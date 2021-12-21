F1 2021 Sezonu Şampiyonluk Mücadelesi Kısa Değerlendirmesi

Max Verstappen

Yeni dünya şampiyonumuz. Tüm sezon en çok kazanan lider giden, Schumacher'in bir sezonda en çok podyum rekorunu (2002'deki 17 yarışta 17 podyum) 22 yarışta 18 podyum alarak kıran, tüm sezonu baz alırsak belki de şampiyonluğu en çok hak eden pilottu. Bakü'de lider giderken kendi hatası olmadan yarış dışı kalan , İngiltere'de Hamilton'un hatasıyla yarış dışı kalan yine Macaristan'da Bottas'ın hatasıyla geriye düşen pilottu. Kendisinin İtalya dışında bence bariz hatası yok. Belki Bahreyn'de rakibi erken ve pist sınırları dışında geçti ama genel anlamda iyi sürdü. Suudi Arabistan'da belki de kendisinin sezonun en kötü yarışı var. Suudi Arabistan'da kazanmak pahasına sertliğin dozajını sınırların çok ötesine götürse de ortada şampiyonluk varsa biraz daha toleranslı olabiliriz. Bunu geçmişte Senna ve Schumacher'de hatta Hamilton'da da görmüştük.

Verstappen sezon boyunca iyi sürdü. Rusya gibi geçişin kolay olmadığı bir yerde şans ve beceriyle son sıradan 2.liği aldı. Her zaman Maksimumu aldı. Mesela önemli noktalardan biri de 3.lüğü yok. Yarış dışı kalmadığında veya Macaristan'daki gibi sorun yaşamadığında her zaman ilk 2'de oldu. Hem Bottas'ın hem Hamilton'ın gerisine düştüğünde de ya ikisini(Fransa) ya da birini (Portekiz) geçti. Sezon boyunca son 2–3 yarışa kadar kusursuzdu. Son 3 yarışta şampiyonluk baskısını hissettiğinde de kritik hata yapmadı. Hata yaptı ama en kötü 2.likte kaldı.

Rakibi Lewis Hamilton ( 2007–2008–2010–2012–2014–2015–2016–2017–2018–2019–2020–2021) 12. şampiyonluk mücadelesi verdiğini düşünürsek Verstappen'in bu ilk şampiyonluk mücadelesiydi.

22 yarış 10 galibiyet 10 pol pozisyonu 6 en hızlı tur 18 podyum, 652 tur liderlik. Tüm sezon neredeyse her istatistikte lider oldu. Sprintte toplanan puanlar açısından bile bir tek Bottas'ın gerisinde kaldı. O da ilginç bir istatistik.

Lewis Hamilton

8. Dünya Şampiyonluğunu almak için piste çıkan Hamilton açısından sezon inişli çıkışlı geçti. Aslında Lewis'in tüm kariyeri inişli çıkışlı. Hamilton'un tüm sezon boyunca mükemmel olduğu tek sezon 2018 olabilir. Onun dışında kariyerinde tüm sezon mükemmel olduğunu hatırlamıyorum. Ancak iş ciddiye binince ve rakibin tehlike oluşturduğunu hissedince 1 üst seviyeye geçiyor. Bu sezon da Lewis için böyle bir sezon oldu.

Sezonun başından son kısma kadar dağınık bir Hamilton gördük. Daha ikinci yarışta ıslak zemindeki hatası, Portekiz'de üçüncü sıraya düşmesine rağmen kazanması, Bakü'de Brake Magic hatası, Avusturya'da sıralamalarda 4.lüğe kadar düşmesi, Monaco'da sıralamada 7.lik, Belçika'da sıralamada dolayısıyla yapılamayan yarışta Russell'ın gerisinde kalması , yani Hamilton'un özelikle ilk yarıdaki inişli çıkışlı performansı bence ona şampiyonluğa kaybettiren etmen. İngiltere'de de hatanın çoğu kendisine ait.

İkinci yarıda ise kusursuza yakın bir Hamilton var. Sezonun Belçika sonraki bölümünde hatası yok dersem herhalde hatalı bir söylemde bulunmuş olmam. Monza'da daha çok Verstappen'in hatasıyla yarış dışı kaldı. Ondan sonraki süreçte tamamen kusursuza yakın performans.

