F1, 2021 için “standart” bir geçici takvim üzerinde çalışıyor

Pandemi sebebiyle planlanan yarışların yarısından fazlasının iptal olmasıyla beraber F1, takvimde büyük değişiklikler yapmak zorunda kaldı.

Mevcut 13 yarışlık takvim, Red Bull Ring ve Silverstone’da çift yarış içeriyor ve 22 yarışlık orijinal 2020 takviminde yer almayan bazı pistler eklenmiş durumda.

Bahreyn ve Abu Dhabi’nin de takvime eklenmesi ve takvimin toplamda 16-17 yarıştan oluşması bekleniyor.

F1, gelecek seneki yarışların çoğunu geleneksel olarak yılın bu zamanına kadar belirlemiş olacaktı. Ancak organizasyon, COVID-19 pandemisi ve ülkeden ülkeye değişen durumlar nedeniyle 2021 için plan yapmakta zorlanıyor.

Britanya Grand Prix’si hafta sonunda konuşan Todt, FIA’nın F1 ile gelecek seneki takvim konusunda çalıştığını ve “standart” bir takvim beklediğini, ancak planlamada esneklik olması gerektiğini söyledi.

Todt, “Formula 1 ile ticari hak sahibi, kural koyucu ve düzenleyici FIA arasında karşılıklı bir rol var.”

“Organizatör, daha sonra FIA’ya gönderilecek olan takvim üzerinde çalışıyor.”

“Şu ana kadar organizatör, standart bir takvim üzerinde çalışıyor. Ancak standart bir takvimin çalışıp çalışmayacağını da bilmiyoruz.”

“Bu, temsilci ülkelerin durumlarına çok bağlı. Takvimde bir yarışa sahip olabilirsiniz, ancak hiçbir spor etkinliğine ev sahipliği yapamayacağını düşünen bir ülke de olabilir veya bir ülkeye geldiğinizde karantinaya alınmanın zorunlu olacağını düşünebilirsiniz.”

“Ben net şekilde, 2021 şampiyonasının yaratıcı ve esnek olacağına inanıyorum. Çünkü pandeminin biteceğine inanmıyorum.” dedi.

F1, Mugello, Algarve ve Nürburgring gibi Grade 1 (1. Sınıf) pistlerin uygun olması sayesinde 2021’de daha Avrupa merkezli bir takvim oluşturabildi.

Todt, gelecek yılki takvim için yedek yarışlar belirlenmesinin, F1’in sorumluluğu olduğunu ve gerektiğinde 1. Sınıf pistlerin takvime girmesinden memnun olduğunu söyledi.

Todt, “Yedek yarışları bulmanın sorumluluğunun CHR’de olduğundan eminim, ancak elbette yapabildiğimiz kadar işbirliği yapıyoruz.”

“Kesin olan şey, F1’in 1. Sınıf bir pistte yarış yapması. Bu, gidebileceğiniz yerleri oldukça kısıtlıyor.”

“Bununla beraber, bu oldukça memnun edici. Çünkü 1. Sınıf pistlerin listesine bakıyorsunuz ve hiçbir motor yarışının yapılmadığı çok fazla pist görüyorsunuz.”

“Bu tür bir araştırma, oluşabilecek durumlara göre tekrar yapılmalı. Şu anki çalışma, standart bir takvim oluşturmak üzerine.” dedi.

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