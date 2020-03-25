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Formula 1 / Son dakika

F1 2019’da kariyer modu ile karşınızdayız!

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F1 2019’da kariyer modu ile karşınızdayız!
Ekleyen:
, Editör
25 Mar 2020 10:17

2020 Formula 1 sezonunun ilk bölümünün ertelenmesi ile beraber resmi F1 video oyununda kariyer modu ile birlikte YouTube’da sizlerleyiz.

2020 Formula 1 sezonunun en az Haziran ayındaki Kanada Grand Prix’sine kadar ertelenmesiyle beraber yaklaşık 3 aylık bir boşluk daha oluşmuş durumda.

Bundan ötürü sanal da olsa Formula 1 keyfini sizlere yaşatmak için F1 2019 video oyununda kariyer moduna başlamış bulunuyoruz.

Video editörümüz Emre Baltaoğlu’nun sürüşü ve yorumlarıyla birlikte Williams takımını eski günlerine döndürmeye çalışıyoruz.

Şimdiden sezonun ilk üç yarışını geride bıraktık ve bu büyük heyecana sahne olan yarışları aşağıdan izleyebilirsiniz.

Her yeni yarış sonrasında yeni bir video ile karşınızda olacağız. İyi seyirler!

 

1. yarış: Avustralya GP

 

2. yarış: Bahreyn GP

 

3. yarış: Çin GP

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , eSports
Editör Cem Özel

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Kanada GP

11 Haz - 14 Haz
FP1 Başlangıç:
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