F1 2021 teknik güncellemeleri: AlphaTauri, Alpine & Aston Martin

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ASTON MARTIN

Aston Martin AMR21 and Mercedes W11 bargeboard comparison Photo by: Giorgio Piola

Yukarıdaki yan tarafları gösterem çizimde, Aston Martin AMR21 ve Mercedes W11'in 2020'ye kıyasla tasarım açısından bazı alanlarda ayrıştığı görülüyor.

Aston Martin AMR21 floor development Photo by: Giorgio Piola

Aston Martin, yeni taban kuralları konusunda agresif bir yaklaşıma sahip oldu. Mercedes gibi düşük eğim felsefesine sahip olan takım, yeni kurallardan bazı rakiplerine kıyasla daha fazla etkilendi. Tabandaki kesik, griddeki en büyüğüydü ve kaybedilen performansı telafi edebilmek için tabana bazı kanatçıklar eklendi.

Aston Martin Racing AMR21 floor Photo by: Giorgio Piola

AMR21'in tabanını yukarıdan gösteren çizim. Sarı bölümler, 2020 aracının tabanına göre kırpılan bölümleri gösteriyor.

Aston Martin AMR21 rear end plate Photo by: Giorgio Piola

AMR21'in arka kanadı, 2020'deki gelişimin devamı şeklinde oldu. Yani Mercedes aracının tasarımına benzediğini söyleyebiliriz. 2021'deki en temel fark, kenar plakası üzerindeki yeni yüzey kanatçığıydı.

Aston Martin AMR21 floor comparison Photo by: Giorgio Piola

Takım, kaybettiği performansı bulma mücadelesinde sezon içerisinde tabanda başka değişiklikler de yaptı.

Aston Martin AMR21 diffuser comparison Photo by: Giorgio Piola

Avusturya GP'de yeni bir difüzör kullanıldı. Difüzörün dış bölümü çevresindeki Gurney benzeri kanatlarla birlikte değişti.

Aston Martin AMR21 floor comparison Photo by: Giorgio Piola

Takım ayrıca tabandaki Z şeklindeki kesik bölüm etrafındaki kanatçıkları da güncelledi. Ön tarafa yeşil ile gösterilen parça daha sonradan eklenirken, kırmızı ile gösterilen bölümdeki ikinci sıra kanatçıklar kaldırıldı.

Aston Martin AMR21 front wing comparison Photo by: Uncredited

Ön kanadın en üst flapinin uç kısmı, o bölümdeki hava akımının ve Y250 girdabının yönünü değiştirmek için güncellendi.

Aston Martin Racing AMR21 new halo fins Photo by: Giorgio Piola

Azerbaycan GP'de takım, kendilerinin ve diğer takımların ilk günden beri kullandıkları halo kanatçığını farklı bir tasarımla değiştirdi. Bunun dışında dikiz aynası bağlantısı üzerinde yeni tırtıklı tasarım kullanıldı.

Aston Martin AMR21 front wing detail Photo by: Giorgio Piola

Belçika GP hafta sonunda ön kanadın üst flapi yine güncellendi. Bu daha çok pistin gereksinimlerine uyacak şekilde yapılan bir değişiklikti.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Photo by: Erik Junius

AMR21'in direksiyonunu ve tuşlarını gösteren güzel bir kare.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Photo by: Erik Junius

AMR21'in hazırlık süreci. Ön fren ısıtıcılar, her şeyi ısıtmak için fren tamburlarının üzerine örtülmüş durumda.

Aston Martin AMR21 front wing detail Photo by: Giorgio Piola

Burun ve ön kanat altı detaylarını gösteren güzel bir fotoğraf.

Aston Martin AMR21 front wing detail with sensors Photo by: Giorgio Piola

Türkiye GP hafta sonunda araca yerleştirilen, ön kanat kenar plakasındaki hava akışını görmeye yardımcı olan Kiel probe adı verilen sensör.

Aston Martin AMR21 brake drum detail Photo by: Uncredited

Ön fren kanalını ve fren tamburunu gösteren bir kare.

Aston Martin AMR21 sidepods detail Photo by: Giorgio Piola

AMR21'in sidepoddaki deflektör kanatlarını ve tabanın uç kısmını gösteren bir kare. Tabandaki kıvrımlı bölüm, Mercedes'in tasarımına benziyor.

