F1 2020'de sürücü derecelerine göre takım kurulabilecek

MyTeam olarak tanıtılan oyun modunda oyuncular, kariyer modunda bir Formula 1 takımı tasarlayabilecekler ve kendi takım arkadaşları olarak alabilecekleri sürücüyü seçebilecekler.

F2 kategorisindekilerin de bulunduğu sürücüler kadrosundaki genel derecelendirmeler, 1-99 arasında ve dört farklı kategoriye göre yapıldı: Deneyim, Yetenek, Farkındalık ve Tempo. Bu skorlar ise gerçek hayatta elde edilen verilere göre optimize edildi.

Sürücüler, verilen skorlar sayesinde oyun içerisinde performans gösterirken, oyuncuların belirli oyun özelliklerini ve teknik geliştirmelerini açmalarına yardımcı olacaklar.

Skora sahip olan kategoriler ise şu şekilde:

Deneyim – Sürücünün daha çok deneyim puanına sahip olması, oyunda araç geliştirmede kullanılan 'Kaynak Puanı' girişinin artmasına yardımcı oluyor.

Yetenek – Sürücünün daha çok yetenek puanına sahip olması, sürücünün daha verimli geçişler yapmasına yardımcı oluyor.

Farkındalık – Bu kategoride puanın yüksek olması ise sürücünün, işler zorlaştığında, araç kontrolünün daha yüksek seviyede olmasına yardımcı oluyor.

Tempo – Tempo puanının artması ise sürücünün yarış boyunca daha hızlı olacağı anlamına geliyor.

Örnek olarak tanıtılan 6 sürücü vardı. Red Bull, Racing Point ve AlphaTauri ikilileri, F1 2020 gridinde tanıtılacak olan 20 sürücüden ilk 6'sı oldu. İkililer ise şu puanlara sahipler:

Red Bull:

Max Verstappen:

Genel Skor - 90

Deneyim - 68

Yetenek - 94

Farkındalık - 84

Tempo - 96

Alex Albon:

Genel Skor - 79

Deneyim - 52

Yetenek - 87

Farkındalık - 78

Tempo - 83

Racing Point:

Sergio Perez:

Genel Skor - 85

Deneyim - 78

Yetenek - 91

Farkındalık - 80

Tempo - 86

Lance Stroll:

Genel Skor - 78

Deneyim - 57

Yetenek - 86

Farkındalık - 73

Tempo - 83

AlphaTauri:

Daniil Kvyat:

Genel Skor - 80

Deneyim - 63

Yetenek - 86

Farkındalık - 74

Tempo - 85

Pierre Gasly:

Genel Skor - 80

Deneyim - 53

Yetenek - 87

Tempo - 80

Codemasters, kalan 14 pilotun skorlarının birkaç gün içerisinde açıklanacağını belirtti.