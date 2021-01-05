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Formula 1 / Son dakika

F1, 2021 sezon öncesi testlerini Bahreyn'e almaya hazırlanıyor!

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F1, 2021 sezon öncesi testlerini Bahreyn'e almaya hazırlanıyor!
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Formula 1, 2021 Avustralya GP ile ilgili erteleme kararı alınması halinde kış testlerini Barcelona yerine Bahreyn pistinde yapacak. Testler, bir hafta ileri atılacak ve 12-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Henüz resmi açıklama gelmedi ancak 2021 Avustralya Grand Prix'sinin ertelenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu da sezonun 21 Mart'ta Melbourne'de değil, 28 Mart'ta Bahreyn'de başlayacağı anlamına geliyor.

Sakhir Pisti, kasım ve aralık aylarında iki yarışa ev sahipliği yapmıştı. Artan COVID-19 vakalarına ve İngiltere'de görülen yeni tip virüse rağmen Bahreyn'in F1'e ev sahipliği yapmasının önünde herhangi bir engel bulunmuyor.

Avustralya GP'nin ertelenmesi, lojistik anlamda şampiyonanın işini büyük ölçüde kolaylaştıracak. Bundan ötürü sezon öncesi testlerinin İspanya'da değil, Bahreyn'de gerçekleştirilmesi fikri yeniden gün yüzüne çıktı.

Ekipler ilk yarış Avustralya'da olacağı için sezon öncesi testlerinin Bahreyn'de yapılmasına karşıydı. Çünkü bunu yapmak hem lojistik anlamda hem de finansal anlamda zor olacaktı.

Ancak Avustralya GP'nin iptal edilecek olmasının ardından testlerin Bahreyn'de yapılmasına karar verilecek gibi görünüyor

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre sezon öncesi testi Bahreyn'de yapılacak ve test tarihleri de değiştirilecek. Buna göre F1 sezon öncesi testi 12-14 Mar tarihleri arasında yapılacak. 9-11 Mart tarihleri arasında ise F2 testi olacak.

Takımlar böylelikle test öncesinde fazladan bir haftaya sahip olacaklar, ki bu da takımlar tarafından hoş karşılanan bir durum.

Ayrıca Sakhir'e gitmek, iklimsel anlamda da takımların lehine olan bir durum. Çünkü test tarihlerinde İspanya'da hava epey soğuk oluyor. Bu da takımlar için testin verimini düşürüyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Lokasyon Sakhir
Editör Roberto Chinchero

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