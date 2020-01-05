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Formula 1 / Özel Haber

F1 2020: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
5 Oca 2020 12:02

2020 Formula 1 sezonunda yarışacak takımları ve pilotları, yarışlara ev sahipliği yapacak yarışları ve test takvimini sizler için hazırladık.

2020 Formula 1 lansman tarihleri:

Takım Lansman tarihi
 Alpha Tauri 11 Şubat
 Ferrari 14 Şubat

* Liste sürekli güncellenecektir.

2020 Formula 1 test tarihleri:

Tarih Pist
19-21 Şubat Spain Barcelona
26-28 Şubat Spain Barcelona
Açıklanmadı (3 gün sezonu) United Arab Emirates Yas Marina

2020 Formula 1 takvimi:

Tarih Grand Prix Pist
15 Mart Australia Australya Melbourne
22 Mart

Bahrain Bahreyn

 Sakhir
5 Nisan Vietnam Vietnam Hanoi
19 Nisan China Çin Shanghai
3 Mayıs Netherlands Hollanda Zandvoort
10 Mayıs Spain İspanya Barcelona
24 Mayıs Monaco Monako Monaco
7 Haziran Azerbaijan Azerbaycan Baku
14 Haziran Canada Kanada Montreal
28 Haziran France Fransa Paul Ricard
5 Temmuz Austria Avusturya Red Bull Ring
19 Temmuz United Kingdom Büyük Britanya Silverstone
2 Ağustos Hungary Macaristan Hungaroring
30 Ağustos Belgium Belçika Spa-Francorchamps
6 Eylül Italy İtalya Monza
20 Eylül Singapore Singapura Singapore
27 Eylül Russian Federation Rusya Sochi
11 Ekim Japan Japonya Suzuka
25 Ekim United States Amerika Austin
1 Kasım Mexico Meksika Mexico City
15 Kasım Brazil Brezilya Interlagos
29 Kasım United Arab Emirates Abu Dhabi Yas Marina

Neler yeni:

  • Vietnam, 2020 Formula 1 takvimine girdi. Hermann Tilke tasarımlı pist, ilk kez F1 takviminde yer alacak.
  • Hollanda, 35 yıllık aradan sonra Zandvoort'la spora dönüyor.
  • Almanya, son yılların en heyecanlı yarışlarına ev sahipliği yapsa da gelecek yılki takvimde yer almayacak.
  • Gelecek yıl sekiz günlük sezon öncesi testi altıya indirildi. Sezon içi testler ise kaldırıldı.

2020 sürücü kadroları:

Pilot Takım Motor
Lewis Hamilton Mercedes Mercedes
Valtteri Bottas Mercedes Mercedes
Sebastian Vettel Ferrari Ferrari
Charles Leclerc Ferrari Ferrari
Thailand Alexander Albon Red Bull Honda
Max Verstappen Red Bull Honda
Daniel Ricciardo Renault Renault
Esteban Ocon Renault Renault
Romain Grosjean Haas Ferrari
Kevin Magnussen Haas Ferrari
Carlos Sainz McLaren Renault
Lando Norris McLaren Renault
Sergio Perez Racing Point Mercedes
Lance Stroll Racing Point Mercedes
Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari
Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari
Daniil Kvyat Alpha Tauri Honda
Pierre Gasly
 Alpha Tauri Honda
George Russell Williams Mercedes
Nicholas Latifi Williams Mercedes

Neler yeni?

  • Esteban Ocon bir yıllık aranın ardından Nico Hulkenberg'in yerine Renault ile piste çıkacak.
  • Robert Kubica, Williams'la olan anlaşmasını uzatmadı ve yerini Nicholas Latifi aldı.
  • Alexander Albon, yıla Toro Rosso'da başlasa da sezon ortasında Pierre Gasly'nin yerine geçti. Yeni sezonda Red Bull'la yarışacak. Gasly ise Toro Rosso'da mücadele edecek.
  • Red Bull'un genç takımı Scuderia Toro Rosso artık Alpha Tauri adı altında yarışacak.
  • McLaren, Mercedes motoruna geçme kararı sonrası son kez Renault motoruyla mücadele edecek.
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Avustralya GP

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