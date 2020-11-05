F1, 2020'de, bir önceki yıla göre 104 milyon dolar zararda

F1 Grubu, 2019 senesinde Temmuz'dan Eylül'e kadar 633 milyon dolar gelir elde etmişti, 2020'nin bu döneminde ise 597 milyon dolarlık bir gelire sahip oldu.

Geçen seneki geliriyle beraber 32 milyon dolar kâra geçen F1 Grubu, bu sene ise 104 milyon dolarlık bir zarar açıkladı.

Yarış gelirleri, TV ve sponsorlardan gelen gelirler her çeyreğe oranlı olarak dağıtılmış durumda, böylece çeyrekler sırasında kaç yarış yapıldığı görülebiliyor.

F1'in, Nisan ayı ile Haziran ayı arasını kapsayan ikinci çeyreğinde ise, bu dönemde herhangi bir grand prix düzenlenmemesinden dolayı, COVID-19 pandemisinin etkisi net bir şekilde görülemedi. Organizasyon, 2019'da 620 milyon dolar olarak açıkladığı gelirlerde ikinci çeyrekte sadece 24 milyon dolarlık bir zarar açıklamıştı.

Ancak 2020 sezonu için açıklanan 17 yarışın 10 tanesi Temmuz ve Eylül ayları arasında düzenlendi, geçen sene ise 21 yarışlık takvimin yedi yarışı bu dönemde düzenlenmişti.

Bu dönemde yapılan yarış sayısının artması, bir önceki çeyreğe göre yüksek bir yüzde artışı yaratmayı başarsa da, 2019'daki genel gelire göre büyük bir düşüş söz konusuydu.

Bu da tamamen bu seneki yarış düzenleme ücretinin oldukça düşürülmüş olmasına, hatta bazı durumlarda F1'in pistlere ödeme yapmasıyla alakalı bir durum.

Konu hakkında Liberty Media şu açıklamalarda bulundu: "2020'nin üçüncü çeyreğinde elde ettiğimiz sonuçlar taraftarların yarışlara katılamaması, yarışların konumuyla beraber geç düzenlenen yarış takvimi ve belirli yayın ücretlerinin dağılımından etkilendi."

Liberty, TV ve sponsorluk anlaşmalarının yanında yarış düzenleme ücretlerinin ne tür bir etki altında kaldığını açıkladı.

Bu açıklama ise şu şekilde: "Birincil F1 geliri, üçüncü çeyrekte yapılan yarışlarda taraftarların - bir yarış dışında - sınırlı katılımı veya seyircisiz katılım ile yapıldığı için azaldı."

"Bu durum ise genel dönemde üç yarışın eklenmesi ile beraber büyüyen yayın, reklam ve sponsorluk gelirleriyle azaltıldı, aynı zamanda 2020'de azalan yarış sayısını da gelir üzerinde göz önüne almak lazım."

"Ancak hem yayın, hem reklam, hem de sponsorluk gelirleri, orijinal anlaşmanın altında kalmış durumda."

"Takvimin değiştirilmesi, yapılan yayın anlaşmaları çerçevesinde daha düşük yayın ücretleri verilmesini tetikledi ve bu da sene içerisinde yeniden anlaşma sağlanan belirli yayın ücretlerinde diğer tek zamanlı değişikliklerine gidilmesine neden oldu."

Liberty aynı zamanda F1'in "yarışların iptal edilmesi sebebiyle normal sponsorluklarda ortaya konan tüm maddelerin uygulanmasından mahrum bırakıldığını, aralarında konaklamanın da bulunduğu çeşitli aktivitelerin verilmemesine neden olan, tek seferlik bir sponsorluk kontratı değişiklikleri ile karşı karşıya kaldığını" açıkladı.

Açıklamanın devamında ise diğer F1 gelirine değinildi: "Diğer F1 geliri ise, Padok Kulübü'nün çalışmaması ve nakliye gelirinin azalması sebebiyle, üçüncü çeyrekte düşüş gösterdi."

Sonrasında şu ekleme yapıldı: "An itibariyle F1, 2020 sezonunun kalan yarışlarında seyircili bir organizasyon yapılmasını beklemiyor."

Temmuz-Eylül döneminde 10 F1 takımına, geçen seneki 335 milyon doların ardından, toplam 440 milyon dolarlık bir ödeme yapıldı, ancak bu ödeme yeni imzalanan Concorde Anlaşması sonrasında yapılan tek seferlik bir ödeme.

Görevinden ayrılacak olan CEO Chase Carey, sporun COVID krizini önleme konusunda aldığı önlemler hakkında ümitli olduğunu söyledi.

Carey'in açıklaması şu şekilde: "F1 camiamızın, önümüzde olan zorluklar karşısında bir araya geldiği yönden ve yarışlara güvenli bir şekilde dönmesinden oldukça gurur duyuyoruz ve heyecanımızı hem pist içerisinde hem de pistin dışında görmüş bulunuyoruz."

"Başarımızın önemli bir parçası olarak yer alan F1'de, FIA'da, takımlarımızda, organizatörlerimizde ve diğer partnerlerimizde yer alan herkese çok teşekkür ederim."