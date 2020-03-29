F1, 2020 sezonunu 2021'de bitirmeyi planlıyor
Formula 1 yönetimi, 2020 sezonunu 2021'in ilk aylarında bitirmeyi planlıyor gibi görünüyor.
Formula 1, 2020 sezonunu gelecek yılki sezon başlamadan sadece bir ayn önce, Şubat ayında bitirmeyi planlıyor.
Mümkün olan en fazla sayıda yarış yapmayı planlayan Formula 1 yönetimi, böylece maddi kaybı en aza indirmeyi düşünüyor.
Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre yeni sezon Haziran sonunda ya da Temmuz ayının başında başlayacak ve Şubat ayında sona erecek.
Kaç yarışın takvimde tutulacağı ya da kaçının iptal edileceği bilinmiyor ancak yaklaşık 18 ila 20 yarışlık bir takvim üzerinde çalışılıyor.
Eğer teklif kabul görürse, 2021 yılında kış testleri olmayacak ve sezon bittikten yalnızca bir ay sonra 2021 sezonu başlayacak. Zaten 2021'de aynı araçlar olacağı için takımların teste ihtiyacı olmadığı da düşünülüyor.
Ancak böyle bir durumda Mercedes güç ünitesine geçecek olan McLaren, test olmadan sezona başlamak zorunda kalacak.
Bu bilgi, Mattia Binotto'nun açıklamasından hemen sonra ortaya çıktı. Binotto, 2020 sezonunu Ocak ayında bitirmeyi düşündüklerini söylemişti.
FIA ve Liberty Media şu anda mümkün olan tüm seçenekleri değerlendiriyorlar ve Chase Carey zaten sezonun Kasım ayından sonra biteceğini doğrulamıştı.
Ayrıca bazı hafta sonlarında yarışların iki güne düşürülmesi de planlanıyor. Böylelikle antrenmanlar ve sıralama turları cumartesi, yarış ise pazar günü yapılacak.
Önceki haber
Vettel: “Böyle bir kariyere sahip olduğum için çok şanslıyım”
Sonraki haber
Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 29 Mart
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
F1, 2020 sezonunu 2021'de bitirmeyi planlıyor
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
|
08:00
11:00
|
|FP2
|
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
|
12:00
15:00
|
|FP3
|
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
|
08:00
11:00
|
|Sıralama
|
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
|
11:00
14:00
|
|Yarış
|
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
|
11:10
14:10
|
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
11 Haz - 14 HazBiletler
|
25 Haz - 28 HazBiletler
|
2 Tem - 5 TemBiletler
|
16 Tem - 19 TemBiletler
|
30 Tem - 2 AğuBiletler
|
27 Ağu - 30 AğuBiletler