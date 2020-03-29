F1, 2020 sezonunu 2021'de bitirmeyi planlıyor

Formula 1, 2020 sezonunu gelecek yılki sezon başlamadan sadece bir ayn önce, Şubat ayında bitirmeyi planlıyor.

Mümkün olan en fazla sayıda yarış yapmayı planlayan Formula 1 yönetimi, böylece maddi kaybı en aza indirmeyi düşünüyor.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre yeni sezon Haziran sonunda ya da Temmuz ayının başında başlayacak ve Şubat ayında sona erecek.

Kaç yarışın takvimde tutulacağı ya da kaçının iptal edileceği bilinmiyor ancak yaklaşık 18 ila 20 yarışlık bir takvim üzerinde çalışılıyor.

Eğer teklif kabul görürse, 2021 yılında kış testleri olmayacak ve sezon bittikten yalnızca bir ay sonra 2021 sezonu başlayacak. Zaten 2021'de aynı araçlar olacağı için takımların teste ihtiyacı olmadığı da düşünülüyor.

Ancak böyle bir durumda Mercedes güç ünitesine geçecek olan McLaren, test olmadan sezona başlamak zorunda kalacak.

Bu bilgi, Mattia Binotto'nun açıklamasından hemen sonra ortaya çıktı. Binotto, 2020 sezonunu Ocak ayında bitirmeyi düşündüklerini söylemişti.

FIA ve Liberty Media şu anda mümkün olan tüm seçenekleri değerlendiriyorlar ve Chase Carey zaten sezonun Kasım ayından sonra biteceğini doğrulamıştı.

Ayrıca bazı hafta sonlarında yarışların iki güne düşürülmesi de planlanıyor. Böylelikle antrenmanlar ve sıralama turları cumartesi, yarış ise pazar günü yapılacak.