F1 2020: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
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2020 Formula 1 sezonunda yarışacak takımları ve pilotları, yarışlara ev sahipliği yapacak yarışları ve test takvimini sizler için hazırladık.
2020 Formula 1 lansman tarihleri:
|Takım
|Lansman tarihi
|Alpha Tauri
|11 Şubat
|Ferrari
|14 Şubat
* Liste sürekli güncellenecektir.
2020 Formula 1 test tarihleri:
|Tarih
|Pist
|19-21 Şubat
|Barcelona
|26-28 Şubat
|Barcelona
|Açıklanmadı (3 gün sezonu)
|Yas Marina
2020 Formula 1 takvimi:
|Tarih
|Grand Prix
|Pist
|15 Mart
|Australya
|Melbourne
|22 Mart
|
Bahreyn
|Sakhir
|5 Nisan
|Vietnam
|Hanoi
|19 Nisan
|Çin
|Shanghai
|3 Mayıs
|Hollanda
|Zandvoort
|10 Mayıs
|İspanya
|Barcelona
|24 Mayıs
|Monako
|Monaco
|7 Haziran
|Azerbaycan
|Baku
|14 Haziran
|Kanada
|Montreal
|28 Haziran
|Fransa
|Paul Ricard
|5 Temmuz
|Avusturya
|Red Bull Ring
|19 Temmuz
|Büyük Britanya
|Silverstone
|2 Ağustos
|Macaristan
|Hungaroring
|30 Ağustos
|Belçika
|Spa-Francorchamps
|6 Eylül
|İtalya
|Monza
|20 Eylül
|Singapura
|Singapore
|27 Eylül
|Rusya
|Sochi
|11 Ekim
|Japonya
|Suzuka
|25 Ekim
|Amerika
|Austin
|1 Kasım
|Meksika
|Mexico City
|15 Kasım
|Brezilya
|Interlagos
|29 Kasım
|Abu Dhabi
|Yas Marina
Neler yeni:
- Vietnam, 2020 Formula 1 takvimine girdi. Hermann Tilke tasarımlı pist, ilk kez F1 takviminde yer alacak.
- Hollanda, 35 yıllık aradan sonra Zandvoort'la spora dönüyor.
- Almanya, son yılların en heyecanlı yarışlarına ev sahipliği yapsa da gelecek yılki takvimde yer almayacak.
- Gelecek yıl sekiz günlük sezon öncesi testi altıya indirildi. Sezon içi testler ise kaldırıldı.
2020 sürücü kadroları:
|Pilot
|Takım
|Motor
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|Mercedes
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|Ferrari
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|Alexander Albon
|Red Bull
|Honda
|Max Verstappen
|Red Bull
|Honda
|Daniel Ricciardo
|Renault
|Renault
|Esteban Ocon
|Renault
|Renault
|Romain Grosjean
|Haas
|Ferrari
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|Carlos Sainz
|McLaren
|Renault
|Lando Norris
|McLaren
|Renault
|Sergio Perez
|Racing Point
|Mercedes
|Lance Stroll
|Racing Point
|Mercedes
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|Ferrari
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|Ferrari
|Daniil Kvyat
|Alpha Tauri
|Honda
| Pierre Gasly
|Alpha Tauri
|Honda
|George Russell
|Williams
|Mercedes
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
Neler yeni?
- Esteban Ocon bir yıllık aranın ardından Nico Hulkenberg'in yerine Renault ile piste çıkacak.
- Robert Kubica, Williams'la olan anlaşmasını uzatmadı ve yerini Nicholas Latifi aldı.
- Alexander Albon, yıla Toro Rosso'da başlasa da sezon ortasında Pierre Gasly'nin yerine geçti. Yeni sezonda Red Bull'la yarışacak. Gasly ise Toro Rosso'da mücadele edecek.
- Red Bull'un genç takımı Scuderia Toro Rosso artık Alpha Tauri adı altında yarışacak.
- McLaren, Mercedes motoruna geçme kararı sonrası son kez Renault motoruyla mücadele edecek.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
F1 2020: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
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12 Mar - 15 Mar
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