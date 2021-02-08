F1, 2020 TV rakamlarını açıkladı; Türkiye en çok izlenin dördüncü yarış oldu!

Eşi benzeri görülmemiz bir 2020 sezonunda Formula 1, toplamda 17 yarış gerçekleştirdi. Yaz boyunca etkinlik düzenlemeyi başaran serilerin başında geldi.

Geçtiğimiz sezon birçok spor dalı izleyici kaybı yaşarken Formula 1’in izlenme sayıları, kesintiye uğrayan veya uluslararası önem taşıyan sporlarla karşılaştırıldığında oldukça iyiydi.

Bunun yanı sıra Formula 1, sosyal platformlarda diğer büyük sporlara göre oldukça etkileyici bir büyüme yaşadı.

Formula 1, büyük sporlar liginde takipçi bakımından en çok büyüyen ikinci spor dalı oldu. Totalde 35 milyon takipçisi ile diğer büyük spor dallarına göre en hızlı büyümeyi göstererek 2020’de %99 oranında büyüdü. Bu sonuçlara böyle zorlu koşullardaki bir yılda ulaşmak çok büyük bir başarı.

Sezon açılışı olarak planlanan Avustralya Grand Prix’sinin Mart ayında iptal edilmesiyle, şampiyona mücadelesi Temmuz ayına kadar düzgün bir şekilde ilerleyemedi. Böylece Formula 1 yılın ilk yarısında yarış düzenleyemedi.

Spordaki bu kesinti büyük bir düşüşe neden olabilecekken, F1 sadece küçük bir düşüş bildirdi. İzlenmeler geçen sezonlarla benzerdi.

2019’daki toplam izleyici sayısı 1.9 milyarken, 2020 yılında bu sayı 1.5 milyara düştü.

Ancak 2019 sonunda 21 yarış yapılmasına rağmen bu sezon 17 yarış yapıldı, yani yarış başına düşen ortalama seyirci sayısında çok büyük bir düşüş yaşanmadı.

Geçen sezon yarış başına düşen seyirci sayısı 87.4 milyondu, 2019’a oranlandığında %4.5 daha az.

Ancak 2016, 2017 ve 2018 yıllarında ortalama 87 milyon ve 2014, 2015 sezonlarındaki ortalama 80 milyonla kıyaslandığında bu istatistik anormal bir sezon karşısında çok da beklenmedik görünmüyor.

Yılın en çok seyredilen yarışı Macaristan GP'si oldu. Grand Prix’yi 103.7 milyon kişi izledi. Bu izlenme Macaristan GP’nin 2019’daki etkinliğinden %7 daha fazla.

Portekiz Grand Prix’sini 100.5 milyon kişi izlerken, Sakhir GP’sini 98.1 milyon ve Türkiye Grand Prix’sini 89.1 milyon kişi izledi.

Bazı bölgelerde de izleyici artışları görüldü. Çin her yıl %43 yükselirken, Hollandalı izleyici sayısında %28, İngiliz izleyici sayısında %10, Rus izleyici sayısında %7 ve Alman izleyici sayısında %5 artış yaşandı.

Grand Final Espor Serisi, sosyal medyada 1.7 milyon izlenmeye ulaştı. Bu herhangi bir F1 Espor Serisi etkinliği için bir rekor oldu. Pro Serisi 2019’a göre %151 artış göstererek totalde 291 milyon etkileşime ulaştı. Ek olarak seri 23.8 milyon video görüntülemesine ulaştı. Bu istatistik ise 2019’a göre %29 daha fazla.

Formula 1’in CEO’su Stefanı Domenicali, ‘’Geçen sene herkes için daha önce görülmemiş bir yıl oldu. Formula 1’in pandeminin yarattığı zorluklara alışması gerekiyordu."

"Yılın başında çoğu kişinin yapılmasının imkansız olduğunu düşündüğü 17 yarış gerçekleştirdik. Bu yarışları güvenli bir şekilde ve yeni yarışlarla bir şekilde fanlarımız için heyecanlı bir şekilde gerçekleştirdik."

"2020 için izleyici istatistikleri sporumuzun gücünü ve dayanıklılığını gösteriyor."

"Ortalama 87.4 milyon izlenmemiz ve 1.5 milyar kümülatif seyircimiz oldu. Çin, Birleşik Krallık, Hollanda, Almanya ve Amerika’da güçlü istatistik artışlarımız oldu ve aynı zamanda dijital rakamlarda da büyük bir artış yakaladık."

"2019'a kıyasla kısaltılmış olan, sınırlı bir coğrafi takvimle, sadece televizyon izleyicilerinde marjinal bir düşüş yaşadık. Fakat bu, 2020'de her büyük sporun yaşadığı bir şey."

"2020’de sunduğumuz şeylerden gururluyuz. Çok güçlü ve büyüyen bir fan topluluğumuz olduğunu biliyoruz. Fanlarımızın spora karşı olan memnuniyetinden, sezonumuzdan ve global pandemiyle baş ediş şeklimizden mutluyuz."

"Kış arasından sonra 2021’de yeni bir sezona başlamayı dört gözle bekliyoruz ve fanlarımızın da yarışlara başlamak için bizim kadar istekli olduğunu biliyoruz.’" dedi.

Çeviri: Betim Aker