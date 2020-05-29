Codemasters, Hanoi pist düzenine dair ilk araç üstü görüntüleri yayınladı
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F1 2020'nin yapımcısı Codemasters, bu yıl takvime girmesi planlanan Hanoi Pisti'ne dair ilk araç üstü görüntüleri yayınladı.
Tarihteki ilk Vietnam yarışının 3-5 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanıyordu ancak koronavirüs krizi nedeniyle gerçekleştirilemedi ve organizatörler yarış için yeni bir tarih arıyor.
Şu anda piste dair net bir görüntü bulunmuyor.
Ancak F1 2020 oyununda Hanoi Cadde Pisti'ne de yer veren Codemasters, piste dair ilk araç üstü görüntüleri bugün yayınladı.
Videoyu yukarıdan, piste dair fotoğraflara ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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Liste
Circuit de Hanoï dans F1 2020
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Fotoğraf: Codemasters Photos
Circuit de Hanoï dans F1 2020
2/8
Fotoğraf: Codemasters Photos
Circuit de Hanoï dans F1 2020
3/8
Fotoğraf: Codemasters Photos
Circuit de Hanoï dans F1 2020
4/8
Fotoğraf: Codemasters Photos
Circuit de Hanoï dans F1 2020
5/8
Fotoğraf: Codemasters Photos
Circuit de Hanoï dans F1 2020
6/8
Fotoğraf: Codemasters Photos
Circuit de Hanoï dans F1 2020
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Fotoğraf: Codemasters Photos
Circuit de Hanoï dans F1 2020
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Fotoğraf: Codemasters Photos
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1 , eSpor
|Etkinlik
|Vietnam GP
|Lokasyon
|Hanoi Street Circuit
|Pilotlar
|Charles Leclerc
|Takımlar
|Ferrari Şimdi al
|Editör
|Fabien Gaillard
Codemasters, Hanoi pist düzenine dair ilk araç üstü görüntüleri yayınladı
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