Martin Mercedes
 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari
 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari
Japonya Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda
 Pierre Gasly
 AlphaTauri Honda
 George Russell Williams Mercedes
 Nicholas Latifi Williams Mercedes

*Hamilton henüz yeni kontrat imzalamadı.

Neler yeni?

  • Yeni sezonda Racing Point'in adı Aston Martin olacak. Renault ise Alpine adına geçiş yapacak.
  • Alex Albon, Red Bull koltuğunu Racing Point'ten ayrılan Sergio Perez'e bırakacak.
  • Sebastian Vettel yeni sezonda Aston Martin'e geçecek ve Ferrari'deki yerini  Carlos Sainz alacak.
  • McLaren'da Sainz'dan boşalan yere Renault'dan Daniel Ricciardo geçecek.
  • Ricciardo'nun Renault'daki (Alpine) koltuğuna iki yıl aradan sonra F1'e dönen Fernando Alonso geçecek.
  • Haas'ta Kevin Magnussen ve Romain Grosjean'la yollar ayrılırken, yerlerini iki çaylak; Nikita Mazepin ile Mick Schumacher alacak.
  • AlphaTauri'de Daniil Kvyat'ın yerini Yuki Tsunoda alacak.
  • McLaren yeni sezonda Mercedes motoruna geçiş yapacak.
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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