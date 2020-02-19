Galeri: Barcelona testinin ilk günündeki teknik yenilikler

Garajda bulunan Williams FW43 1 / 25 Fotoğraf: Franco Nugnes Sabahın erken saatlerinde Williams garajına göz atıyoruz ve aracın ön süspansiyonunu ve şasi düzenini görüntülüyoruz.

Ferrari SF1000 ön fren detayı 2 / 25 Fotoğraf: Giorgi Piola Ferrari 2020 için fren kasnağı dizaynında değişiklik yaptı, İtalyan takım hava kanallarından girip jant kanallarından çıkacak hava akışını artırmak için bu dizaynı tasarladı. Tabii ki de bu karar aerodinamik olarak alınmış keskin bir karar, bunun yerine fren soğutması geliştirilebilirdi ancak bu dizayn takımın daha önce yasaklanmış olan ön dingilden soğutma yapılan sisteme benzer bir sistemi yakalamaya çalışması üzerine yaratıldı.

Red Bull Racing RB16 detayı 3 / 25 Fotoğraf: Giorgi Piola Red Bull ise fren soğutma kanalı üzerinden bir kazanç sağlamaya çalışıyor, kanala büyük bir hava giriş deliği yerleştirdiler ve sadece fren parçaları üzerinden geçirmeyecek, aynı zamanda bu havayı janttan dışarı atacak.

Red Bull Racing RB16 detayı 4 / 25 Fotoğraf: Giorgi Piola Red Bull'un fren soğutma kanalı temasından ayrılmıyoruz ve aracın arka tarafına ilerliyoruz, bu şekilde, iki kanadın birden ana dikey kafese ve fren kasnağına yerleştirmede ortaya konulan aerodinamik işçiliği daha iyi görme şansı bulacaksınız. Kabartı gibi duran çıkıntılar, karşısına gelen hava akımını hafifçe gitmesi gereken yere gönderiyor.

Mercedes F1 W11 arka fren detayı 5 / 25 Fotoğraf: Giorgi Piola Şimdi ise Mercedes'e doğru ilerliyoruz ve şunu görüyoruz ki geçen sene kullandıkları birkaç konseptin ilerlediğini görebiliyoruz. Ana gelişim ise süspansiyonda bulunan haznenin genişlemesi, böylece fren kasnağı ve jant arasında bulunan boşluktan hava çıkışı sağlanacak, bu da jant yüzeyinin soğumasına ve lastik genişleme ısısının düşmesine yardımcı olacak.

Racing Point RP19 ön fren detayı 6 / 25 Fotoğraf: Giorgi Piola Eğer aracın burnu üzerinde pembe boya ve BWT logosu olmasaydı bu fren dizaynını ve süspansiyon birleşimini Mercedes ile karıştırabilirsiniz. Racing Point bu durumu bir noktaya daha taşıdı, fren kasnağı dizaynının birleşim kısmında girdap yaratan delikler kullanıldı ki bu dizaynı Mercedes geçtiğimiz sezon Japonya'da tanıtmıştı.

Mercedes F1 W11 ayna detayı 7 / 25 Fotoğraf: Giorgi Piola Mercedes W11'in sidepodunun önden çekilmiş bu fotoğrafı bize sidepodun temeline yerleştirilmiş olan elektronik parçaların, geçici bir çözüm ile soğutulduğunu gösteriyor.

Esteban Ocon, Renault R.S.20 8 / 25 Fotoğraf: Giorgi Piola RS20'nin garajda kapakları olmadan oturduğu bu fotoğrafı takımların garaja döndüklerinde koydukları ekranların kaldırılmasına borçlu olabiliriz. Bu sayede Renault güç ünitesinin mimarisine, yardımcı donanımlarına ve pek çok soğutucusuna yakından göz atma şansı bulabildik.

Carlos Sainz, McLaren MCL35 9 / 25 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images McLaren ise aero boyası kullanmayı tercih etti, böylece takım fabrikada elde edilen veriler ile pist üstündeki verileri karşılaştırabilecek. Bu yeşil boya, fotoğrafta McLaren aracının arkasında bulunuyor, üzerinde akış çizgileri oluşuyor ve mühendisler, oluşan bu çizgilerin fotoğraflarını çekiyorlar ve gelecekte bu fotoğrafları değerlendiriyorlar.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 10 / 25 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Testlerin ilk turlarında W11 piste, ön lastiklerin arkasına yerleştirilmiş aero sensörler ile çıktı. Bu sensörler hava akışı verilerini görmek için kullanılıyor, bu sayede mühendisler, hava akışının aracı tasarladıklarında amaçladıkları gibi ilerleyip ilerlemediğini görme şansı yakalıyorlar.

