F1 2020 oyununda "en kötü" motor üreticisi Honda, "en iyisi" Ferrari olacak

GPBlog'da yer alan habere göre Codemasters'in F1 2020 oyunundaki motor güçleri de belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde 20 pilotun tamamına dair puanlamalar ortaya çıkmıştı ve oyunun en güçlü sürücüsü 94 puanla Lewis Hamilton olmuştu.

Bu kez güç ünitesi tedarikçileri için de benzer puanlamalar yapıldı.

Buna göre oyunun en güçlü motoru 94 puanla Ferrari olacak. Ayrıca dayanıklılık tarafında da 99 üzerinden 97 puan ile en dayanıklı motora sahipler.

Mercedes 89 performans ve 93 dayanıklılık puanı ile ikinci ve Renault 87 performans ve 79 dayanıklılık puanıyla üçüncü sırada.

Honda ise 86 performans ve 76 dayanıklılık puanı ile her alanda son sırada yer alıyor.

Takımlar, MyTeam modunda bu dört üreticiden biriyle anlaşabilecek. Fakat Ferrari, en güçlü ve en dayanıklı motora sahip olduğu için 4.1 milyon dolarla en pahalı üretici olacak.

Honda ile anlaşmak içinse 2.3 milyon dolar verilmesi gerekecek.

F1 2020 motor performansları: