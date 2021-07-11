F1 2021 oyunu sürücü puanları açıklandı
F1 2021 video oyunu için verilen sürücü puanları açıklandı ve bazıları, bu açıklanan puanları ilginç buldu.
F1 2021 video oyunu için verilen sürücü puanlarında, Max Verstappen'in puanı, yedi kez Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton'ın puanına yükseltilirken, Lando Norris, McLaren'in puanlarında takım arkadaşı Daniel Ricciardo'yu geride bıraktı.
Resmî Formula 1 Twitter hesabı bu puanları paylaştığında, bazı yanıtlar sürücü puanlarının değişiklik gerektiğini düşünen kişilere aitti.
Formula 1'in kendi internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre, sürücü puanları beş ölçüye göre değerlendirildi:
Tecrübe (Experince) – Bir sürücünün kariyeri boyunca tamamladığı yarış sayısına bağlı ölçü
Yarış becerisi (Racecraft) – Yarış boyunca kaybedilen veya kazanılan pozisyonların, grid ortalamasına kıyaslanmasıyla bulunan ölçü
Farkındalık (Awareness) – Bir sürücünün, bir yarışta kazalardan ve cezalardan kaçınabilme yeteneğinin ölçüsü
Hız (Pace) – Bir sürücünün en iyi tur sürelerinin bir ölçüsü (Bir yarıştaki en hızlı tura ne kadar yakınlarsa, puanları da o kadar yüksek olur)
Genel (Overall) – Yukarıdaki ölçütlerin tümünü dikkate alan, ağırlıklı bir ortalama ile hesaplanan değer
F1 2021 sürücü puanları
Mercedes
Lewis Hamilton
Genel puan: 95
Tecrübe: 92
Yarış becerisi: 94
Farkındalık: 89
Hız: 98
Valtteri Bottas
Genel puan: 92
Tecrübe: 75
Yarış becerisi: 89
Farkındalık: 99
Hız: 92
Red Bull
Max Verstappen
Genel puan: 95
Tecrübe: 69
Yarış becerisi: 96
Farkındalık: 96
Hız: 97
Sergio Perez
Genel puan: 87
Tecrübe: 81
Yarış becerisi: 92
Farkındalık: 84
Hız: 87
McLaren
Daniel Ricciardo
Genel puan: 90
Tecrübe: 80
Yarış becerisi: 94
Farkındalık: 91
Hız: 88
Lando Norris
Genel puan: 91
Tecrübe: 60
Yarış becerisi: 96
Farkındalık: 99
Hız: 89
Aston Martin
Sebastian Vettel
Genel puan: 89
Tecrübe: 91
Yarış becerisi: 93
Farkındalık: 87
Hız: 88
Lance Stroll
Genel puan: 83
Tecrübe: 62
Yarış becerisi: 93
Farkındalık: 82
Hız: 82
Alpine
Fernando Alonso
Genel puan: 89
Tecrübe: 99
Yarış becerisi: 89
Farkındalık: 94
Hız: 86
Esteban Ocon
Genel puan: 86
Tecrübe: 60
Yarış becerisi: 93
Farkındalık: 98
Hız: 79
Ferrari
Charles Leclerc
Genel puan: 88
Tecrübe: 62
Yarış becerisi: 88
Farkındalık: 87
Hız: 92
Carlos Sainz
Genel puan: 87
Tecrübe: 69
Yarış becerisi: 88
Farkındalık: 94
Hız: 85
AlphaTauri
Pierre Gasly
Genel puan: 90
Tecrübe: 59
Yarış becerisi: 92
Farkındalık: 99
Hız: 89
Yuki Tsunoda
Genel puan: 82
Tecrübe: 46
Yarış becerisi: 88
Farkındalık: 78
Hız: 86
Alfa Romeo
Kimi Raikkonen
Genel puan: 87
Tecrübe: 99
Yarış becerisi: 91
Farkındalık: 84
Hız: 86
Antonio Giovinazzi
Genel puan: 79
Tecrübe: 54
Yarış becerisi: 82
Farkındalık: 82
Hız: 80
Haas
Mick Schumacher
Genel puan: 76
Tecrübe: 47
Yarış becerisi: 65
Farkındalık: 81
Hız: 83
Nikita Mazepin
Genel puan: 67
Tecrübe: 47
Yarış becerisi: 65
Farkındalık: 78
Hız: 66
Williams
George Russell
Genel puan: 84
Tecrübe: 60
Yarış becerisi: 76
Farkındalık: 99
Hız: 83
Nicholas Latifi
Genel puan: 71
Tecrübe: 55
Yarış becerisi: 69
Farkındalık: 79
Hız: 70
Codemasters'ın F1 2021 video oyunu 13 Temmuz tarihinde tüm platformlarda satışa çıkacak.