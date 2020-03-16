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F1 2019 video oyunu büyük indirimde!

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F1 2019 video oyunu büyük indirimde!
Ekleyen:
, Editör
16 Mar 2020 13:07

Formula 1’in resmi video oyunu F1 2019, birçok platformda indirime girmiş durumda.

Codemasters’ın yapımcılığını yaptığı resmi Formula 1 oyunu, şu anda PC, PlayStation ve XBOX platformlarında indirime girmiş durumda.

2020 Formula 1 sezonunun Haziran ayına kadar başlayamayacak gibi görünmesiyle birlikte F1 video oyunlarında büyük indirimler yapıldı.

Steam platformunda 19 Mart akşamına kadar sürecek indirimlerde F1 2019 27,60 liraya düşmüş durumda. Eğer oyunu Legends Edition DLC’si ile birlikte almak istiyorsanız bu fiyat 32,70 liraya çıkıyor.

Ayrıca 19 Mart akşamına kadar oyunu ücretsiz şekilde oynayabileceğinizi de belirtelim.

F1 2019, PS Store’da 191,36 TL’den, Microsoft Store’da ise 197,50 TL’den satılıyor.

Steam platformunda bulunan F1 video oyunlarındaki tüm indirimler şu şekilde:

 

F1 2011: 6,00 TL

F1 2012: 7,75 TL

F1 2014: 12,25 TL

F1 2015: 12,50 TL

F1 2016: 16,00 TL

F1 2017: 16,00 TL

F1 2018: 20,10 TL

F1 2019: 27,60 TL

F1 Race Stars: 6,00 TL

 

Ayrıca ralli ve rallikros odaklı DiRT serisi de Steam’de indirimde.

 

DiRT Rally: 9,60 TL

DiRT 4: 12,00 TL

DiRT Rally 2.0: 24,40 TL

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cem Özel

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15:00
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