Aston Martin AMR21 detail Photo by: Giorgio Piola

AMR21'in yukarıdan çekilen bu fotoğrafı, arka tarafın ne kadar sıkı paketlendiğini, kola şişesi bölümünde daha fazla alan yaratmak için soğutma çıkışının yükseltildiğini gösteriyor.

Aston Martin AMR21 detail Photo by: Uncredited

AMR21'in sidepodunun uç kısmı çok dar olduğu için, sidepod üstündeki yatay kanat oldukça uzundu. Bu uzun kanadın uç kısmı yukarı doğru kıvrılırken üstüne de iki adet kanatçık eklendi.

Aston Martin AMR21 cooling Photo by: Uncredited

Sezon boyunca kullanılan soğutma çözümlerinden bazılarını yukarıdaki fotoğrafta görüyorsunuz.

Aston Martin AMR21 detail Photo by: Uncredited

AMR21'in difüzörünü, arka kanat sarkıtlarını, kaza yapısını ve arka tarafını gösteren güzel bir kare.

Aston Martin AMR21 detail Photo by: Uncredited

Tabanın uç kısmındaki kıvrımlı ve katmanlı yapıyı gösteren farklı açıdan çekilmiş bir kare. Bu bölümdeki çözümler, hava akımının dışarı doğru yönelmesine yardımcı oluyor.

Aston Martin AMR21 floor detail Photo by: Uncredited

Sezon boyunca tabanın arka kısmında yer alan kapalı kanatlı bölüm geliştirildi. En son tasarım bu şekildeydi.

Aston Martin AMR21 detail Photo by: Uncredited

Sidepoddaki deflektör kanat bölgesini gösteren bir diğer fotoğraf.

Aston Marin AMR21 wheel detail Photo by: Giorgio Piola

AMR21'deki arka tekerlek jantının yakından görünümü. Lastik sıcaklıklarını kontrol etmeye yardımcı olmak için kullanılan tırtıklı kaplamaya dikkat. Bu tırtıkları bir soğutucu gibi düşünebilirsiniz.

Aston Martin AMR21 detail Photo by: Uncredited

Kampananın çıkarıldığında arka fren kanalı yukarıdaki gibi görülüyor. Aynı zamanda hava akışını kalipere yönlendirmek için kullanılan kanallar da bu fotoğrafta görülüyor.

Aston Martin AMR21 detail Photo by: Uncredited

Pelerin bölümünün arkadan çekilmiş harika bir görüntüsü, hava akışını yakalamaya yardımcı olmak için tekne kuyruk bölümünde iki hava girişinin nasıl kullanıldığını bize gösteriyor.

ALPHATAURI

AlphaTauri AT02 front suspension detail Photo by: Giorgio Piola

AlphaTauri, 2020'de Red Bull tarafından kullanılan direksiyon kutusunu ve tertibatını herhangi bir jeton harcamadan değiştirmeyi başardı. Takım bu tasarımı bölmenin içinde daha geriye yerleştirdi.

AlphaTauri AT02 gearbox suspension Photo by: Giorgio Piola

Arka süspansiyon, vites kutusu taşıyıcısı ve arka kaza yapısı bir önceki araç AT01'den alındı ancak burada gördüğümüz gibi her birinin içinde çok fazla detay var.

AlphaTauri AT02 new front wing end plate with arrows details, French GP Photo by: Giorgio Piola

AlphaTauri, sezon boyunca ön kanat kenar plakası tasarımında değişiklikler yaptı ve takım, kare veya kemerli bir profille sahip farklı çözümleri değerlendirdi. Ayrıca kenar plakası ve uç plaka duvarında bulunan, hava akışının üst yüzeyden alt yüzeye geçmesine izin veren boşluğa dikkat edin.

AlphaTauri AT01 and AT02 front wing comparison, Italian GP Photo by: Giorgio Piola

Bu fotoğrafta, takımın sadece Monza pistinin çok farklı gereksinimlerini karşılamak için kanatta nasıl değişiklikler yaptığını değil, aynı zamanda 2021'de Y250 bölgesinde ana planya ve diğer flaplerde kanadın genel olarak nasıl geliştiğini görebilirsiniz.

