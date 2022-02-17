F1 2021 rakamlarını açıkladı: Abu Dhabi GP'yi 108.7 milyon TV izleyicisi takip etti

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Formula 1, COVID-19 pandemisinin etkilediği 2020 sezonun ardından, Max Verstappen ve Lewis Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesinin sezonun son turuna gittiği 2021 yılında, rekor sayıdaki 21 yarışı başarıyla gerçekleştirdi.

Formula 1, 2021 seyirci rakamlarını açıkladı ve çoğu alanda pozitif bir artış yakalandı. 2021 yılında, toplam 1.55 milyar TV seyircisi ile, 2020'e kıyasla %4'lük bir artış görüldü. Bireysel izleme sayısı ise 445 milyon ile %3 arttı.

Abu Dhabi finali, 107.8 milyon izleyici ile sezonun en çok izlenen yarışı oldu.

F1, benzer yayın düzenlemelerinin olduğu pazarlarda %13 artış sağlanırken, her grand prix'yi ortalama 70.3 milyon izleyicinin görüntülediğini bildirdi. Ancak, bu rakam 2020'de 87.4 milyondu.

Verstappen'in ilk Hollandalı dünya şampiyonu olarak başarısı, Hollanda'daki yıllık izleyici sayısında %81'lik artış olmasını sağladı. F1'in ABD'deki devam eden büyümesi %58'lik bir artışa sebep olurken, Fransa (%48), İtalya (40%) ve Birleşik Krallık'ta (39%) da önemli artışlar görüldü.

F1, Britanya, ABD ve Meksika'da biletlerin tükendiği kalabalıklarla birlikte 2021'deki etkinliklerin büyük bir çoğunluğunda, taraftarları yeniden ağırladı.

Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, celebrates with fans Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

2021'de yarışlara gelen toplam izleyici sayısı 2.69 milyon oldu. Bu rakam COVID öncesinde 4.16 milyon iken 2021'deki tüm yarışlar seyircilere açık değildi ve bir çoğunda kısıtlamalar mevcuttu.

Toplam 11 etkinlikte 100.00 üzerinde katılımcı yer aldı. Türkiye, 190.000 katılımcı ile 6. sırada yer aldı.

F1 CEO'su ve başkanı Stefano Domenicali, "2021 sezonu çok özeldi."

"Tüm şampiyona boyunca büyük bir heyecanla, son yarışa kadar giden bir şampiyonluk mücadelesi yaşadık."

"Sporu tüm kalbiyle seven taraftarlarımızı tekrar ağırlamaya başladık ve COVID nedeniyle kapasitemiz kısıtlı olsa da, dünyanın dört bir yanındaki tribünlerde 2.6 milyon taraftar görmek harikaydı."

"Ayrıca Formula 1'deki büyümeyi, heyecanı ve ilgiyi bir kez daha gösteren yayın ve dijital platformlarımızda çok güçlü rakamlar elde ettik."

"Bu yıl rekor kıran 23 yarışlık sezonumuzu iple çekiyoruz. Yeni araçlar, yeni kurallar ve tüm takımlar ve sürücüler için yeni bir mücadele olacak. Bütün taraftarlarımızın sezonun başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini biliyorum." dedi.