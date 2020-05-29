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Formula 1 / Vietnam GP / Özel Haber

Codemasters, Hanoi pist düzenine dair ilk araç üstü görüntüleri yayınladı

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Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
29 May 2020 10:37

F1 2020'nin yapımcısı Codemasters, bu yıl takvime girmesi planlanan Hanoi Pisti'ne dair ilk araç üstü görüntüleri yayınladı.

Tarihteki ilk Vietnam yarışının 3-5 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanıyordu ancak koronavirüs krizi nedeniyle gerçekleştirilemedi ve organizatörler yarış için yeni bir tarih arıyor.

Şu anda piste dair net bir görüntü bulunmuyor.

Ancak F1 2020 oyununda Hanoi Cadde Pisti'ne de yer veren Codemasters, piste dair ilk araç üstü görüntüleri bugün yayınladı.

Videoyu yukarıdan, piste dair fotoğraflara ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Liste

Circuit de Hanoï dans F1 2020

Circuit de Hanoï dans F1 2020
1/8

Fotoğraf: Codemasters Photos

Circuit de Hanoï dans F1 2020

Circuit de Hanoï dans F1 2020
2/8

Fotoğraf: Codemasters Photos

Circuit de Hanoï dans F1 2020

Circuit de Hanoï dans F1 2020
3/8

Fotoğraf: Codemasters Photos

Circuit de Hanoï dans F1 2020

Circuit de Hanoï dans F1 2020
4/8

Fotoğraf: Codemasters Photos

Circuit de Hanoï dans F1 2020

Circuit de Hanoï dans F1 2020
5/8

Fotoğraf: Codemasters Photos

Circuit de Hanoï dans F1 2020

Circuit de Hanoï dans F1 2020
6/8

Fotoğraf: Codemasters Photos

Circuit de Hanoï dans F1 2020

Circuit de Hanoï dans F1 2020
7/8

Fotoğraf: Codemasters Photos

Circuit de Hanoï dans F1 2020

Circuit de Hanoï dans F1 2020
8/8

Fotoğraf: Codemasters Photos

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , eSpor
Etkinlik Vietnam GP
Lokasyon Hanoi Street Circuit
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Fabien Gaillard

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