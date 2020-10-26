F1, 2021 takvimi taslağını bugün takımlara gösterecek

F1 CEO’su Chase Carey, uzun zamandır 2021 takviminin normalde planlanan 2020 takvimiyle benzer olmasını ve Mart ayında Melbourne’dan başlamasını istediğini belirtiyor.

Fakat aşıya dair herhangi bir ciddi belirti olmamasıyla, büyük ihtimalle yine takvimde bulunan cadde yarışlarıyla, Avrupa dışındaki yarışların çoğu iptal edilecek.

Buna karşı yasal ve politik sebeplerden ötürü F1, sözleşme yaptığı etkinlikleri lojistik olarak gerçekleştiremese bile ön takvime eklemek zorunda kalacak.

Bu senenin iptalleri süresince son kararı verenin kim olduğu ve her kararın sorumluluk kapsamıyla ilgili karmaşık tartışmalar oldu.

Bunun uç bir örneği ise Vietnam GP organizatörlerinin 2020 yarışının resmi iptalini F1 tarafından son program belirlendikten aylar sonra duyurmasıydı.

Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer, takımların plan yapmasına izin vermesi açısından Formula 1’in gerçekten planladığı takvimi görmek istediklerini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Szafnauer, “Yarın (bugün) bu görüşmeyi yapacağız. Fakat tercihim gerçekçi bir takvimden yana. Şu anda yaşadıklarımız sebebiyle gelecekte olacakları kestirmenin zor olduğunu biliyorum.”

“Bence şu anda bir ay sonrasını tahmin edemeyiz, dünyanın bir ay sonra nasıl bir yer olacağını da bilmiyorum. Ve özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika’da virüsün yayılma hızı sebebiyle kasım ayının sonunda nasıl olacağını da...”

“Bilmediğim bir diğer şey ise okuduğumda umut verici birkaç aşı görüyorum. 3. aşama testlerine geçen bu aşılar ne zaman çıkacak?”

“Bunları bilmiyorum, dolayısıyla tahmin etmesi güç. Fakat plan yapabilmemiz için optimistik bir takvimdense gerçekçi bir takvimi tercih ederim. Fakat gerçekçiliğin tam olarak neyi karşıladığını şu anda bilmiyorum.”

Szafnauer Pazartesi günkü toplantıda F1 patronlarını sıkıştıracağını da söyledi: “Şu soruyu soracağım: ‘Sizce bunun gerçek takvimimiz olmasının ihtimali ya da şansı nedir? İhtimal düşük mü? Peki yedek planımız var mı?’, ki daha iyi planlama yapabilelim.”

“Bunun cevabını yarın alacağım. Belki gösterecekleri takvim gerçekçi olur ve sonrasında görüşebiliriz.”

McLaren takım patronu Andreas Seidl sporun 2021’de normal bir programa dönebileceği konusunda umutlu.

Motorsport.com'a konuşan Seidl, "Doğrusu Pazartesi günü F1’in bize ne sunacağını bekleyip göreceğiz.”

“Bu sene zorlu bir seneydi, daha önce hiç deneyimlemediğimiz bir şeydi. Ve bence F1, bizimle beraber bu süreci iyi yönetti, çünkü Nisan-Mayıs gibi bu sene 17 yarış sürebilecek bir sezonumuz olacağını düşünüyorduk. Ve F1’in gelecek sene için doğru şeyi yapacağı konusunda güvenim tam.”

“Ve tabii ki içinde bulunduğumuz durum çok değişken. Aynı zamanda modumuzu da yüksek tutmamız gerekiyor, böylece umarım seneye tekrardan normal bir takvimimiz olur.” dedi.