Codemasters, Hanoi pist düzenine dair ilk araç üstü görüntüleri yayınladı

Tarihteki ilk Vietnam yarışının 3-5 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanıyordu ancak koronavirüs krizi nedeniyle gerçekleştirilemedi ve organizatörler yarış için yeni bir tarih arıyor.

Şu anda piste dair net bir görüntü bulunmuyor.

Ancak F1 2020 oyununda Hanoi Cadde Pisti'ne de yer veren Codemasters, piste dair ilk araç üstü görüntüleri bugün yayınladı.

Videoyu yukarıdan, piste dair fotoğraflara ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.