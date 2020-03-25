F1 2019’da kariyer modu ile karşınızdayız!

2020 Formula 1 sezonunun en az Haziran ayındaki Kanada Grand Prix’sine kadar ertelenmesiyle beraber yaklaşık 3 aylık bir boşluk daha oluşmuş durumda.

Bundan ötürü sanal da olsa Formula 1 keyfini sizlere yaşatmak için F1 2019 video oyununda kariyer moduna başlamış bulunuyoruz.

Video editörümüz Emre Baltaoğlu’nun sürüşü ve yorumlarıyla birlikte Williams takımını eski günlerine döndürmeye çalışıyoruz.

Şimdiden sezonun ilk üç yarışını geride bıraktık ve bu büyük heyecana sahne olan yarışları aşağıdan izleyebilirsiniz.

Her yeni yarış sonrasında yeni bir video ile karşınızda olacağız. İyi seyirler!

1. yarış: Avustralya GP

2. yarış: Bahreyn GP

3. yarış: Çin GP