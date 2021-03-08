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Formula 1 / Son dakika

F1, 2021 itibariyle tek kullanımlık plastik şişeleri kullanmayacak

Ekleyen:
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Formula 1 bu sene itibariyle plastik atıklarını azaltma amacıyla, padokta tek kullanımlık plastik şişe kullanmayacak ve bu sezondan itibaren geçiş kartları, geri dönüştürülmüş materyallerden üretilecek.

F1, 2021 itibariyle tek kullanımlık plastik şişeleri kullanmayacak

F1'in uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefinin bir parçası olarak F1 yönetimi, 2030'a kadar sıfır karbon üretme hedefi için belirli hedefler ortaya koymuştu. 

Bu hedefler kapsamında F1 organizasyonlarında artık tek kullanımlık plastik şişeler yer almayacak ve atıkların tamamının geri dönüştürüldüğünden, yeniden kullanıldığından veya gübreleştirildiğinden emin olunacak.

Her ne kadar bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için asıl hedef 2025 olmuş olsa da F1, bu büyük adımı bu sene atma kararı aldı ve padokta tek kullanımlık plastik şişe kullanılmasını yasakladı.

Bu hafta sonu Bahreyn'de yapılacak olan ilk test ve tüm grand prix'lerde F1 resmi ekibinin tek kullanımlık şişe kullanmaları yasak olacak.

Bunun yerine F1; Bahreyn pisti, padok, ofisler ve takımların garajlarında, tüm personelin su depolarını yeniden doldurmaları için su doldurma istasyonları kuracak.

Buna ek olarak, uzakta yer alan kameramanlara ve pistin çeşitli noktalarında bulunan diğer çalışanlara ise, tüm gün boyunca onlara yetecek olan su taşıma sistemli çantalar verilecek.

F1 aynı zamanda 2021 padok giriş kartlarının tek kullanımlık plastikle yapılmasının da önüne geçecek. 

F1, FIA, takımlar, medya mensupları, misafirler ve taraftarlar tarafından kullanılan bu kartlar, geri dönüştürülmüş plastik ile imal edilecekler - bu hamle ile beraber yıllık kartları üretmek için tahminen 143,275 tek kullanımlık şişenin geri dönüştürülmesi bekleniyor.

Spordaki plastik kullanımını aşağıya çekmek konusunda en çok mücadele eden isimlerden biri ise dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel olmuştu.

 

Alman pilotun yarış sonrası yapılan yayınlarda pek çok kez yerlere atılmış plastik şişeleri temizlediği göze çarpmıştı, ancak Vettel'e göre F1'in bu şişeleri tamamen kullanımdan kaldırması gerekiyordu.

Geçtiğimiz sene Motorsport.com'a konuşan Vettel, F1'in doğa koruma üzerindeki desteğinin araç teknolojisinden ziyade, yarışlarda daha fazla şey yapılması üzerine olması gerektiğini belirtmişti.

Vettel'in açıklamaları şu şekildeydi: "Araçlar dışında, bana göre, pistlere oldukça fazla insan geliyor. Onlar buraya geliyorlar, yarışı izleyip destek veriyorlar, sürücüleri ve takımları destekliyorlar."

"TV'de de pek çok insan var, ancak bu büyük bir organizasyon, ortada ne zaman pek çok insanın katıldığı büyük bir organizasyon olsa, oldukça fazla atık oluyor."

"İnsanlar yarış izlerken belki bira içmeyi, belki su içmeyi, belki de başka bir şeyler içmeyi seviyorlar. Ve bu sırada çok fazla plastik bardak, plastik şişe insanlara veriliyor, bunu durdurmamız lazım. Bu insanlara, içerisinde plastik barındırmayan, bir alternatif sunmalıyız."

"Plastikten arınmış bir padok olmalıyız. Ortada pek çok fikir var ve bir fikir bulmayı da başarabiliriz, ve bu konuda da her zaman ilk olmalıyız, bunu son uygulayanlar olmamalıyız. Bu benim kendi fikrim."

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Editör Jonathan Noble

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