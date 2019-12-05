F1, 2020'de fiziksel damalı bayrağa geri dönüyor

Bu sezon FIA, yarışların elektronik panelde çıkan damalı bayrakla sonlanmasına karar vermişti. Bu, 2018 Kanada GP'de ünlü model Winnie Harlow'un yarışın bitiminden iki tur önce damalı bayrağı sallaması ve iki tur önce yarışı sonlandırmasına yönelik bir tepki olarak geldi.

Bununla birlikte Suzuka'daki yarışın 53 tur üzerinden koşulması bekleniyordu ve yarış normalde 53 tur olarak tamamlandı. Ancak yarış sistemine göre damalı bayrak 52 turun sonunda sallandı.

F1'in kurallarına göre, damalı bayrak sallanır sallanmaz yarış tamamlanmış olarak kabul edilir. Bu yüzden 53. tur koşulsa da, yarış sonucu 52. turun sonucuna göre belirlendi.

Son turda Pierre Gasly ile teması sonucu kaza yapan Sergio Perez, bu sayede yarışı 9. sırada tamamlamış olarak kabul edildi. Nico Hulkenberg 10. sıraya gerilerken Lance Stroll 10. sıradan 11. sıraya gerileyerek puanı kaybetmiş oldu.

Daha sonra Ferrari pilotu Sebastian Vettel, F1’in hataları önlemek için elektronik bir sistem yerine geleneksel damalı bayrağı kullanması gerektiğini söylemişti.

Bu hafta çarşamba günü gerçekleştirilen FIA Dünya motor Sporları Konseyi toplantısında, yeniden fiziksel damalı bayrağın sallanmasına karar verildi.

Eğer bayrak yanlışlıkla erken gösterilse bile, aynı kural geçerli olmaya devam edecek. Yani yarış sonucu o anda belli olacak.