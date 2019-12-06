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Formula 1 / Son dakika

F1 2021 araçlarının sürüşü hiç hoş olmayacak

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F1 2021 araçlarının sürüşü hiç hoş olmayacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
6 Ara 2019 17:01

Racing Point Formula 1'in teknik direktörü Andrew Green, 2021 araçlarının sürüşünün, ön kanattaki değişikliklerden ötürü hiç de hoş olmayacağını söyledi.

2021 yılında araçların konsepti değişecek ve sürücülerin öndeki aracı takip edebilmesini kolaylaştırmak amacıyla zemin etkisi tasarımını kullanacak.

Green hem Racing Point hem de diğer takımların yeni kurallara yönelik araştırmalar yaptığını ve buna göre araç takibinin kolaylaşacağını fakat ön kanattan gelen kirli havanın bazı sorunlara yol açabileceğini söyledi.

Green, takımların sorunu çözmek için yapabilecekleri şeyler konusunda daha fazla özgürlüğe sahip olmaları gerektiğini söyledi.

"Ön kanadın etrafında özgürlük verilebilecek alanlar olduğuna inanıyorum. Aracın ön tarafının inanılmaz derece kısıtlayıcı olduğunu ve aracın sürüşüne gerçekten zarar vereceğini düşünüyorum."

"2021 araçlarının sürüşü hiç hoş olmayacak. Eğer bize biraz özgürlük verselerdi, zemin etkisini ve düşük eğim seviyesini koruyarak bu sorunu çözmeyi başarırdık."

Motorsport.com'a verdiği demeçte bu durumu şöyle detaylandırdı: "Aerodinamik anlamda son derece dengesiz olacak. Bunun iyi bir şey olduğunu zannetmiyorum."

"Daha öngörülebilir aralar olsun itersiniz, böylece sürücüler zorlayabilir, tam olarak neye sahip olduğundan emin olabilirler. Sonuçta neler olacağını biliyor olurlar ve limitlere çıktığında istikrarlı olduğunu bilerek aracı limitlerde sürebilirler. Şu an gördüklerime bakarsam, 2021 için durum böyle değil."

"Bu araçlar şu anda kendi kirli havalarını üretiyorlar."

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Editör Adam Cooper

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