2007 Formula One Vodafone McLaren Mercedes 17 4 6 2 12 109 2nd 2008 Formula One Vodafone McLaren Mercedes 18 5 7 1 10 98 1st 2009 Formula One Vodafone McLaren Mercedes 17 2 4 0 5 49 5th 2010 Formula One Vodafone McLaren Mercedes 19 3 1 5 9 240 4th 2011 Formula One Vodafone McLaren Mercedes 19 3 1 3 6 227 5th 2012 Formula One Vodafone McLaren Mercedes 20 4 7 1 7 190 4th 2013 Formula One Mercedes AMG Petronas F1 Team 19 1 5 1 5 189 4th 2014 Formula One Mercedes AMG Petronas F1 Team 19 11 7 7 16 384 1st 2015 Formula One Mercedes AMG Petronas F1 Team 19 10 11 8 17 381 1st 2016 Formula One Mercedes AMG Petronas F1 Team 21 10 12 3 17 380 2nd 2017 Formula One Mercedes AMG Petronas Motorsport 20 9 11 7 13 363 1st 2018 Formula One Mercedes AMG Petronas Motorsport 21 11 11 3 17 408 1st 2019 Formula One Mercedes AMG Petronas Motorsport 21 11 5 6 17 413 1st 2020 Formula One Mercedes-AMG Petronas F1 Team 16 11 10 6 14 347 1st 2021 Formula One Mercedes-AMG Petronas F1 Team 22 8 5 6 17 387.5 2nd

Lewis Hamilton'un kariyer İstatistikleri

Tabloda da görülebileceği üzere 2013 sonrasında ilk kez Lewis bu kadar geri istatistiklerde kalmış. Aslında 8 galibiyet, 5 pol pozisyonu , 6 en hızlı tur ,17 podyum şampiyonluk için yeterli ancak rakip ortaya genel manada daha iyisini koymuş. Verstappen 652 tur lider giderken Hamilton sadece 297 tur lider gitmiş. Bu verilere rağmen şampiyonluğu son saniyeye kadar alabilirdi. Sezonun ikinci yarısı muazzamdı Sir Lewis, bunu eklemek lazım.

Takımlar Şampiyonluğa Ne Kadar Etki Etti ?

Bence pit duvarları şampiyonluğa çok fazla etki etti. Mercedes sezon boyunca çok fazla hata yaparken Red Bull'un Verstappen özelinde Monza dışında pek fazla hatası yok. Kenar yönetimleri değişse bana göre şampiyon değişirdi. Özelikle Red Bull kenar yönetimi bence çok daha iyi iş yaptı.

Imola'da Hamilton'a geç pit yapan Mercedes belki de Hamilton'a hatayı yaptıran etmenlerden biriydi. Macaristan'da Hamilton'un tek başına startı uzun yıllar unutulmaz bence. Hamilton Amerika'da belki 1–2 tur önce pite girebilirdi. Yine Monaco'da Mercedes'in erken pit denemesi görüldü ki yanlış oldu. Son yarışta bile pist üzerinde karşı karşıya gelmemek adına Güvenlik Aracı ve Sanal Güvenlik Aracı'nda pite gelmemek hatalı denilebilir. Red Bull'un bence İspanya dışında pilotuna kaybettirdiği tek yarış İtalya idi.

Perez ve Bottas şampiyonluğa Ne Kadar Etki Etti ?

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 battle for track position with Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Getty Images / Red Bull Content Pool

İki pilotun da ortak özeliği takım arkadaşlarına uyum sağlayamamaları. İki pilot da aslında Hamilton ve Verstappen'i durduramadılar. Ancak Perez son yarışta şampiyonluğun kaderini değiştirmiş olabilir. Perez son yarıştaki savunmasıyla Mercedes'in pit seçeneğini kısıtladı. Yine Bakü'de Hamilton'a geçilmeyecek gibiydi. Verstappen yarış dışı kalmasaydı Hamilton 3. olacaktı muhtemelen.

