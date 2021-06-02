F1 2021 oyunun ilk oyun içi görüntüleri yayınlandı!

F1 2021, Codemasters’ın EA tarafından satın alınmasının ardından çıkarılacak ilk oyun olacak. 16 Temmuz tarihinde piyasaya sürülecek oyunun Steam ön sipariş fiyatı (PC) 419.99 TL olarak belirlenmişti.

Birkaç hafta önce hafta yapılan açıklamada oyuna yeni 2 kişilik bir kariyer modunun ekleneceğinden ve yine yeni bir hikaye modu olacağından bahsedilmişti. Codemasters, bugün yaptığı açıklamada 2021 oyunundaki özellik ve yeniliklerden daha detaylı bir biçimde bahsetti.

Bu açıklamada 2021 oyununun ilk oynanış videosu da yayınlandı. Bu görseller ve videolar, yeni jenerasyon konsollar PlayStation 5 ve Xbox Series X sayesinde daha net bir şekilde aktarılabildi.

Bu iki konsolda da ayarlar bölümünden "grafik" ve "performans" ayarlamaları yapılabilecek.

Oyundaki en büyük yeniliklerden olan yeni hikaye modu "Kırılma noktası" hakkında da detaylı bilgiler verildi. Oyuncular, bu hikaye modunda, F2'de yarışan hayali karakter Aiden Jackson ile birlikte F1'e yükselmeye çalışacak.

Geçmiştekilerin aksine bu hikaye modunun kariyer moduyla bir bağlantısı olmayacak ve 3 sezon sürecek (2019, 2020, 2021).

Oyuncular, 2020 veya 2021'de F1 sezonuna geçmeden önce 2019 F2 sezonuyla kariyerlerine başlayacak ve F1'e çıkmaya hazır olduğunda Racing Point/Aston Martin, AlphaTauri, Alfa Romeo, Haas ve Williams takımlarından biri ile anlaşabilecek.

"Kırılma noktası", Netflix'in Drive to Survive serisinden ilham alınarak yapıldı. Bu, profesyonel yazım ekibine yardımcı oldu ve bu ekip, Jackson'ın hikayesi boyunca karakterleri ve karakterler arasındaki ilişkileri vurgulayacak. Bu hikayenin bir kısmında, 2019 oyununda da görebildiğimiz Devon Butler'ın da döndüğünü göreceğiz.

F1 2021 Fotoğraf: Codemasters

Bu moda daha çok gerçekçilik eklemesi için CGI ara sahneleri çekildi. Codemasters, spoilerları engellemek adına yeni hikaye modu ile alakalı daha çok detay vermekten kaçınsa da bu modun oynanışının 5-6 saat süreceği söylendi.

2021 oyunundaki bir diğer değişiklik ise iki oyunculu kariyer modu olacak. Bu mod, oyuncuların kariyer modu yolculuklarına arkadaşlarıyla birlikte çıkma şansı tanıyacak. Oyuncular isterlerse arkadaşlarıyla aynı takımda veya ayrı takımlarda rakip olarak yarışabilecek.

Sürücü marketlerini iki oyuncu da normal bir şekilde kontrol edebilecek. Bu iki oyunculu kariyer modu için birçok kaydetme dosyası açılabilecek.

Klasikleşen tek kişilik kariyer modu ise oyuncuların F1'e çıkmadan önce F2'de yarışmasına izin verecek.

2020 oyununda da bulunan sürücü/menajer "My Team" modu ise bu senenin oyununda geliştirilmiş bir versiyonu ile yer alacak. Yıllardır süre gelen R+D tablosunun tasarımı değiştirilecek. Antrenman seanslarında tercihen yapılan ve R+D puanları kazandıran gelişim programları da elden geçirilecek.

Codemasters, geçtiğimiz haftalarda bu senenin oyununda yer alacak 7 "İkonik sürücünün" MyTeam modunda kullanılabileceğini açıklamıştı ancak bu pilotların sürücü marketine nasıl entegre edileceği henüz bilinmiyor.

F1 2021 Fotoğraf: Codemasters

Bu sene sürücülerin genel güç puanlarına yeni bir element katılacak ve ''konsantrasyon'' istatistiği eklenilecek. Bu değişken bir istatistik olacak ve takımın aktivitelerinden, performansından ve basının sorularından etkilenecek."

F1 2021, bu serinin şu ana kadar en çok kişiselleştirilebilecek oyunu olacak ve oyuncuların çoğu ayarı ayarlamasına izin vererek, hem simülasyon dünyasında daha yeni oyunculara erişim sağlayabilecek hem de daha zorlu bir meydan okuma arayan daha usta sim yarışçılarına istediklerini verebilecek.

MyTeam ve kariyer modlarında ise oyuncular ne kadar hızlı para veya kaynak puanı toplayabileceğini seçebilecek. Buna ek olarak, araçtaki mekanik ve teknik arızların da ne sıklıkta yaşanacağı ayarlanabilecek.

Bir diğer yenilik ise "gerçek sezon başlangıcı" olacak. Bu özellikle birlikte oyuncular, kariyer modlarına gerçek hayattaki puan tablolarıyla başlayabilecek.

F1 2021 oyununda 21 piste yer verilecek. Sene içinde Portimao, Imola ve Jeddah ise ücretsiz bir DLC paketi ile oyuna eklenebilecek.

Çin, "Kırılma noktası" modunda yer alsa da gerçek hayatta takvimden çıkarılmasından ötürü klasik kariyer modunda yer almayacak. Takvimden çıkarılan Türkiye GP'si dolasıyla İstanbul Park da oyunda yer almayacak.

F1'in geçtiğimiz haftalarda açıkladığı sprint yarış formatı da oyunda yer almayacak.

F1 2021; bu sene de 2020 F2 araçları, sürücüleri ve formatıyla piyasaya sürülecek. Sonrasında sene içinde getirilen bir güncelleme ile bunların 2021 versiyonları oyuna eklenecek.

F1 2021 Fotoğraf: Codemasters

F1 2021, pist üstünde ise geçtiğimiz aylarda çokça sanal yarış aktivitelerine katılan pilotların geribildirimden yararlandı ve artık simülasyona daha yakın bir lastik dinamikleri göreceğiz. Buna ek olarak oyunun hasar modeli de değişti. Artık aracın ön kanattan başka bölümleri de hasar alabilecek.

Multiplayer bölümünde ise oyuncuların online tecrübesini daha az korkutucu yapmak ve oyuncuların online lobileri daha kolay bulabilmesi adına "Social Play" özelliği getirildi. Buna ek olarak, sunucu tarayıcısı oyuncuların istedikleri daha kolay yarışları bulabilmesi için yenilendi.

Görsel olarak artık araçları daha detaylı bir şekilde kişiselleştirilebilecek. Oyuncular, araçların halo'larına sticker ekleyebilecek ve kazandıkları yarışların ardından takım ve taraftarlarla konuşabilecekleri radyo mesajlarını da seçebilecek. Ayrıca, Podium Pass online mağazasında daha çok eşya bulunacak.

F1 2021, PlayStation 4, Xbox One ve PC'nin yanında, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'te de oynanabilecek. Böylelikle, bu son jenerasyon oyun platformlarında yer alan ilk F1 oyunu olacak. Oyun 16 Temmuz'da piyasaya sürülecek ve oyunun "Deluxe" edisyonunu sipariş edenler oyuna 3 gün önceden erişebilecek.

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