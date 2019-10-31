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Formula 1 / Son dakika

F1, 2021 araçlarının 3 ila 3.5 saniye yavaşlamasını bekliyor

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F1, 2021 araçlarının 3 ila 3.5 saniye yavaşlamasını bekliyor
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
31 Eki 2019 19:38

Formula 1 şefleri, 2021 araçlarının tur başına yaklaşık 3 saniye daha yavaş olacağını, fakat daha iyi bir yarış için bunun gerekli olduğunu söylediler.

Sürücülerin birbirlerini daha iyi takip edebilmesini sağlamak amacıyla 2020'de yeni araç tasarımlarına geçiş yapılacak ve bu kapsamda yere basma gücünde azalma olacak, minimum ağırlıkta ise artış yaşanacak.

Amerika Grand Prix'si öncesi konuşan FIA'dan Nikolas Tombazis, şu anki tahminlerine göre derecelerde önemli bir artış olacağını söyledi ancak performansın şu anda kilit konu olmadığını dile getirdi.

"Araçların tur başına yaklaşık 3 ila 3.5 saniye yavaşlamasını bekliyoruz. Ama gösterinin kilit noktasının bu olduğunu düşünmüyorum. Temel hedef yarışabilirlik."

"Performans seviyesinde odaklanmadık. Mevcut araçlara kıyasla yere basma gücü seviyesinin tam olarak nerede olacağını bilmiyoruz. Ancak gelişimden sonra biraz daha az olacak."

"Yine de buna rağmen CFD'de ve rüzgar tünelinde geliştirilen araç sağlam bir performansa sahip. Rüzgar tünelinde normal bir takıma kıyasla daha az saat ve nispeten daha az sayıda aerodinamikçi tarafında geliştirildi."

F1'in motor sporları şefi Ross Brawn, sporun 2017'de en hızlı araçlara sahip olmaya odaklanarak hata yaptığını söyledi.

"2016'dan 2017'ye araçların yere basma gücü seviyesinde büyük bir artış yapıldı. Anlamadığım sebeplerden dolayı yapıldı ve bunu yeniden düşünmek gerekiyor. Yere basma gücünü arttıralım ve araçları daha hızlı yapalım, Formula 1'i daha iyi hale getirelim diye düşündüler. Ama aslında yaptıklarımız durumu daha da kötü hale getirdi çünkü aralar birbirleriyle yarışamadılar."

"Araçlar şimdi çok hızlılar ancak yarışılabilir değiller. Yeni araçların performansı, 2016'da bulunduğumuz yerle benzer ve kimsenin o döndem araçların yavaş olduğundan şikayet ettiğini sanmıyorum."

Yeni 2021 kuralları, Dünya Motor Sporları Koneyi tarafından oybirliği ile onaylanmasının ardından FIA tarafında perşembe günü yayınlandı.

Yeni araçta daha basit bir ön kanat bulunuyor ve barbeboardlar yasaklanacak.

Süspansiyon daha sade hale getirilecek ve hidrolik süspansiyonlar yasaklanacak. Lastik battaniyeleri 2021 ve 2022 yılında kalacak.

Daha büyük 18 inç lastiklerin gelişi, daha fazla güvenlik çalışması ve daha ağır güç ünitesiyle, minimum araç ağırlığı 743 kg'dan 768 kg'a çıkacak.

Vites kutusu gelişimi konusunda kısıtlamalar getirildi ve beş yıllık süreçte yalnızca bir yeniden tasarlamaya izin verildi.

2021 F1 rules model

2021 F1 rules model

Photo by: Giorgio Piola

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Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

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