AlphaTauri AT02 detail

Kurulum esnasında çekilen bu fotoğrafta, birçok detayı görebilirsiniz.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, arrives on the grid Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Bargeboard ve sidepod bölgesini gösteren güzel bir kare.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, on the grid Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Aynı bölgeyi farklı bir açıdan gösteren bir fotoğraf.

Steering wheel for the car of Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Yuki Tsunoda'nın aracına ait bu direksiyonda pedal yerleşimini görüyoruz.

AlphaTauri AT02 detail Photo by: Uncredited

AT02'nin arka tarafını gösteren bu fotoğrafta hava akış yönünü iyileştirmeye yardımcı olmak için egzozun üzerine yerleştirilmiş küçük Y150 kanatçık veya maymun koltuğuna dikkat edin.

AlphaTauri AT02 detail Photo by: Giorgio Piola

Sidepod karoseri takılı olmadan çekilen bu karede, büyük parçaların hava girişinden içeriye girmesini önlemek için kullanılan ağı görüyorsunuz. Ayrıca, Honda motorlu otomobillerin belirgin bir özelliği haline gelen güç ünitesinin üzerine monte edilen sele tipi soğutucuya da dikkat edin.

AlphaTauri AT02 brake drum detail Photo by: Uncredited

Ön fren kanalını gösteren bir kare.

Alpha Tauri AT02 cooling comparison Photo by: Uncredited

Sene boyunca kullanılan bazı soğutma çözümleri.

AlphaTauri AT02 diffuser Photo by: Giorgio Piola

Difüzör bölgesini ve arka taraftaki detayları gösteren harika bir fotoğraf.

AlphaTauri AT02 rear wing detail Photo by: Uncredited

Suudi Arabistan GP'de kullanılan düşük yere basma gücü kanadı.

AlphaTauri AT02 rear wing detail Photo by: Giorgio Piola

Aynı arka kanat ancak bu sefer Honda yazısının yer aldığı planyanın üst tarafında Gurney kanatçığı eklenmiş durumda.

AlphaTauri AT02 front brake detail Photo by: Uncredited

Ön fren sisteminin çıplak hali.

AlphaTauri AT02 engine detail Photo by: Giorgio Piola

Honda güç ünitesinin yerleşimini gösteren bir kare.

ALPINE

Alpine A521 rear suspension and brakes Photo by: Uncredited

Alpine A521'in arka fren ve tekerlek bölümünü gösteren bir kare. Fren kanalı hava girişinin iç tarafında küçük kanatçıklar yer alırken tamburun (kampana) üzerinde de hava akımını yönlendirmeye yardımcı olacak çıkıntılar bulunuyor.

Alpine A521 Floor comparison Photo by: Uncredited

Alpine, daha ilk yarışa çıkana kadar tabanda hem Z kesikli bölgede hem de arka tekerleğin ön kısmında birçok farklı çözümü test etti.

Alpine A521 front wing comparison Photo by: Giorgio Piola

Benzer şekilde ön kanat bölgesinde de farklı çözümler test edildi. Hem kanat kenar plakasında, hem flaplerin uç kısmında hem de pelerin bölgesinde farklı tasarımlar denendi.

Alpine A521 bargeboard detail Photo by: Giorgio Piola

Oldukça karmaşık olan bargeboard bölgesini tüm detaylarıyla gösteren yukarıdan çekilmiş bir kare.

Alpine A521 bargeboard detail Photo by: Giorgio Piola

Aynı bölgeyi farklı bir açıdan gösteren başka bir fotoğraf.

Alpine A521 front brake duct detail Photo by: Uncredited

Ön fren kampanasının tam olarak takılmış hali. Kampana içerisinde hava akışına yardımcı olacak kanallara dikkat.

Alpine A521 diffuser

İspanya GP hafta sonunda A521'in difüzöründe güncelleme yapıldı. Bu kapsamda sarkıtlar daha açılı yerleştirildi ve kısaltıldı.

Esteban Ocon, Alpine A521 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Aracın ön bölümünün üstten görünüşü.

Alpine A521 bargeboard Photo by: Uncredited

Monako GP hafta sonunda barge boardda kırmızı ok ile gösterilen ve sarı ile işaretlenmiş bölümlerinde güncelleme yapıldı.

