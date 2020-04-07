F1, 2020-21 aracının gelişiminde "token" sistemini kullanabilir!

Mevcut şasinin 2020 ve 2021 sezonları için dondurulması konusunda anlaşmaya varıldı ve son haftalarda takımlar ve F1'in patronları, gelişim maliyetlerini azaltmak için başka hangi parçaların dondurulabileceğini tartışıyordu.

Kaçınılmaz olarak takımların, araçların hangi bölümlerinin bu yıl ve gelecek yıl gelişmeye devam etmesi konusunda farklı fikirleri var.

Dün gerçekleştirilen telekonferansa takım patronlarına ek olarak F1'in CEO'su Chase Carey, motor sporları şefi Ross Brawn ve FIA ​​başkanı Jean Todt katıldı ve bu toplantıda token sistemi destek gördü.

Bu sistemde temelde genel paketin önemli bir kısmı 2021'in sonuna kadar dondurulacak ve takımlar, geliştirmek istedikleri belli alanlarda, belli sayıda tokene/jetona yani başka bir deyişle gelişim hakkına sahip olacaklar.

Bu sistem, hibrit motorlar döneminin ilk yıllarında güç ünitesinde kullanılmıştı ve her bir parçaya belli bir gelişim hakkı değeri verilmişti.

Üreticilere başlangıçta istedikleri gibi kullanacakları yıllık 32 gelişim hakkı verilmişti. Bu rakam 2017'de 25'e, 2018'de 20'ye ve ardından 2019'da 15'e düşecekti.

Ancak bu sistem, Ferrari, Renault ve Honda'nın hibrit döneme baskın bir başlangıç yapan Mercedes'i yakalamalarını sağlayabilmek için -istedikleri güncellemeleri getirebilmeleri adına- 2017'de rafa kaldırıldı.

2020-21 için kabul edilmesi planlanan bir başka maliyet tasarruf önlemi ise, aero gelişimi için rüzgar tüneli ve CFD kullanımını kapsayan FIA aerodinamik test kısıtlamaları kurallarını daha da sıkılaştırmak olacak.

Şimdi değişikliklerin detayları tartışılmaya devam ediyor.

Sezonun olası başlangıcının ileri bir tarihe erteleneceği anlaşıldığı için, fabrikaların kapalı kalma süresi de üç haftanın üzerine çıkacak.