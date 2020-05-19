F1, 2020 takvimi konusunda ne tür kabuslar yaşıyor?

Aslında bu, F1 yönetiminin karşılaştığı son baş ağrısı olmayacak. Formula 1'ün tüm dünyada ziyaret edeceği ülkelerde sürekli olarak koronavirüse karşı yeni önlemler alınıyor.

Ve bunların çoğunda karşılaşılacak sıkıntılar, 7 takımın ve F1'in yönetiminin bulunduğu İngiltere'de karşılaşılacak zorluklara göre daha karmaşık olacak.

Şu anda açık olan bir şey var ki, 26 Temmuz ve 2 Ağustos'ta planlanan iki Britanya GP, mevcut gelişmelere bakarsak yapılamayacak.

Anlaşılan o ki son plan, Avrupa kıtasında peş peşe 3 ya da 4 yarış yapmak olacak. Buna göre planlandığı gibi Avusturya'da iki yarış yapılması, Silverstone'un beklemeye alınması ve onun yerine yedekte tutulan Almanya yarışının gerçekleştirilmesi yönünde.

Bu, Avusturya GP için ülkeden ayrılacak olan F2, F2, F3 takımlarının personellerinin bir ay boyunca evine hiç dönmeyeceği manasına geliyor. Evine dönen çalışanlar 14 günlük karantinada tutulacaklar.

Teoride, İngiltere'de yaşayan ve yurt dışından dönen her personelin 14 gün boyunca evde izole bir şekilde yaşaması ve bu süreçte fabrikayı ziyaret etmemesi, sonrasında tekrar yarış için seyahate çıkması gerekecek.

Mühendisler Zoom gibi araçlar üzerinden görüşme sağlayabilirler ancak İngiltere merkezli 7 takımdan kaç tanesinin, yarışlara giden ekiplere ihtiyaç duymadan yarışlar arasında araçları hazırlayabilecek yeterli personele sahip olduğu net değil.

Günümüzde seyahat eden mekanikerler genel olarak yarıştan sonra doğrudan fabrikaya gidip çalışmıyor ancak yine de küçük takımların kilit isimler olmadan her şeyle baş edebilmesi çok daha zor olacak.

Deniz aşırı yarışlar genel olarak sezon sonuna bırakıldığı için o konuda bir sıkıntı yok. Ancak son gelişmelerin ardından Avrupa bölümünde değişiklik gerekecek gibi görünüyor.

Birleşik Krallık'taki karantina kurallarının haziran ayı itibariyle başlaması bekleniyor. Bu konuda muafiyetin sadece üst düzey diplomatlara ve tır şoförlerine verilmesi bekleniyor.

Başbakan Boris Johnson ve hükümetinin hayatı normalleştirme çalışmaları kapsamında bazı sporların gerçekleştirilmesine izin verebileceklerini söylemesinin ardından Formula 1 yönetimi muafiyet almayı umuyordu.

Bunun üzerine çalışma yapan F1 yönetimi, Avusturya ve Britanya yarışlarının gerçekleştirilmesi için kendi planını hazırladı. Avusturya'ya gidecek olan personel sıkı bir teste tabii olacak ve testi geçenlere sertifika verilecekti. Ardından Avusturya'da geçecek 2 hafta boyunca personellere düzenli bir şekilde test yapılacaktı. Bu sayede İngiltere'ye dönüşte çalışanların elinde sağlık durumlarını gösteren açık bir rapor olacaktı.

Bu konuda gerekli planı aldığını ve sorunların aşıldığını düşünen F1, geçtiğimiz hafta Silverstone ile ticari bir anlaşma imzaladı ancak pistin patronu Stuart Pringle, anlaşmanın devlet tarafından alınacak kararlara bağlı olacağını söylemişti.

Hükümet yetkilileri, F1'in kendi içerisinde alacağı önlemlere rağmen bu tür bir serbestliğin farklı sporlar için de kapıyı açabileceğini, herkesin benzer taleplerde bulunabileceklerini gördüler. Bu yüzden karantina uygulamalarında F1'e özel muamele yapılması fikri masadan kaldırılmış gibi görünüyor.

Bu arada bu gelişmenin F1'le doğrudan bağlantılı ve yerel yarış endüstrisini ayakta tutmaya odaklanmış bir hükümet tarafından alınan kararla ortaya çıktığını vurgulamakta fayda var.

Bahreyn ve Abu Dhabi gibi yarış organizatörünün devlet olduğu ülkelerde bu tür sorunların olması beklenmiyor.

Ancak diğer birçok ülkede, Japonya ve Amerika başta, devlet yetkilileri muhtemelen F1'in ne olduğunu dahi bilmiyorlar ve bu tarz ayrıcalık görüşmeleri kısıtlı seviyede kalacak.

Yani 2020 F1 takvimini oluşturmak, bu konuda takvimi oluşturmak için görevlendirilen F1'in Küresel İş İlişkileri ve Organizatör Müdürü Chloe Targett-Adams için neredeyse başarması imkansız bir görev gibi görünüyor. Covid-19'un olmadığı dönemde bile yarış takvimini oluşturmak ve her şeyin pürüzsüz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak oldukça zor oluyor.

2018'de MotorsportCom'a konuşan Targett-Adams, "Bu kadar kısa sürede dünyanın her yerine lojistik konusu her zaman karmaşık oluyor."

"Sadece TV üretim ekibi ve daha geniş ekibimiz değil, daha da önemlisi tüm takımlar, personel ve operasyonel gereksinimlerin hepsinin yarışa hazır olması gerekiyor."

"Her zaman bazı ödünler vermemiz gerekiyor. Kimi zaman çalışma saatleri açısından, kimi zaman lojistik açısından. Nihai olarak bizim görevimiz yarış ekipmanlarını ve kargolarını zamanında yerine ulaştırmak."

"Ben bunu gerçekten çok karışık bir rübik küpe benzetiyorum. Lojistik konusunda her şeyi yönetmek çok zor." demişti.

Ona bu sorunu çözmesinde sadece iyi dileklerimizi iletebiliyoruz...