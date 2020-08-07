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Formula 1 / Son dakika

F1, 2021 için Racing Point tipi klonları yasaklamayı planlıyor

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F1, 2021 için Racing Point tipi klonları yasaklamayı planlıyor
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
7 Ağu 2020 11:48

Formula 1 yönetimi, takımların Racing Point gibi rakip takımların konseptleri klonlamasının önüne geçmek için gelecek seneden itibaren kopyalanarak yapılan tasarımları reddedecek.

Renault'nun, Racing Point'in fren soğutma kanalları hakkında yaptığı protesto ile beraber F1 takımları ve sporun patronları, kopyalama taktiklerinin uzun vadedeki etkisini incelemeye aldılar.

Hakemlerin, Racing Point'in arka fren dizaynını F1'in sportif kurallarına aykırı bulduğu kararından hemen sonra FIA, gelecek sezon için bu konuda gerekli önlemler alınacağını açıkladı.

FIA'nın tek koltuklu seriler yönetiminin patronu Nikolas Tombazis, FIA'nın ve F1'in yasal ticari haklarına sahip olan Liberty Media'nın, takımların gelecekte araç klonlamasının iyi bir hareket olmayacağı konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.

Bunun üzerine, 2021 kurallarında, bir takımın rakibinden ne kadar çok kopyalayabileceği konusunda yapılan sınırlamalar ile beraber, belirli değişiklikler yapılacak.

Tombazis açıklamalarında şunları söyledi: "Çok kısa bir zamanda, bu düşünceyi ortadan kaldırmak için, 2021 sportif kurallarında birkaç değişiklik yapmayı planlıyoruz."

"Bu değişiklikler takımların, Racing Point'in yaptığı gibi, fotoğraflar aracılığıyla diğer araçların belirli kısımlarını kendi araçlarında kullanmalarının önüne geçecek."

"Belirli alanlarda tekil elementlerin kopyalanmasını kabul edebiliriz, ancak aracın tamamının bir diğer araçtan kopyalanmasını istemiyoruz."

Tombazis, planlanan değişiklikler konusunda ekstra bir detay vermedi, ancak yaptığı açıklamalarda, yapılan değişikliklerin Racing Point'i, an itibariyle kullandığı Mercedes-tipi dizaynından uzaklaştırmaya zorlamayacağı anlaşıldı.

"Bu konuda rehberlik edeceğiz, aynı zamanda kurallar ve somut anlatımın da üzerinden birkaç haftaya geçilecek."

"Takımlara, gelecek seneki araçlarda neler yapmamaları gerektiği konusunda güçlü mesajlar vermek istiyoruz, çünkü basit bir şekilde söylemek gerekirse izin verilmeyen şeyler var."

"Tabii ki de takımın, şu anda elinde olan 2019/2020 araçlarının bir anda çöpe atılmasını veya en baştan yeni dizaynla başlamalarını beklemiyoruz çünkü bu hiçbir zaman işe yaramaz."

Tombazis, bireysel parçaların kopyalanmasının çok uzun zamandır F1'de olduğunun farkında olduğunu, ancak Racing Point'in yaptığının gereğinden fazla olduğunu söyledi.

"Kopyalama çok uzun süredir Formula 1'de olan bir şey. İnsanlar fotoğraf çekiyor ve bazen tersine mühendislik yaparak bunu kullanıyorlar ve benzer konseptler yaratıyorlar. Bazı alanlarda, diğer takımlar ile aynı veya çok yakın konseptlere bile sahip olunabiliyor. Bunu gelecekte tamamıyla durdurabileceğimizi pek düşünmüyoruz."

"Ancak Racing Point'in bunu bambaşka bir seviyeye çıkardığını da düşünüyoruz. Çok net bir şekilde, rakip takımın araç felsefesini tüm araca uygulamaya karar vermişler. Bunu da bir paradigma kayması olarak tanımladığım bir şekilde yapmışlar: onlar, son 40 yılda bir Formula 1 aracının tasarlanmasında artık bir norm haline gelmiş olan tüm süreci bozdular."

"Bu yüzden kimse onları cezalandırmamalı çünkü bu yaklaşımı seçerek çok orijinal bir tavır takınmışlar. Ancak, Formula 1'in gelmesi gereken yerin bu olmadığını düşünüyoruz. Gelecek sene gridde sekiz veya 10 Mercedes, veya gridin tamamının Mercedes olduğunu görmek istemiyoruz. Bunun, Formula 1'in yeni normali olmasını istemiyoruz.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

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