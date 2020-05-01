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Formula 1 / Son dakika

F1, 2020 sezonunu başlatmak için "biyosfer" planını açıkladı

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F1, 2020 sezonunu başlatmak için "biyosfer" planını açıkladı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
1 May 2020 12:40

Formula 1'in Sportif Patronu Ross Brawn, 2020 F1 sezonunu Avusturya'da art arda yarışlarla başlatmak için biyosfer oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Sezonun neredeyse ilk yarısının tamamen iptal edilip ya da ertelenmesinin ardından Formula 1, yeni sezonu 5 Temmuz'da Avusturya GP ile seyirciye kapalı bir şekilde başlatmayı hedefliyor.

F1 hâlâ bu sene 15 ila 18 arasında yarış yapmayı planlıyor. Bunun için öncelikle Avrupa'da, ardından Aska, Amerika kıtalarında ve son olarak Orta Doğu'da yarışlar planlanıyor.

Sezonun ilk yarışı olması planlanan Avusturya ile ikinci yarışı olması planlanan Silverstone'da çift yarış planlanıyor.

F1 Nation podcastine konuşan Brawn, özellikle Avusturya yarışına dair planlarıyla alakalı daha fazla detay verdi.

Brawn, "Lojistik sıkıntılarımızdan birisi, herkese test yapmak ve padoktaki yarış ortamına temiz bir şekilde sokmak olacak."

"Bunu yaptığımız zaman, herkesi o ortamda tutmak çok çekici olacak. Bu tür bir biyosfer oluşturmamızın ardından bir başka yarış daha yapmak istiyoruz."

"İlk başta çevreyi yeteri kadar kontrol altında tutabileceğimiz doğru bir yarışı bulmak oldukça mücadele gerektiren bir şey."

"Avusturya bu plana çok iyi uyuyor. Pistin hemen yanında yerel bir hava alanı var. İnsanları toplu bir şekilde uçaklarla oraya taşıyabiliriz. Metropollere çok yakın değil ve pistin etrafındaki yapılanma harika."

"Motorize evler olmayacak ancak pist üstünde tam olarak yiyecek içecek tesisleri olacak. Yani herkesi o ortamda tutabileceğiz."

"Bu yüzden oraya gittiğimiz zaman, bir sonraki hafta bir yarış daha yapmak çekici geliyor." dedi.

Brawn, F1 sezonunu yeniden başlamanın lojistik açıdan büyük sıkıntıları beraberinde getirdiğini kabul etti ancak hem taraftarlar hem de genel olarak spor için sezonu başlatmanın önemli olduğunu söyledi.

Brawn, "Pilotlar, mühendisler, teknisyenler, yani yarışa katılacak herkese güvenli bir ortam oluşturabilmek ve aynı zamanda doğru bir gösteri sunabilmek için gereken her şeyi yapmak için çalışıyoruz."

"Ne yazık ki yarış taraftarlar olmadan olacak ve bu gerçekten üzücü ancak en azından televizyon ve diğer kanallar üzerinden yarışı taraftarlarımıza sunabileceğiz."

"Bizim için sezonu başlatmaya çalışmak önemliydi. Bunu istememizin nedenlerinden birisi  gecikmelerden dolayı hayal kırıklığı yaşayan taraftarlarımızı heyecanlandırmak. Bizi çok heyecan verici bir sezon bekliyor."

"Ancak aynı zamanda binlerce insanın geçimlerini sürdürebilmemiz de çok önemli. Sezonu başlatmak için çalışmamızın bir diğer nedeni bu." dedi.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Luke Smith

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