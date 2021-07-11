F1 2021 oyunu sürücü puanları açıklandı

F1 2021 video oyunu için verilen sürücü puanlarında, Max Verstappen'in puanı, yedi kez Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton'ın puanına yükseltilirken, Lando Norris, McLaren'in puanlarında takım arkadaşı Daniel Ricciardo'yu geride bıraktı.

Resmî Formula 1 Twitter hesabı bu puanları paylaştığında, bazı yanıtlar sürücü puanlarının değişiklik gerektiğini düşünen kişilere aitti.

Formula 1'in kendi internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre, sürücü puanları beş ölçüye göre değerlendirildi:

Tecrübe (Experince) – Bir sürücünün kariyeri boyunca tamamladığı yarış sayısına bağlı ölçü

Yarış becerisi (Racecraft) – Yarış boyunca kaybedilen veya kazanılan pozisyonların, grid ortalamasına kıyaslanmasıyla bulunan ölçü

Farkındalık (Awareness) – Bir sürücünün, bir yarışta kazalardan ve cezalardan kaçınabilme yeteneğinin ölçüsü

Hız (Pace) – Bir sürücünün en iyi tur sürelerinin bir ölçüsü (Bir yarıştaki en hızlı tura ne kadar yakınlarsa, puanları da o kadar yüksek olur)

Genel (Overall) – Yukarıdaki ölçütlerin tümünü dikkate alan, ağırlıklı bir ortalama ile hesaplanan değer

F1 2021 sürücü puanları

Mercedes

Lewis Hamilton

Genel puan: 95

Tecrübe: 92

Yarış becerisi: 94

Farkındalık: 89

Hız: 98

Valtteri Bottas

Genel puan: 92

Tecrübe: 75

Yarış becerisi: 89

Farkındalık: 99

Hız: 92

Red Bull

Max Verstappen

Genel puan: 95

Tecrübe: 69

Yarış becerisi: 96

Farkındalık: 96

Hız: 97

Sergio Perez

Genel puan: 87

Tecrübe: 81

Yarış becerisi: 92

Farkındalık: 84

Hız: 87

McLaren

Daniel Ricciardo

Genel puan: 90

Tecrübe: 80

Yarış becerisi: 94

Farkındalık: 91

Hız: 88

Lando Norris

Genel puan: 91

Tecrübe: 60

Yarış becerisi: 96

Farkındalık: 99

Hız: 89

Aston Martin

Sebastian Vettel

Genel puan: 89

Tecrübe: 91

Yarış becerisi: 93

Farkındalık: 87

Hız: 88

Lance Stroll

Genel puan: 83

Tecrübe: 62

Yarış becerisi: 93

Farkındalık: 82

Hız: 82

Alpine

Fernando Alonso

Genel puan: 89

Tecrübe: 99

Yarış becerisi: 89

Farkındalık: 94

Hız: 86

Esteban Ocon

Genel puan: 86

Tecrübe: 60

Yarış becerisi: 93

Farkındalık: 98

Hız: 79

Ferrari

Charles Leclerc

Genel puan: 88

Tecrübe: 62

Yarış becerisi: 88

Farkındalık: 87

Hız: 92

Carlos Sainz

Genel puan: 87

Tecrübe: 69

Yarış becerisi: 88

Farkındalık: 94

Hız: 85

AlphaTauri

Pierre Gasly

Genel puan: 90

Tecrübe: 59

Yarış becerisi: 92

Farkındalık: 99

Hız: 89

Yuki Tsunoda

Genel puan: 82

Tecrübe: 46

Yarış becerisi: 88

Farkındalık: 78

Hız: 86

Alfa Romeo

Kimi Raikkonen

Genel puan: 87

Tecrübe: 99

Yarış becerisi: 91

Farkındalık: 84

Hız: 86

Antonio Giovinazzi

Genel puan: 79

Tecrübe: 54

Yarış becerisi: 82

Farkındalık: 82

Hız: 80

Haas

Mick Schumacher

Genel puan: 76

Tecrübe: 47

Yarış becerisi: 65

Farkındalık: 81

Hız: 83

Nikita Mazepin

Genel puan: 67

Tecrübe: 47

Yarış becerisi: 65

Farkındalık: 78

Hız: 66

Williams

George Russell

Genel puan: 84

Tecrübe: 60

Yarış becerisi: 76

Farkındalık: 99

Hız: 83

Nicholas Latifi

Genel puan: 71

Tecrübe: 55

Yarış becerisi: 69

Farkındalık: 79

Hız: 70

Codemasters'ın F1 2021 video oyunu 13 Temmuz tarihinde tüm platformlarda satışa çıkacak.