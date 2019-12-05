F1, 2020 tartı kurallarında değişiklik yaptı

Red Bull pilotu Pierre Gasly Bakü'de, Racing Point sürücüsü Sergio Perez ise Amerika'da cuma günkü antrenmanlarda tartı çağrısını kaçırdıkları için pitten başlama cezası almışlardı.

İlgili takımlar, yapılan ihlale göre verilen cezaların orantısız olduğu yönünde şikayetlerde bulundular.

Red Bull Takım Patronu Christian Horner, Bakü yarışında Sky'a yaptığı açıklamada, "Olması gerekenden 50 kg daha hafif piste çıksaydı, tartı ışığını kaçırdığı için aldığı cezadan daha az bir ceza alacaktı." diyerek cezanın büyüklüğüne dikkat çekmişti.

Kurallarda yer alan maddeler nedeniyle, cuma günü tartı çağrısını kaçıran pilotlar otomatik olarak pitten başlama cezası alıyordu.

Takımlar ve FIA arasında yapılan görüşmelerin ardından kurallarda değişiklik konusunda hemfikir olundu.

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, bu tip ihlallerde hakemlerin ceza konusunda daha serbest olacakları kararı çıktı.

Yeni kurala göre bir pilot tartı çağrısını kaçırırsa ve ardından pitte araç üzerinde çalışma yapılırsa, konu hakemlere iletilecek ve hakemler, ihlali inceleyerek ceza verecekler.

Önceden ihlal halinde doğrudan pitten geçme cezası verilirken, şimdi hakemlerin karar vermesi sağlanacak.