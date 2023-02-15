F1, 200 milyon dolarlık giriş ücretini artırmaya çalışıyor

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Şu anda yürürlükte olan Concorde anlaşması, F1'e girecek her yeni takımın 200 milyon dolarlık katılım ücreti ödemesini şart koşuyor. Bu para daha sonra mevcut 10 takım arasında bölüştürülüyor.

FIA bu ay Formula 1 için katılım sürecini başlattığını ve artık potansiyel yeni takımların başvurularına açık olduğunu duyurmuştu. Ancak bu durum, mali açıdan kendilerini etkileyeceğini düşünen takımlar tarafından olumsuz karşılandı.

Şimdi ise McLaren'ın CEO'su Zak Brown, 200 milyon dolarlık katılım ücretini artırmak için görüşmeler yapacaklarını söyledi.

Brown, "Bu konuda diğer takımlarla konuşmadım fakat bir sonraki FIA komisyon toplantısında görüşeceğimiz konulardan birisi bu olacak."

"Toplantı gündemi gönderildi ve oradaki konu başlıklarından birisi de yeni takımlar olacak."

"Bence hangi ücretin doğru olduğuna karar vermek F1 ve FIA'ya kalmış."

"Neredeyse beş yıl önce bu ücreti belirlediğimizde, F1 tamamen farklı bir konumdaydı. Bu yüzden bence neyin uygun olduğuna karar vermeleri gerekiyor."

"Ayrıca burada paranızın karşılığını alıyorsunuz, değil mi? Demeye çalıştığım, buradaki imtiyazların oldukça değerli olduğu. Yani buna bir ücretten ziyade yatırım gözüyle bakabilirsiniz çünkü bu takımlar, halihazırda milyarlarca dolar değerinde olmasa bile, diğer büyük sporlar gibi yakın zamanda kesinlikle bu seviyeye çıkacak." dedi.

Asıl soru, tüm bunların halihazırda seriye katılmak isteyenler için ne anlama geldiği. Andretti halihazırda 200 milyon dolarlık ödemeyi yapmaya hazır ancak bu ücret 500 milyon dolar seviyesine çıkarsa, o zamanda Amerikalı ekibin giriş planları sekteye uğrayabilir.