F1 2021 teknik güncellemeleri: AlphaTauri, Alpine & Aston Martin

Yukarıdaki yan tarafları gösterem çizimde, Aston Martin AMR21 ve Mercedes W11'in 2020'ye kıyasla tasarım açısından bazı alanlarda ayrıştığı görülüyor.

Aston Martin, yeni taban kuralları konusunda agresif bir yaklaşıma sahip oldu. Mercedes gibi düşük eğim felsefesine sahip olan takım, yeni kurallardan bazı rakiplerine kıyasla daha fazla etkilendi. Tabandaki kesik, griddeki en büyüğüydü ve kaybedilen performansı telafi edebilmek için tabana bazı kanatçıklar eklendi.

AMR21'in tabanını yukarıdan gösteren çizim. Sarı bölümler, 2020 aracının tabanına göre kırpılan bölümleri gösteriyor.

AMR21'in arka kanadı, 2020'deki gelişimin devamı şeklinde oldu. Yani Mercedes aracının tasarımına benzediğini söyleyebiliriz. 2021'deki en temel fark, kenar plakası üzerindeki yeni yüzey kanatçığıydı.

Takım, kaybettiği performansı bulma mücadelesinde sezon içerisinde tabanda başka değişiklikler de yaptı.

Avusturya GP'de yeni bir difüzör kullanıldı. Difüzörün dış bölümü çevresindeki Gurney benzeri kanatlarla birlikte değişti.

Takım ayrıca tabandaki Z şeklindeki kesik bölüm etrafındaki kanatçıkları da güncelledi. Ön tarafa yeşil ile gösterilen parça daha sonradan eklenirken, kırmızı ile gösterilen bölümdeki ikinci sıra kanatçıklar kaldırıldı.

Ön kanadın en üst flapinin uç kısmı, o bölümdeki hava akımının ve Y250 girdabının yönünü değiştirmek için güncellendi.

Azerbaycan GP'de takım, kendilerinin ve diğer takımların ilk günden beri kullandıkları halo kanatçığını farklı bir tasarımla değiştirdi. Bunun dışında dikiz aynası bağlantısı üzerinde yeni tırtıklı tasarım kullanıldı.

Belçika GP hafta sonunda ön kanadın üst flapi yine güncellendi. Bu daha çok pistin gereksinimlerine uyacak şekilde yapılan bir değişiklikti.

AMR21'in direksiyonunu ve tuşlarını gösteren güzel bir kare.

AMR21'in hazırlık süreci. Ön fren ısıtıcılar, her şeyi ısıtmak için fren tamburlarının üzerine örtülmüş durumda.

Burun ve ön kanat altı detaylarını gösteren güzel bir fotoğraf.

Türkiye GP hafta sonunda araca yerleştirilen, ön kanat kenar plakasındaki hava akışını görmeye yardımcı olan Kiel probe adı verilen sensör.

Ön fren kanalını ve fren tamburunu gösteren bir kare.

AMR21'in sidepoddaki deflektör kanatlarını ve tabanın uç kısmını gösteren bir kare. Tabandaki kıvrımlı bölüm, Mercedes'in tasarımına benziyor.

AMR21'in yukarıdan çekilen bu fotoğrafı, arka tarafın ne kadar sıkı paketlendiğini, kola şişesi bölümünde daha fazla alan yaratmak için soğutma çıkışının yükseltildiğini gösteriyor.

AMR21'in sidepodunun uç kısmı çok dar olduğu için, sidepod üstündeki yatay kanat oldukça uzundu. Bu uzun kanadın uç kısmı yukarı doğru kıvrılırken üstüne de iki adet kanatçık eklendi.

Sezon boyunca kullanılan soğutma çözümlerinden bazılarını yukarıdaki fotoğrafta görüyorsunuz.

AMR21'in difüzörünü, arka kanat sarkıtlarını, kaza yapısını ve arka tarafını gösteren güzel bir kare.

Tabanın uç kısmındaki kıvrımlı ve katmanlı yapıyı gösteren farklı açıdan çekilmiş bir kare. Bu bölümdeki çözümler, hava akımının dışarı doğru yönelmesine yardımcı oluyor.

Sezon boyunca tabanın arka kısmında yer alan kapalı kanatlı bölüm geliştirildi. En son tasarım bu şekildeydi.

Sidepoddaki deflektör kanat bölgesini gösteren bir diğer fotoğraf.

AMR21'deki arka tekerlek jantının yakından görünümü. Lastik sıcaklıklarını kontrol etmeye yardımcı olmak için kullanılan tırtıklı kaplamaya dikkat. Bu tırtıkları bir soğutucu gibi düşünebilirsiniz.

Kampananın çıkarıldığında arka fren kanalı yukarıdaki gibi görülüyor. Aynı zamanda hava akışını kalipere yönlendirmek için kullanılan kanallar da bu fotoğrafta görülüyor.

Pelerin bölümünün arkadan çekilmiş harika bir görüntüsü, hava akışını yakalamaya yardımcı olmak için tekne kuyruk bölümünde iki hava girişinin nasıl kullanıldığını bize gösteriyor.

AlphaTauri, 2020'de Red Bull tarafından kullanılan direksiyon kutusunu ve tertibatını herhangi bir jeton harcamadan değiştirmeyi başardı. Takım bu tasarımı bölmenin içinde daha geriye yerleştirdi.

Arka süspansiyon, vites kutusu taşıyıcısı ve arka kaza yapısı bir önceki araç AT01'den alındı ancak burada gördüğümüz gibi her birinin içinde çok fazla detay var.

AlphaTauri, sezon boyunca ön kanat kenar plakası tasarımında değişiklikler yaptı ve takım, kare veya kemerli bir profille sahip farklı çözümleri değerlendirdi. Ayrıca kenar plakası ve uç plaka duvarında bulunan, hava akışının üst yüzeyden alt yüzeye geçmesine izin veren boşluğa dikkat edin.

Bu fotoğrafta, takımın sadece Monza pistinin çok farklı gereksinimlerini karşılamak için kanatta nasıl değişiklikler yaptığını değil, aynı zamanda 2021'de Y250 bölgesinde ana planya ve diğer flaplerde kanadın genel olarak nasıl geliştiğini görebilirsiniz.

Kurulum esnasında çekilen bu fotoğrafta, birçok detayı görebilirsiniz.

Bargeboard ve sidepod bölgesini gösteren güzel bir kare.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Aynı bölgeyi farklı bir açıdan gösteren bir fotoğraf.