Esteban Ocon, Renault R.S.20 11 / 25 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Renault RS20 ise Mercedes'e oranla daha küçük bir sensör ile piste çıkmış, bu sensör ise ön lastikten gelen girdapın Y250 vorteksine verdiği etkiyi hesaplıyor.

Renault R.S.20 ön kanat detayı 12 / 25 Fotoğraf: Giorgi Piola Renault RS20 bir önceki araçla karşılaştırıldığında daha keskin bir burun yapısına sahip, böylece büyük bir pelerinvari çözüm ortaya koyuyor. Dikkatinizi hava giriş deliğinin yerine çekmek istiyorum, biraz daha geride duruyor. Bu şekilde gelen sınırlı hava akımının etkisi artıyor ve gövdeye yardımcı oluyor.

Sergio Perez, Racing Point RP20 13 / 25 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Racing Point RP19 da bu araca benzer teçhizata sahipti, fakat bu seneki aracın aerodinamik performansının etkilenmemesi için takım, mermi tipi dizayna daha yakın bir dizayn kullanmış.

George Russell, Williams FW43 14 / 25 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell Williams FW43'ün kokpitinde bulunurken takım onu piste, ön lastiklerin yarattığı girdap etkisini ölçen aero sensörler ile yolladı. Bu sensörler sayesinde takımlar hava akımının şasi üzerinde yarattığı etkiyi de görebiliyorlar.

Carlos Sainz, McLaren MCL35 15 / 25 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images MCL35 bu fotoğrafın çekildiği sırada, pilotun kaskının üstünde bulunan hava girişine yerleştirilmiş pek çok kamera ile donatılmıştı, bu kameralar lastiklerin termal ısısını ölçüyor ve böylece takımlar bir stint boyunca lastiğin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda bir fikir sahibi oluyor.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 16 / 25 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari de aero boyası kullanan takımlardan biri oldu. İtalyan takım boyayı, fotoğrafta da görüldüğü gibi, arka kanadında kullanmayı tercih etti.

Esteban Ocon, Renault R.S.20 17 / 25 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon'un ve Renault R.S.20'sinin yakından çekildiği bu fotoğrafta aracın motor kapakları bulunmamakta, bu da bize üst tarafta bulunan darbe desteğinin güzel bir görüntüsünü veriyor, ki griddeki çoğu araçta bu parça daha alçak ve daha yakın bir pozisyonda bulunuyor. Eğer merak ediyorsanız, yeşil renkli parça aracın sidepod parçalarının araca monte edilmediği zamanlarda ayna kanadını destekleme amacıyla kullanılıyor.

Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 18 / 25 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images AlphaTauri AT01'in arkasından çekilen bu görüntü bize bu aracın sidepodlarının ne kadar keskin olduğunu gösteriyor, etrafındaki çeşitli aerodinamik uzantılar ise arabanın kenarı için izin verilen mesafeyi kapatmak için uzanıyor.

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C39 19 / 25 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Alfa Romeo C39'un kenardan çekilmiş bu fotoğrafında ise takımın sidepodunda bulunan saptırıcısını görüyoruz, düzenli bir dizayn ve çok keskin dikey yarıklarının olmasıyla beraber güneşlik tipi panellere güzel bir şekilde karışıyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing 20 / 25 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Red Bull RB16'nın arkasından çekilen bu fotoğraf, bu seneki dizaynda arka süspansiyonun ne kadar yüksekte olduğunu görmekle beraber aynı zamanda "Mickey Mouse" stilindeki egzoz düzenini de inceleme şansı buluyoruz.

Sergio Perez, Racing Point RP20 21 / 25 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images RP20'nin yandan çekilmiş bu fotoğrafı bize aracın mermi tipi dizaynına sahip hava kutusunun üzerine yerleştirilmiş kızıl ötesi kameraları görmemizi sağlıyor.

Kevin Magnussen, Haas VF-20 22 / 25 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Bu fotoğraf ise, aero boyası veya kocaman aero sensörleri olmaması nedeniyle, takımların gelişim üzerine test yapmadığını düşündüğünüz ancak onların hala pek çok veriyi elde ettiğini gösteren bir fotoğraf. Aracın tabanına bakın, tabanda bir sıra şeklinde sensörler bulunuyor, bu sensörler Haas VF-20'nin hava akımı verilerini ölçüyor.

Carlos Sainz, McLaren MCL35 23 / 25 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images McLaren MCL35'in üzerinde daha çok aero boyası görüyoruz, bu sefer aracın sol sidepodunda kullanılan bu boya sayesinde takım, aracı hakkında daha da çok veri toplamaya çalışıyor.

Red Bull Racing RB16 ön detayı 24 / 25 Fotoğraf: Giorgi Piola RB16'nın ön kısmında bulunan bu bölme, süspansiyonun paketlenme detayı hakkında bilgi vermesiyle beraber S kanalını oymak için ortaya koyulan işçiliği de gözler önüne seriyor.