Guanyu Zhou, Alpine A521 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Alpine direksiyonunun arkasındaki pedal yerleşimi

Alpine A521 rear wing detail Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Arka kanat kenar plakası ile ana planyası arasında oluşturulan parçalı kısım. Bu tasarım kanat elemanlarına ek genişlik katarken, aynı zamanda girdap üzerinde bir etkiye sahip oluyordu.

Alpine A521 rear wing Photo by: Giorgio Piola

Macaristan'da kullanılan yüksek yere basma gücü üreten arka kanatla birlikte araca eklenen çift katlı T-kanadın üstteki parçasının kavisli kenarları, kendi içerisinde parçalara ayrılmıştı.

Alpine A521 high downforce rear wing comparison Photo by: Uncredited

Takım, yeni yük ve sapma testlerinde sorun yaşamadığından emin olmak için Macaristan'da arka kanada ekstra güçlendirme bağlantıları ekledi.

Alpine A521 Cooling Photo by: Uncredited

Takımın sene boyunca kullandığı soğutma çözümleri

Alpine A521 rear detail Photo by: Uncredited

Belçika Grand Prix'sinde düşük yere basma gücü üreten arka kanatta çok daha zarif görünümlü kuğu boynu destek kolları kullanıldı. Ayrıca, kanadın kenar plakasının dış kısmında asılı olan elemanlara eklenen destek bağlantıları bu resimde de görülüyor.

Tech Detail, Alpine A521 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ön kanat kenar plakası, hava akımını lastiklerden dışarı doğru yönlendirecek şekilde kıvrımlıydı. Bu kıvrımın sonunda, yine hafa akımını yönlendirmeye yardımcı olması için küçük bir parça daha kullanıldı.

Alpine A521 rear detail Photo by: Uncredited

Hollanda GP hafta sonunda çekilen ve aracın arka bölümünün detaylarını gösteren bir fotoğraf.

Alpine A521 detail Photo by: Uncredited

Barge board ve sidepod kanatları

Alpine A521 front wing detail Photo by: Giorgio Piola

Ön kanatta yer alan 5 flap parçasının nasıl konumlandırıldığını, burun altında yer alan pelerini gösteren bir kare. Pelerin kanatta sezon başında kesik açılmıştı.

Fernando Alonso, Alpine A521 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Aracın genel yapısını üstten gösteren güzel bir kare.

Alpine A521 brake drum detail Photo by: Uncredited

Ön fren kanalının karmaşık yapısını gösteren bu fotoğrafta ayrıca kanalın alt tarafında yer alan yüzey kanatçıkları da görünüyor.

Alpine A521 front brake detail Photo by: Giorgio Piola

Hava kanallarından birisi, ön fren sisteminin altında yer alan ve hava akımının janttan dışarı atılmasını sağlayan gri renkli boruyu besliyor.

Alpine A521 engine cover spine cooling Photo by: Uncredited

Meksika'da sıcak havayı dışarı atabilmek için motor kapağının üstüne küçük bir çıkış eklendi.

Alpine A521 gearbox

Arka süspansiyonları ve vites kutusunu içeren bölüm. Araç henüz kurulmadan önce çekilmiş.

Alpine A521 rear brake detail Photo by: Uncredited

Arka fren kampanası takılmadan çekilen bu kare, arkadaki kanal sisteminin detaylarını gösteriyor.

Alpine A521 front suspension detail Photo by: Uncredited

Şasinin ucundan çekilen bu fotoğrafta, ön süspansiyon sisteminin iç elemanları, fren silindirleri ve sürücü soğutma kanalları görülüyor.

Fernando Alonso, Alpine A521 steering wheel Photo by: Erik Junius

Fernando Alonso'nun 2021'de kullandığı direksiyonu.

ALPINE A521 comparison Photo by: Uncredited

Suudi Arabistan GP hafta sonunda kullanılan iki farklı arka kanat. Üstteki yüksek downforce kanadı antrenmanda kullanılırken sonrasında kaşık şeklindeki arka kanada geçiş yapıldı.

Fernando Alonso, Alpine A521 Photo by: Alpine

Fernando Alonso garajda beklerken çekilen bir kare. Şampiyon pilotun önünde yer alan ekranlardan sol taraftakinde seans yayını bulunurken, sağ tarafta telemetre verileri bulunuyor. Direksiyon ekranında ise pist yapısını gösteren bir harita bulunuyor.