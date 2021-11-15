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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

F1 2021, Cidde Cadde Pisti'ne dair araç üstü görüntüsü yayınladı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Codemasters, Formula 1'in resmi oyunu F1 2021'e dair merakla beklenen güncellemeyi yayınladı ve bu güncelleme sayesinde Suudi Arabistan da oyuna eklendi. Sonrasında da bir araç üstü görüntüsü yayınlandı.

F1, 3-5 Aralık tarihinde yaklaşık 250 km/s'lik ortalama süratiyle takvimin en hızlı cadde pisti olacak Cidde Cadde Pisti'ne gidecek ve Suudi Arabistan'daki ilk yarışını düzenleyecek.

Cidde'nin sahil kısmında yer alacak bu pistin uzunluğu 6.174 km olacak ve böylelikle Belçika'daki Spa-Francorchamps pistinden sonra takvimin en uzun ikinci pisti olacak.

Jeddah Street Circuit overview

Jeddah Street Circuit overview

Fotoğraf: Uncredited

Codemasters, bugün Formula 1'in resmi oyunu F1 2021'e dair yeni bir güncelleme yayınladı ve toplam 27 viraja sahip olan Suudi Arabistan pistini de oyuna dahil etti. Bu kapsamda cadde pistine dair ilk kapsamlı araç üstü görüntüleri ortaya çıktı.

Bu araç üstü görüntüsünde, pistin ortalama süratinin neden yüksek olduğu gayet net ortaya çıkıyor. Pist, bir cadde pisti olsa bile, hızlı bölümlere, uzun düzlüklere ve  F1 araçlarının kolayca geçiş yapabileceği kısımlara sahip.

Çok az kaçış alanının bulunduğu pistte, pek çok kör viraj bulunuyor ve yarış gece yapılacağı için zorluklar daha da artıyor.

Not: Görüntüleri yukarıdan seyredebilirsiniz.

Jeddah Street Circuit overview

Jeddah Street Circuit overview

Photo by: Uncredited

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