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Formula 1 / Son dakika

F1, 2020 sezonunu gerçekleştirme konusunda kararlı

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F1, 2020 sezonunu gerçekleştirme konusunda kararlı
Ekleyen:
, Editör
16 Nis 2020 16:58

Formula 1 yönetiminden yapılan son açıklamaya göre 2020 sezonu, daha önce açıklandığı üzere yaz aylarında başlayacak.

2020 Formula 1 sezonunun ilk dokuz yarışı, mevcut koronavirüs şartları nedeniyle iptal edildi veya ertelendi.

Şimdi yeni sezonun nasıl olacağı bilinmiyor ve hatta yeni sezonun ne zaman başlayacağı dahi muamma.

F1 CEO'su Chase Carey, 2020 sezonunu yaz aylarında başlatmak isteklerini söyledi ve yaklaşık 15 ila 18 yarış planladıklarını dile getirmişti.

Son haftalarda hükümetler tarafından alınan kararlar nedeniyle şüphe altına düşse de, F1 yönetimi sezonu yaz aylarında başlatmayı planlıyor.

F1'den yapılan açıklamada “Daha önce açıklandığı üzere 2020 sezonuna yaz aylarında başlama niyetindeyiz."

"Şu anda hiç kimse durumun tam olarak ne zaman iyileşeceğinden emin olamaz, ancak bu gerçekleşir gerçekleşmez yarışmak için hazır olacağız. Taraftarlar için 2020 sezonunu düzenlemekte kararlıyız."

"Formula 1 şu anda organizatörlerle birlikte, yarışların zamanlamasının ve sıralarının orijinal versiyondan, önemli ölçüde farklılık göstereceği revize edilmiş bir takvim üzerinde çalışıyor. Hazır olduğu zaman da yayınlanacak."

"Daha önce açıklandığı  üzere yaz tatili Mart-Nisan'a ertelendi, böylece ara verilen tarihlerde yarışlar yapmak mümkün olacak. Sezon da 27-29 Kasım tarihinden sonra bitecek." dedi.

F1 yönetimi ayrıca iptal edilen yarıların biletlerinin aktarımı veya geri iadesi için yarış organizatörleriyle temas halinde olduklarını açıkladı.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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