F1 2020 oyununa ve Zandvoort'a dair ilk görüntüler yayınlandı

2020 Formula 1 sezonu, devam eden COVID-19 salgını nedeniyle şimdilik beklemede ve F1’in resmi video oyunu 10 Temmuz'da piyasaya sürülecek.

Oyunun piyasaya sürülmesinden kısa bir süre önce Codemasters, yeni oyuna dair ilk görüntüleri yayınladı.

Yayınlanan görüntülerde Red Bull RB16 ile yenilenen Zandvoort pistinde sürüş yapılıyor. Böylece hem yeni RB16 hem de Zandvoort pistiyle ilgili görüntüler ortaya çıkmış oldu.

F1 2020 oyununun şefi Lee Mather, "Ekip, pistin her yönünü yeniden hazırlamada inanılmaz bir iş çıkardı. Uzun düzlüğe doğru ilerleyen eğimli son viraj, oyuncuların keyif alacağı bir şey." dedi.

Zandvoort, salgın olmasaydı 3 Mayıs'ta, 1985'ten bu yana ilk Hollanda GP'ye ev sahipliği yapacaktı.

Zandvoort, yeni F1 oyununa dahil edilecek iki yeni pistten birisi. Diğeri ise Nisan ayında Vietnam Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak olan Hanoi Cadde Pisti.

Codemasters, oyunun kapak kısmında Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel'in yer alacağını doğruladı.

Hollanda'daki kapakta Max Verstappen ile Charles Leclerc yer alırken, İspanya ve Meksika'da Sergio Perez ile Carlos Sainz yer alacak.