Bottas ise Türkiye'de çok iyi tempo tutturarak Verstappen'in kazanmasını engelledi. Bu da önemliydi. Çünkü 7 puan Verstappen'i son yarışta şampiyonluğa daha rahat ulaştırabilirdi. İki pilotun da etkisi sınırlı. Fakat Perez'in ilk yılı olduğu düşünüldüğünde Bottas'a göre daha çok katkı verdi denilebilir. Bottas 3.lüğü alsa da performans bakımından iyi değildi.

Kim Daha Çok Hak Etti ?

Bunu yanıtlamak taraftarlara göre değişkenlik gösterebilir. Mesela bir Hamiltoncu Hamilton daha çok hak etti diyebilir , Verstappen'i destekleyenler Verstappen diyebilir. Kişisel görüşümü sonda söyleyeceğim.

Şampiyona başladığında biri daha 23 yaşında, diğeri 36 yaşında iki pilottu. Aralarında 13 yıl olan 2 pilot. Ve açıkçası Verstappen'in bu denli seviye atlayabileceğini tahmin etmiyordum. Bu sene sonrasından itibaren Hamilton arasında bence fark kalmadı. Hamilton daha tecrübeli ve başarıya Verstappen'e göre daha doygun olduğu için bazen gereksiz zorlamıyor. 2 yıl önceki Verstappen ile Hamilton arasında bence ciddi fark vardı ama Verstappen farkı ciddi bir şekilde kapattı.

Yazının daha başında belirttiğim gibi Verstappen ilk kez şampiyonluk mücadelesinde iken Hamilton 12. kez bu mücadeleyi verdi. Verstappen'in 23–24 yaşında ulaştığı Hamilton bu seviyeye 2017'de ulaştı. Yanı neredeyse 31–32 yaşlarında tam bu seviyeye geçiş yaptı. Hatta iki pilotun yaşlarını kıyaslarsam Hamilton'un 23 yaşındaki halinden daha iyi bile olabilir Verstappen.

Pist üzerinde yaşananlar sonrası tebrik: Hamilton centilmence davrandı. Ancak Verstappen'in 7. yılı ve artık daha oturaklı olmalıydı. Hamilton 7. yılında Dünya Şampiyonu olmuştu. 22 zaferi vardı. Max'ın sadece 11 zaferi vardı ve şampiyonluğu yoktu. Ama tabii Verstappen'in araçları şampiyonluk alabileceği araç değildi, bu yıla kadar.

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, congratulates Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Pist üzerinde yaşananlar sonrası tebrik: Hamilton centilmence davrandı.

Bu yıla bakarsak Hamilton Imola'da , Silverstone'da Bakü'de hata yaparken, Avusturya'da bile çakıla taşarken, Monaco'da sıralamada, Belçika'da, Avusturya sıralamada, olması gerekenden çok geride kaldı. Startlarda da son 3–4 yarışa kadar çok yer kaybetti. Verstappen ise Bahreyn'de, Fransa'da ilk turda Monza'da, Suudi Arabistan'da ve Katar'da hata yaptı. Hata yaptığında da bile mesela Fransa'da takım sayesinde hatalarını telafi edebildi. İki pilotun da genel anlamda hata yaptığını ama sanki Hamilton'ın daha az hata yapması gerektiğine inanan biri olarak Verstappen'e %51 hak veriyorum.

Aslında iki pilot da çok yakın bence hem hatalar hem de sürüş kalitesi olarak. Ancak 7 kez dünya şampiyonu bana göre olması gerekenden çok daha fazla hata yaptı. Sonuçta ne kadar iyi olursa olsun Verstappen bu seviyede ilk kez sürdü. Ama Hamilton 12. kez sürüyor. Ama tabii Hamilton 36 yaşında bunu da göz ardı edemem.

Sonuç olarak kişisel görüşüm Verstappen ufak farkla benim için daha çok hak eden. Bunu hakem kararlarından bağımsız söylüyorum. Hakem kararlarını dediğim gibi ayrı bir yazıda değerlendireceğim.

Not: Katkılarından, geri bildirimlerinden ve uyarılarından dolayı Bengi Barış'a teşekkürü bir borç bilirim.

Uğur Aslan